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Forbes узнал, кто еще претендовал на роль нового владельца McDonald's в России

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Американские владельцы McDonald's после решения продать бизнес в России провели несколько независимых друг от друга собеседований с потенциальными покупателями в Объединенных Арабских Эмиратах, выяснил Forbes.

Среди претендентов оказались обладатель звезды Michelin и сын бывшего президента Армении.

Forbes узнал, кто еще претендовал на роль нового владельца McDonald's в России

19 мая McDonald's объявил о сделке по продаже российских активов экс-совладельцу угольной компании «Южкузбассуголь» из Новокузнецка Александру Говору, который управлял по франшизе 25 ресторанами McDonald's в Сибири.

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При этом американские владельцы ресторанного бизнеса в апреле собеседовали не только Говора — было проведено еще несколько собеседований.

Кто еще претендовал на бизнес McDonald's:

  • Франчайзи-партнеры. Об их интересе сообщалось ранее: кроме Александра Говора на бизнес претендовали собственник ООО «Развитие Рост» Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко и ООО «Региональная Сеть Предприятий Питания» (СПП) Кайрата Боранбаева.
  • Основатель Kismet Capital Group Иван Таврин. Источник Forbes заявил, что представители McDonald’s вышли на Kismet Capital, так как несколько лет назад компания вела переговоры по покупке сетей ресторанов в северном и южном регионах России. Таврин, как сообщается, принимал личное участие в переговорах с топ-менеджерами McDonald’s в Дубае, а также в zoom-встречах. Сам он от комментариев отказался.
  • Сын бывшего президента Армении Армена Саркисяна. По словам собеседников издания, у семьи экс-главы государства есть family office в Лондоне. У Армена Саркисяна двое сыновей: Вардан и Айк, кто из них был в числе претендентов, неизвестно. 
  • Ресторатор Аркадий Новиков, два ресторана которого в октябре 2021 года получили звезды гида Michelin. Сам Новиков опроверг информацию об интересе к бизнесу McDonald’s.
  • Ресторатор Антон Пинский. Также опроверг сведения.

Фото на обложке: Unsplash

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