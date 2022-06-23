Forbes узнал, кто еще претендовал на роль нового владельца McDonald's в России

Американские владельцы McDonald's после решения продать бизнес в России провели несколько независимых друг от друга собеседований с потенциальными покупателями в Объединенных Арабских Эмиратах, выяснил Forbes.
Среди претендентов оказались обладатель звезды Michelin и сын бывшего президента Армении.
19 мая McDonald's объявил о сделке по продаже российских активов экс-совладельцу угольной компании «Южкузбассуголь» из Новокузнецка Александру Говору, который управлял по франшизе 25 ресторанами McDonald's в Сибири.
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При этом американские владельцы ресторанного бизнеса в апреле собеседовали не только Говора — было проведено еще несколько собеседований.
Кто еще претендовал на бизнес McDonald's:
- Франчайзи-партнеры. Об их интересе сообщалось ранее: кроме Александра Говора на бизнес претендовали собственник ООО «Развитие Рост» Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко и ООО «Региональная Сеть Предприятий Питания» (СПП) Кайрата Боранбаева.
- Основатель Kismet Capital Group Иван Таврин. Источник Forbes заявил, что представители McDonald’s вышли на Kismet Capital, так как несколько лет назад компания вела переговоры по покупке сетей ресторанов в северном и южном регионах России. Таврин, как сообщается, принимал личное участие в переговорах с топ-менеджерами McDonald’s в Дубае, а также в zoom-встречах. Сам он от комментариев отказался.
- Сын бывшего президента Армении Армена Саркисяна. По словам собеседников издания, у семьи экс-главы государства есть family office в Лондоне. У Армена Саркисяна двое сыновей: Вардан и Айк, кто из них был в числе претендентов, неизвестно.
- Ресторатор Аркадий Новиков, два ресторана которого в октябре 2021 года получили звезды гида Michelin. Сам Новиков опроверг информацию об интересе к бизнесу McDonald’s.
- Ресторатор Антон Пинский. Также опроверг сведения.
Фото на обложке: Unsplash
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