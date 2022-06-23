Американские владельцы McDonald's после решения продать бизнес в России провели несколько независимых друг от друга собеседований с потенциальными покупателями в Объединенных Арабских Эмиратах, выяснил Forbes.

Среди претендентов оказались обладатель звезды Michelin и сын бывшего президента Армении.

Forbes узнал, кто еще претендовал на роль нового владельца McDonald's в России