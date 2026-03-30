М.Видео подала жалобу в ФАС на Wildberries: причина — исключение из программы скидок маркетплейса «Скидка WB»

«М.Видео» обратилась в Федеральную антимонопольную службу с жалобой на маркетплейс Wildberries. Как сообщили в пресс-службе, поводом стало отключение от механизма «Скидка WB». Жалоба подана на фоне изменения руководства: с 13 марта компанию возглавляет Владислав Бакальчук, ранее вышедший из капитала Wildberries.

Продажи «М.Видео» снизились

В пресс-службе «М.Видео» пояснили, что «Скидка WB» — один из ключевых инструментов формирования конечной цены. Компанию отключили от этого механизма 13 марта. После этого, по данным сети, показатели продаж на платформе существенно изменились, а объём заказов снизился.

«М.Видео» уточняет в жалобе, что к идентичным товарам у других продавцов скидка продолжает действовать.

Компания указала на преимущество отдельных продавцов из-за скидок

В «М.Видео» подчеркнули, что выборочное применение механизма приводит к разным ценам на одинаковые товары, не зависящим от действий продавцов, и даёт отдельным участникам преимущество.

Пресс-служба RWB сообщила РБК, что на текущий момент не получала ни саму жалобу, ни официальный запрос со стороны ФАС России. В компании добавили, что в случае поступления запроса все необходимые пояснения будут предоставлены в установленном законом порядке.

Владислав Бакальчук стал гендиректором «М.Видео» в марте 2026-го

13 марта 2026 года генеральным директором «М.Видео» стал Владислав Бакальчук. До этого он занимал должность главного исполнительного директора операционной компании группы «М.Видео-Эльдорадо» — ООО «МВМ».

Своей задачей на новом посту Бакальчук называл трансформацию «М.Видео» в универсальную мультикатегорийную платформу. Феликс Либ, возглавлявший компанию с февраля 2025 года, перешёл на должность председателя совета директоров.

Бакальчук окончательно вышел из Wildberries в декабре 2025-го

Владислав Бакальчук — один из основателей Wildberries. В 2004 году вместе с Татьяной Ким он запустил интернет-площадку по продаже одежды, которая позже стала одним из крупнейших маркетплейсов в России.

Бакальчук участвовал в создании логистической, складской, банковской и IT-инфраструктуры Wildberries. Во время бракоразводного процесса с Татьяной Ким он полностью вышел из капитала Wildberries с 10 декабря 2025 года.

Оборот «М.Видео» достиг 14,1 млрд ₽

С переходом Владислава Бакальчука в «М.Видео-Эльдорадо» в августе 2025 года в компании началась цифровая трансформация бизнеса. Уже в октябре оборот площадки вырос на 48% по сравнению с сентябрём и достиг 1,58 млрд рублей, основной вклад внесли категории автомобильной электроники, товары для спорта и климатическая техника.

По итогам 2025 года оборот маркетплейса составил 14,1 млрд рублей. В феврале 2026 года продажи товаров выросли на 181% по сравнению с тем же периодом 2025-го, оборот достиг 2,23 млрд рублей.