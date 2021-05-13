Полиция США арестовала водителя, передавшего управление автопилоту Tesla

Калифорнийский дорожный патруль (КДП) арестовал водителя Tesla, который перевёл автомобиль в режим автопилота и пересел на заднее сиденье. После освобождения он вновь начал ездить на Tesla, не контролируя движение машины.

Виновником инцидента оказался 25-летний Парам Шарма. Он был задержан сотрудниками дорожной полиции 10 мая на участке автомагистрали I-80 между Сан-Франциско и Оклендом, сообщается в официальном аккаунте КДП в Facebook.

О Tesla, движущейся в сторону Окленда без водителя, в полицию сообщили очевидцы Автомобиль был остановлен силами мотобатальона. Шарма вменяются опасное вождение и неподчинение требованиям сотрудника полиции. Tesla Model 3 была отбуксирован на автостоянку, сам же водитель был помещён в тюрьму Санта-Рита.

Стоит отметить, что в полицию и ранее сообщали об аналогичных выходках Шарма, однако тогда органы правопорядка не смогли задержать водителя Tesla. Параллельно молодой человек публиковал видео с бесконтрольной ездой на Tesla в своём Instagram.

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Это уже не первый «визит» Шарма в тюрьму Санта-Рита: в 2014 году 18-летний подросток был арестован на 90 суток, став первым человеком в Калифорнии, осуждённым за продажу краденого iPhone.

Новый арест никак не повлиял на поведение Шарма: после освобождения его вновь заметили на заднем диване уже другой Tesla. В интервью местному телеканалу KTVU 13 мая Шарма заявил, что купил себе ещё один автомобиль, так как он «богат, как (нецензурное ругательство)».

18 апреля в аварии с участием Tesla в Техасе погибли два человека: сообщалось, что они находились на заднем сиденье автомобиля, передав управление автопилоту.

После ДТП эксперты провели эксперимент, в ходе которого подтвердилось, что Tesla можно заставить ехать на автопилоте без контроля со стороны водителя. Впоследствии сенаторы от Демократической партии заявили о намерении принять «корректирующие меры» против Tesla.

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