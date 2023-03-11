Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Системы распознавания лиц и силуэтов от NtechLab протестируют на медведях уже в апреле

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Российская компания-разработчик алгоритмов по распознаванию лиц и силуэтов NtechLab начала сотрудничество с заповедниками Ханты-Мансийского автономного округа. Вместе они протестируют, насколько полезны могут быть разработки бренда для безопасности города. Системы распознавания хотят применять к диким животным, например, к медведям, чтобы отслеживать их еще на подходе к населенным районам и отгонять без ущерба для зверя.

Системы распознавания лиц и силуэтов от NtechLab протестируют на медведях уже в апреле

Тестирование начнут в апреле в поселке Пионерский неподалеку от Югорска, как сообщают «Ъ» источники компании. В проекте участвуют Юганский заповедник, заповедник Малая Сосьва и детский технопарк «Кванториум» в Нефтеюганске.

Первым этапом стала загрузка в систему видео с медведями. На основе этих данных искусственный интеллект выработает алгоритм распознавания движений, фигур и морд животных.

Это позволит отследить приближающегося к населенному пункту зверя от прочих движущихся объектов и разослать уведомление работникам заповедника, чтобы они могли без ликвидации животного отогнать его на безопасную территорию.

Проблемы с дикими зверями, забредающими в города и поселки, достаточно распространены: в 2022 году в населенные пункты ХМАО-Югры вторглись 39 бурых медведей. Некоторые вели себя агрессивно, представляя угрозу жителям. Так что системы NtechLab и аналогичные им актуальны для этого региона.

При внедрении технологии могут возникнуть сложности практического характера: к примеру, сколько понадобится дополнительных видеокамер? И как изменятся требования к ним?

И все же игроки рынка считают, что спрос на разработки может в ближайшее же время сформироваться также в Забайкальском и Камчатском краях, республиках Коми и Хакасия и др.

Узнайте по ссылке, как стать консультантом в «Яков и Партнёры». Станьте частью команды профессионалов! 

«Сейчас мы видим все больше запросов со стороны рынка на системы распознавания животных, особенно в рамках интеллектуальной транспортной инфраструктуры»,— комментирует спрос на подобные решения генеральный директор разработчика систем распознавания VisionLabs Дмитрий Марков.

При успешном тестировании систем NtechLab в заповедниках, компания планирует коммерческий запуск решений (предположительно в 2024 году). Фирма-разработчик также намерена интегрировать в свою систему образы и других животных.

Компания NtechLab (среди совладельцев — «Ростех» и фонд Рубена Варданяна) известна, прежде всего, разработкой FindFace: платформу распознавания лиц использует Департамент информационных технологий правительства Москвы, правоохранительные органы и другие государственные структуры.

В начале июня 2022 года правительство Московской области начало тестирование платформы видеоаналитики NtechLab, распознающей силуэты.

В целом по итогам 2022 года выручка российских разработчиков искусственного интеллекта для распознавания лиц выросла на 30–35%. Компании также нарастили экспорт в страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, в Индию и Южную Америку.

Проект по распознаванию животных тоже может быть интересен для экспорта. К примеру, прямо сейчас аналогичный проект тестируется в Канаде на белых медведях, то есть спрос на разработки будет не только в России, если тестовый запуск докажет эффективность технологии.

При этом в Минприроды о тестовом запуске NtechLab вообще не слышали. И все же ведомство заявило «Ъ», что в целом поддерживает «минимизацию возможных конфликтных ситуаций животных с человеком», хотя «локализация охотничьих ресурсов, зашедших в населенный пункт, относится к полномочиям полиции».

Фото на обложке: Unsplash

 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 8 крутых русских стартапов в области искусственного интеллекта
  2. 2 Публиковать фотографии людей из метро — законно?
  3. 3 В России впервые пройдет крупнейшая ИТ-конференция True Tech Day
  4. 4 ChatGPT научился разговаривать и получил лицо благодаря приложению от израильского стартапа
  5. 5 Пять нейросетей, которые раскрасят ваши фотографии
Консультант в «Яков и Партнёры»
Интересные задачи и перспективы роста
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

12 марта 2023

«Проектный руководитель»

14 марта 2023

MARKING HACK

16 марта 2023

Российский венчурный форум

17 марта 2023

ART TEAM

18 марта 2023

Worldwide Pitch Challenge

Все ВОЗМОЖНОСТИ