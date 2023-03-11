Системы распознавания лиц и силуэтов от NtechLab протестируют на медведях уже в апреле

Российская компания-разработчик алгоритмов по распознаванию лиц и силуэтов NtechLab начала сотрудничество с заповедниками Ханты-Мансийского автономного округа. Вместе они протестируют, насколько полезны могут быть разработки бренда для безопасности города. Системы распознавания хотят применять к диким животным, например, к медведям, чтобы отслеживать их еще на подходе к населенным районам и отгонять без ущерба для зверя.

Тестирование начнут в апреле в поселке Пионерский неподалеку от Югорска, как сообщают «Ъ» источники компании. В проекте участвуют Юганский заповедник, заповедник Малая Сосьва и детский технопарк «Кванториум» в Нефтеюганске.

Первым этапом стала загрузка в систему видео с медведями. На основе этих данных искусственный интеллект выработает алгоритм распознавания движений, фигур и морд животных.

Это позволит отследить приближающегося к населенному пункту зверя от прочих движущихся объектов и разослать уведомление работникам заповедника, чтобы они могли без ликвидации животного отогнать его на безопасную территорию.

Проблемы с дикими зверями, забредающими в города и поселки, достаточно распространены: в 2022 году в населенные пункты ХМАО-Югры вторглись 39 бурых медведей. Некоторые вели себя агрессивно, представляя угрозу жителям. Так что системы NtechLab и аналогичные им актуальны для этого региона.

При внедрении технологии могут возникнуть сложности практического характера: к примеру, сколько понадобится дополнительных видеокамер? И как изменятся требования к ним?

И все же игроки рынка считают, что спрос на разработки может в ближайшее же время сформироваться также в Забайкальском и Камчатском краях, республиках Коми и Хакасия и др.

«Сейчас мы видим все больше запросов со стороны рынка на системы распознавания животных, особенно в рамках интеллектуальной транспортной инфраструктуры»,— комментирует спрос на подобные решения генеральный директор разработчика систем распознавания VisionLabs Дмитрий Марков.

При успешном тестировании систем NtechLab в заповедниках, компания планирует коммерческий запуск решений (предположительно в 2024 году). Фирма-разработчик также намерена интегрировать в свою систему образы и других животных.

Компания NtechLab (среди совладельцев — «Ростех» и фонд Рубена Варданяна) известна, прежде всего, разработкой FindFace: платформу распознавания лиц использует Департамент информационных технологий правительства Москвы, правоохранительные органы и другие государственные структуры.

В начале июня 2022 года правительство Московской области начало тестирование платформы видеоаналитики NtechLab, распознающей силуэты.

В целом по итогам 2022 года выручка российских разработчиков искусственного интеллекта для распознавания лиц выросла на 30–35%. Компании также нарастили экспорт в страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, в Индию и Южную Америку.

Проект по распознаванию животных тоже может быть интересен для экспорта. К примеру, прямо сейчас аналогичный проект тестируется в Канаде на белых медведях, то есть спрос на разработки будет не только в России, если тестовый запуск докажет эффективность технологии.

При этом в Минприроды о тестовом запуске NtechLab вообще не слышали. И все же ведомство заявило «Ъ», что в целом поддерживает «минимизацию возможных конфликтных ситуаций животных с человеком», хотя «локализация охотничьих ресурсов, зашедших в населенный пункт, относится к полномочиям полиции».

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