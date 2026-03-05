Nvidia сокращает инвестиции в OpenAI — $30 млрд могут стать последними вложениями компании в 2026 году
Глава Nvidia сообщил, что вложения в OpenAI могут прекратиться из‑за подготовки стартапа к IPO
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что вложения на $30 млрд в OpenAI могут стать последними, пишет CNBC. Ранее компания планировала инвестировать $100 млрд, однако теперь такой объём финансирования маловероятен. Причина — подготовка OpenAI к IPO, после которого «окно» для крупных частных инвестиций закроется.
Выход ИИ-стартапов на IPO ограничит вложения частных инвесторов
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг пояснил, что решение о прекращении крупных инвестиций связано с планами OpenAI по проведению IPO. После выхода компании на биржу возможности для значительных вложений со стороны частных инвесторов существенно сократятся.
Аналогичный сценарий прогнозируется и для Anthropic — её финансирование от Nvidia в объёме $10 млрд также, вероятно, станет последним.
Anthropic закрыла раунд с участием Nvidia с оценкой $380 млрд
В ходе завершающего раунда финансирования OpenAI удалось привлечь $110 млрд, а её оценка до вливаний достигла $730 млрд. Ключевыми инвесторами выступили Nvidia, Amazon и японский конгломерат SoftBank.
Первоначально обсуждалась сделка на $100 млрд, которая предусматривала масштабные закупки чипов Nvidia со стороны OpenAI. Эта схема вызвала критику экспертов, назвавших её примером «кругового» финансирования, способного сформировать искусственный рыночный пузырь.
Anthropic в феврале 2026 года завершила раунд финансирования с участием Nvidia, увеличив оценку до $380 млрд.
Отношения Nvidia и OpenAI осложнились на фоне конкуренции в ИИ
В последнее время в зарубежных СМИ фиксировались признаки напряжённых отношениях между Nvidia и OpenAI.
Глава Nvidia Дженсен Хуанг выражал недовольство в адрес компании, указывая на отсутствие должной дисциплины в ведении дел, а также на усиление конкуренции со стороны Google и Anthropic.
В свою очередь, по информации Reuters, в OpenAI были недовольны эффективностью новых ИИ-чипов Nvidia при обработке пользовательских запросов ChatGPT и вели переговоры с альтернативными производителями — такими как Cerebras и Groq.
Контекст
Сокращение инвестиций Nvidia отражает переход ИИ-стартапов к статусу публичных компаний. По мнению издания TechCrunch, это также связано с необходимостью закрытия «кругового» цикла инвестиций. Крупные технологические компании теперь будут подходить к инвестициям более взвешенно и ориентироваться на долгосрочные приоритеты.
В Nvidia заявили, что компания продолжит поддерживать проекты в сфере искусственного интеллекта. При этом дальнейшие инвестиции в OpenAI и Anthropic будут зависеть от их выхода на биржу и ситуации на рынке.
