Apple впервые выпустит MacBook с сенсорным экраном

Apple готовится выпустить первый MacBook с сенсорным экраном, сообщает Bloomberg. Новая линейка MacBook Pro может появиться уже к концу 2026 года. Она получит OLED-дисплей, чип M6 и обновлённый дизайн без выреза в верхней части экрана. Для компании это исторический поворот: Apple впервые отходит от принципа Стива Джобса, который называл сенсорные экраны на ноутбуках «неудобными и неестественными».

Двойной прорыв для линейки MacBook Pro

Источники Bloomberg сообщают, что Apple впервые в истории готовит к выпуску MacBook с сенсорным экраном — шаг, который противоречит позиции основателя компании Стива Джобса.

Новая линейка MacBook Pro с кодовыми названиями K114 и K116 появится к концу 2026 или началу 2027 года. Модели получат тонкий корпус, OLED-дисплей и будут работать на чипах серии M6. Это станет первым случаем применения OLED-технологии в компьютерах Mac.

Стив Джобс говорил о неудобстве, но Apple выбрала тренд

Apple десятилетиями избегала сенсорных экранов в Mac. Стив Джобс ещё в 2010 году говорил, что «сенсорные поверхности не хотят быть вертикальными» — работать с ними за ноутбуком неудобно. Позже нынешний глава Apple Тим Кук шутил, что объединять планшет и ноутбук — всё равно что «скрестить тостер с холодильником».

Компания всё же попробовала компромисс с Touch Bar — сенсорной полосой над клавиатурой, но функция не прижилась и исчезла из новых моделей. Теперь Apple фактически отказывается от старой философии и возвращается к идее сенсорного управления, но уже с современными технологиями и новым подходом.

Почему именно сейчас

По данным Bloomberg, Apple решилась на сенсорный MacBook после того, как продажи iPad перестали расти. Всё больше пользователей выбирают ноутбуки, а разница между iPad и Mac почти стерлась: они работают на одинаковых чипах, запускают одни и те же приложения и легко взаимодействуют между собой.

Аксессуары вроде Magic Keyboard для iPad Pro тоже сыграли роль — они показали, что людям удобно сочетать сенсорный экран с привычной клавиатурой и тачпадом.

Теперь Apple делает следующий шаг: сенсорный MacBook Pro может подтолкнуть владельцев более простых моделей, вроде MacBook Air за $999 (около 79 тыс. ₽), перейти на флагманские устройства стоимостью от $1999 (около 158 тыс. ₽).

OLED, новый дизайн и отказ от «челки»

Главное техническое новшество — дисплей OLED, аналогичный используемому в iPhone и iPad Pro. Он обеспечит более тонкую конструкцию и улучшенную цветопередачу. Впервые Apple откажется от так называемой «чёлки» (notch) — прямоугольного выреза в дисплее. В новых моделях компания перейдёт к дизайну с отверстием под камеру (hole-punch), как в современных смартфонах, где сенсорная камера встроена прямо в панель.

MacBook сохранит клавиатуру и крупный тачпад, чтобы пользователи могли выбирать между традиционным управлением и касаниями. Кроме того, компания переработала шарнир и конструкцию дисплея, чтобы избежать вибрации при касании — слабого места многих сенсорных ноутбуков.

Цена на MacBook вырастет

Из-за использования OLED-дисплеев и новых материалов 14- и 16-дюймовые модели станут дороже текущих на несколько сотен долларов. Сейчас MacBook Pro без сенсорного экрана стоит от $1999 (около 158 тыс. ₽) за 14-дюймовую и от $2499 (около 197 тыс. ₽) за 16-дюймовую версии.

Apple планирует постепенно продвигать сенсорную технологию: сначала в Pro-линейке, а затем — в других моделях. Это соответствует традиционной стратегии компании — начинать с премиум-сегмента и распространять инновации вниз по линейке.

Реакция рынка и ожидания

После публикации Bloomberg акции Apple сократили дневное падение — 16 октября на 14:49 по нью-йоркскому времени они снижались лишь на 1,2 %, до $246,32. Представители компании отказались от комментариев.

Источники издания отмечают, что Apple пока не разрабатывает другие сенсорные Mac, ожидая реакции пользователей на премиум-линейку Pro. Одновременно компания тестирует обновлённые MacBook Air с чипом M5, Mac Studio, Mac mini и пару внешних мониторов с кодовыми названиями J427 и J527.

В перспективе Apple рассматривает переход на Face ID вместо Touch ID, но это произойдёт не раньше конца десятилетия.

Контекст

Переход к сенсорному MacBook символизирует сдвиг в философии Apple: компания становится менее догматичной и быстрее реагирует на тренды индустрии. Сенсорный экран, OLED-дисплей и новая эргономика не просто меняют дизайн — они открывают новую страницу для всей линейки Mac, превращая её из инструмента для работы в гибридную платформу для творчества и контента.

Разработка новых технологий не останавливает обновление экосистемы устройств Apple. 15 октября компания представила чип M5, на котором построены сразу три обновлённые модели — MacBook Pro, iPad Pro и гарнитура виртуальной реальности Vision Pro.

Фото: T3 / Contributor / Getty Images