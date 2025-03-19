Prada подала заявку на регистрацию бренда в России

Итальянский дом моды Prada подал заявку на регистрацию одноименного товарного знака в Роспатенте. На это обратило внимание агентство городских новостей «Москва».

Заявка подана по классам МКТУ 3, 9, 14, 18, 25 и 35. Они включают в себя духи, туалетную воду, пену для ванн, очки, часы, бумажники, футляры для ключей и другое. Также компания сможет продавать одежду, обувь, сумки, изделия из кожи, парфюмерию, косметику и аксессуары.

Агентство уточнило, что заявку подало Prada S.A. — подразделение итальянской компании, зарегистрированное в Люксембурге.

Prada приостановила работу в России весной 2022 года в связи с украинским военным конфликтом. В компании заявили, что заботятся «обо всех коллегах и их семьях, пострадавших в результате трагедии на Украине».

В последнее время все больше иностранных компаний стали рассматривать возможность возвращения на российский рынок. Среди них, например, Baker Hughes, Bosch и Inditex. Последняя, как говорил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин, ведет переговоры о возврате в Россию «в частном порядке». Сама компания заявляла, что не комментирует сообщения об этом.

В середине марта Владимир Путин поручил правительству разработать процедуру возвращения западных брендов в Россию. Оно должно происходить «с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел в нашей стране», отмечал президент.

Фото на обложке: Piermario Eva / Unsplash