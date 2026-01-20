Рынок под аудитом: правительство проверит условия предоставления скидок банками и маркетплейсами до 1 марта 2026-го
Скидки маркетплейсов и банков проверят до 1 марта 2026-го
До 1 марта 2026 года правительство проанализирует, как банки, торговые сети и цифровые платформы предоставляют программы лояльности внутри своих экосистем, сообщил ТАСС. Проверка станет новым этапом развития конфликта между банками, маркетплейсами и офлайн-ритейлом вокруг привязки скидок к способу оплаты. По итогам анализа правительство составит список недобросовестных практик и предложит меры, которые должны выровнять условия работы на рынке.
Анализом займутся ЦБ, ФАС и Роспотребнадзор
По данным ТАСС, инициатива содержится в письме замглавы администрации президента Максима Орешкина президенту РФ Владимиру Путину.
Согласно информации агентства, проверку проведёт Минэкономразвития совместно с Банком России, Минпромторгом, ФАС, Роспотребнадзором и другими ведомствами. В анализ также вовлекут банки, торговые сети, цифровые платформы и отраслевые ассоциации.
Правительство проверит практики предоставления доступа к скидкам, программам лояльности, способам оплаты и другим преимуществам внутри экосистем — при продаже товаров и оказании услуг как кредитными организациями, так и маркетплейсами и ритейлом.
Итог проверки — список недобросовестных практик
По итогам анализа правительство планирует сформировать перечень практик, которые могут признаваться недобросовестными, а также определить решения для устранения дисбалансов при ведении хозяйственной деятельности.
Ранее президент Владимир Путин на встрече с бизнесом призвал к справедливому решению спора между маркетплейсами и банками. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла о готовности искать баланс интересов сторон.
С чего начался конфликт банков и маркетплейсов
20 ноября 2025 года Сбер, ВТБ, Альфа-банк, Т-Банк и Совкомбанк предложили запретить привязку скидок на маркетплейсах к конкретному способу оплаты. Банки уточнили, что не выступают против самих скидок, а считают, что привязка к карте «сужает выбор и может вводить людей в заблуждение».
В совместном заявлении банки подчеркнули, что акции должны быть доступны всем покупателям вне зависимости от платёжного инструмента.
Маркетплейсы заявили о рисках для покупателей
Глава Wildberries & Russ Татьяна Ким заявила, что ограничения ударят по малому бизнесу и отразятся на конкуренции. Она также указала, что банки сами развивают экосистемы со скидочными программами и маркетплейсами, включая собственные онлайн-площадки и кешбэк-механики.
Она подчеркнула, что цифровыми платформами ежемесячно пользуются более 80 млн человек, а инструменты лояльности позволяют экономить до 54 тыс. рублей в год на одно домохозяйство.
Центробанк выступил за ограничение дифференциации цен
В ноябре 2025 года Эльвира Набиуллина предложила запретить маркетплейсам устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты и подключить ФАС как дополнительного контролёра. В Минэкономразвития сообщили, что предложения находятся в проработке и требуют комплексной оценки последствий для рынка.
В Wildberries & Russ заявили, что такие меры избыточны и могут затронуть малый и средний бизнес.
Конфликт вышел за пределы банков и маркетплейсов
В декабре 2025 года крупнейшие офлайн-ритейлеры — «Детский мир», «М.Видео-Эльдорадо», DNS и другие — направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с требованием ограничить механики маркетплейсов. Компании поддержали позицию банков и заявили о неравных условиях конкуренции.
Контекст
Конфликт между банками, маркетплейсами и ритейлом начался в ноябре 2025 года после заявлений о налоговых и ценовых дисбалансах. За несколько недель к дискуссии подключились ЦБ, ФАС, правительство, офлайн-ритейл и цифровые платформы. Анализ программ лояльности до 1 марта 2026 года станет первым системным шагом государства в этом споре.
