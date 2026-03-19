Спрос на новостройки в феврале 2026-го упал на 51% за год — это минимум со времён пандемии: вторичный рынок растёт

В феврале 2026-го число сделок с новостройками сократилось до 3,8 тыс. договоров — это минимум с 2020 года, сообщает агентство недвижимости Метриум. По сравнению с февралем прошлого года падение составило 51%, а относительно января этого года — 31%. Одновременно количество ипотечных сделок снизилось на 29% за год.

Снижение спроса связано с ужесточением условий выдачи ипотеки

В феврале 2026-го было зарегистрировано 3,8 тыс. договоров против 7,8 тыс. годом ранее. Даже по сравнению с январем, который традиционно считается слабым месяцем, спрос снизился с 5,5 тыс. сделок. Февральский показатель оказался самым низким с периода пандемийных ограничений 2020 года. Тогда ежемесячный объем сделок держался на уровне 3,5–3,8 тыс.

Снижение спроса в основном затронуло стандарт- и комфорт-класс. Причина — изменение условий выдачи ипотеки с 1 февраля, что сократило число потенциальных заёмщиков. Дополнительным фактором стало то, что в ноябре–декабре покупатели активно закрывали сделки до изменения условий льготных программ. На этом фоне февральское падение оказалось особенно резким.

В сегменте бизнес-класса динамика отличается: в отдельных проектах зафиксирован рост продаж.

В премиум-сегменте рассрочка заменяет ипотеку

В феврале было оформлено 7,8 тыс. ипотечных сделок против 11 тыс. годом ранее — снижение составило 29%. По сравнению с январём 2026-го показатель вырос на 11% благодаря закрытию отложенных сделок. Однако по сравнению с прошлым годом ситуация ухудшилась: если в январе снижение составляло 8%, то в феврале оно увеличилось почти до 30%.

В проектах бизнес-класса и выше покупатели всё чаще используют альтернативные инструменты — прежде всего рассрочку. В отдельных проектах её доля достигла 40%. Такой формат позволяет фиксировать цену и не зависеть от ставок, сохраняя уровень продаж даже на фоне охлаждения ипотечного рынка.

Спрос на вторичном рынке вырос на 11% за год

На рынке готового жилья, к которому относятся и введённые в эксплуатацию новостройки, и «вторичка», в феврале зарегистрировано 10,8 тыс. сделок — на 11% меньше, чем годом ранее. Однако по сравнению с январем показатель вырос на 45%, частично компенсировав провал начала года. Несмотря на восстановление в месячной динамике, в годовом выражении сегмент также перешел к снижению.

Эксперты Метриума отмечают, что текущая ситуация отражает системное охлаждение рынка. Ужесточение условий ипотеки и высокие ставки снижают доступность жилья, особенно для массового покупателя. Часть потенциальных клиентов заняла выжидательную позицию, а часть не проходит проверку банков. На этом фоне рынок после периода стабильности вновь оказался в зоне турбулентности.