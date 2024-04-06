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Инвестгруппа «Тилтех» вышла из капитала венчурной экосистемы Startech

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Инвестгруппа «Тилтех» вышла из капитала венчурной экосистемы Startech. Группа владела в компании долей в 20%, ее единственным владельцем стал предприниматель Владимир Смирнов, который является соучредителем сразу нескольких организаций.

Инвестгруппа «Тилтех» вышла из капитала венчурной экосистемы Startech

Инвестиционная группа «Тилтех» вышла из капитала венчурной экосистемы Startech. Изменения отражены в ЕГРЮЛ, внимание на них обратил RB.RU.

АО «Тилтех» принадлежало 20% в ООО «Стартех», группа присутствовала в капитале компании с момента основания. С 4 апреля единственным владельцем этой доли является предприниматель Владимир Смирнов. В «Тилтехе» подтвердили факт сделки, но не стали раскрывать ее детали.

По данным ЕГРЮЛ, Владимир Смирнов является учредителем или соучредителем шести организаций, в частности агентства мобильной рекламы «Прайорити», производителя парфюмерии и косметики «Крыгина Косметикс», холдинговой структуры «Новый сухопутный зерновой коридор».        

Startech является венчурной экосистемой, развивает технологическое предпринимательство через стартап-программы, сообщество и инвестиции на ранних стадиях.

Инвестиционное товариществ «Тилтех» объединяет несколько проектов, фонд группы регулярно инвестирует в российские компании, например в Divan ru, Food Miles, Noun.

Фото на обложке: tamago design / Shutterstock

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