Инвестгруппа «Тилтех» вышла из капитала венчурной экосистемы Startech. Группа владела в компании долей в 20%, ее единственным владельцем стал предприниматель Владимир Смирнов, который является соучредителем сразу нескольких организаций.
Инвестиционная группа «Тилтех» вышла из капитала венчурной экосистемы Startech. Изменения отражены в ЕГРЮЛ, внимание на них обратил RB.RU.
АО «Тилтех» принадлежало 20% в ООО «Стартех», группа присутствовала в капитале компании с момента основания. С 4 апреля единственным владельцем этой доли является предприниматель Владимир Смирнов. В «Тилтехе» подтвердили факт сделки, но не стали раскрывать ее детали.
По данным ЕГРЮЛ, Владимир Смирнов является учредителем или соучредителем шести организаций, в частности агентства мобильной рекламы «Прайорити», производителя парфюмерии и косметики «Крыгина Косметикс», холдинговой структуры «Новый сухопутный зерновой коридор».
Startech является венчурной экосистемой, развивает технологическое предпринимательство через стартап-программы, сообщество и инвестиции на ранних стадиях.
Инвестиционное товариществ «Тилтех» объединяет несколько проектов, фонд группы регулярно инвестирует в российские компании, например в Divan ru, Food Miles, Noun.
Фото на обложке: tamago design /
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