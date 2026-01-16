В новогодние праздники «Вкусно — и точка» посетили 13 млн гостей: самый дорогой заказ был в Москве — на 29 тыс. ₽
«Вкусно — и точка» назвала популярные заказы на праздниках
«Вкусно — и точка» подвела итоги новогодний праздников. С 1 по 11 января 2026 года рестораны сети в России посетили более 13 млн гостей. Самым загруженным днём новогодних каникул стал понедельник, 5 января. За праздники в сети продали свыше 1,5 млн литров горячих напитков, а отдельные заказы превышали 29 тыс. рублей.
Средний капучино — самый популярный напиток «Вкусно — и точка»
В новогодний период в ресторанах сети было продано более 1,5 млн литров горячих напитков. Самым популярным напитком в основном меню стал капучино среднего объёма. В концепции «Кафе» лидером оказался латте с сиропом «Печенье с орехами».
Топ-3 напитков по спросу в новогодние праздники:
-
большой капучино;
-
средний капучино;
-
сезонный пунш «смородина-малина».
В праздничный период гости купили 388 тыс. зимних комбо с носками
Среди сезонных предложений гости приобрели 388 тыс. «Зимних Комбо» с новогодними носками. Самым популярным вариантом стал «Зимний Комбо» с бургером «Биг Хит».
Спрос на сезонные позиции не вытеснил другие категории меню — за новогодние каникулы было продано 1,2 млн порций мороженого.
Среди десертов самым покупаемым стал вишнёвый пирожок — его выбрали около 1,5 млн раз. Клубничный чизкейк продали более чем в 44 тыс. порций. Новинка — эклер «Апельсиновый Чебурашка» — вошла в заказы 5,5 тыс. раз.
Самый большой чек — свыше 29 тыс. рублей
Самый крупный чек за период с 1 по 11 января был зафиксирован в Москве — его сумма превысила 29 тыс. рублей. В заказ вошли десятки порций картофеля фри, наггетсов, комбо-наборов, соусов и бургеров.
Всего за новогодние каникулы было оформлено 48 заказов на сумму более 13 тыс. рублей. Такие чеки зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке и Новосибирске.
Заказы ровно в 00:00 оформили в Москве и Екатеринбурге
В новогоднюю ночь первые заказы во «Вкусно — и точка» появились ровно в 00:00 в Екатеринбурге и Москве. А самые поздние заказы 31 декабря в этих же городах оформили буквально за несколько секунд до наступления Нового года.
Коллаборации 2025 года: анимация, поп-культура и сезонные меню
Активность гостей в новогодние каникулы пришлась на период, когда «Вкусно — и точка» в течение года расширяла сезонные предложения и коллаборации, в том числе в детских наборах и специальных меню.
В 2025 году сеть запускала несколько крупных проектов:
-
«Простоквашино» — с февраля 2025-го в «Кидз Комбо» появились шесть игрушек, созданных совместно со студией «Союзмультфильм», с доступом к онлайн-игре по QR-коду.
-
Hello Kitty — летом сеть представила розовый бургер, мармеладное мороженое, тематический сет и pop-up во флагманском ресторане в Москве.
-
«Леди Баг и Супер-Кот» — в августе стартовала коллекция «Кидз Комбо», приуроченная к 10-летию франшизы: брелоки, закладки и онлайн-игра.
-
«Финник 2» — осенью вышла серия игрушек для «Кидз Комбо», созданная совместно со студией ГК «Рики».
-
«Белорусские недели» — с ноября в меню появились пять сезонных блюд, включая Минский бургер с картофельным оладушком.
- «Чебурашка 2» — в декабре сеть представила праздничную коллекцию «Кидз Комбо» с шестью фигурками персонажа и мобильной игрой.
