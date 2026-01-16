«Вкусно — и точка» назвала популярные заказы на праздниках

«Вкусно — и точка» подвела итоги новогодний праздников. С 1 по 11 января 2026 года рестораны сети в России посетили более 13 млн гостей. Самым загруженным днём новогодних каникул стал понедельник, 5 января. За праздники в сети продали свыше 1,5 млн литров горячих напитков, а отдельные заказы превышали 29 тыс. рублей.

Средний капучино — самый популярный напиток «Вкусно — и точка»

В новогодний период в ресторанах сети было продано более 1,5 млн литров горячих напитков. Самым популярным напитком в основном меню стал капучино среднего объёма. В концепции «Кафе» лидером оказался латте с сиропом «Печенье с орехами».

Топ-3 напитков по спросу в новогодние праздники:

большой капучино;





средний капучино;





сезонный пунш «смородина-малина».





В праздничный период гости купили 388 тыс. зимних комбо с носками

Среди сезонных предложений гости приобрели 388 тыс. «Зимних Комбо» с новогодними носками. Самым популярным вариантом стал «Зимний Комбо» с бургером «Биг Хит».

Спрос на сезонные позиции не вытеснил другие категории меню — за новогодние каникулы было продано 1,2 млн порций мороженого.

Среди десертов самым покупаемым стал вишнёвый пирожок — его выбрали около 1,5 млн раз. Клубничный чизкейк продали более чем в 44 тыс. порций. Новинка — эклер «Апельсиновый Чебурашка» — вошла в заказы 5,5 тыс. раз.

Самый большой чек — свыше 29 тыс. рублей

Самый крупный чек за период с 1 по 11 января был зафиксирован в Москве — его сумма превысила 29 тыс. рублей. В заказ вошли десятки порций картофеля фри, наггетсов, комбо-наборов, соусов и бургеров.

Всего за новогодние каникулы было оформлено 48 заказов на сумму более 13 тыс. рублей. Такие чеки зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке и Новосибирске.

Заказы ровно в 00:00 оформили в Москве и Екатеринбурге

В новогоднюю ночь первые заказы во «Вкусно — и точка» появились ровно в 00:00 в Екатеринбурге и Москве. А самые поздние заказы 31 декабря в этих же городах оформили буквально за несколько секунд до наступления Нового года.

Коллаборации 2025 года: анимация, поп-культура и сезонные меню

Активность гостей в новогодние каникулы пришлась на период, когда «Вкусно — и точка» в течение года расширяла сезонные предложения и коллаборации, в том числе в детских наборах и специальных меню.

В 2025 году сеть запускала несколько крупных проектов: