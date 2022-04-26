Финская Valio нашла покупателя на бренд Viola и завод по выпуску сыров

Финский концерн Valio договорился о продаже российского подразделения группе «Велком». Компания получит права на бренд Viola и завод по выпуску плавленых и полутвердых сыров в Московской области. Условия и стоимости сделки не разглашаются.
«Появление нового собственника позволит продолжить производство и продажу продукции под брендом Viola, одним из наиболее известных брендов на продуктовом рынке России, а также сохранить локальный ассортимент», — говорится в сообщении Valio.
ГК «Велком» также получила право производить и продавать продукцию под брендами, которые не вошли в сделку, в течение переходного периода (может продлиться до конца года).
«Велком» покупает 100% российского бизнеса, включая производственную площадку компании в с. Ершово Одинцовского района Московской области и другие активы, а также права на бренд Viola.
Сообщается, что после изменения структуры собственности все сотрудники продолжат работу в компании.
Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщала, что возможность покупки российского бизнеса финского концерна Valio, который решил уйти из России, рассматривает «Русагро».
ГК «Велком» появилась в сентябре 2004 года. Компания производит мясные продукты и владеет комбинатом в Истринском.
В 2020 году продажи российского подразделения Valio в России достигли €85 млн, что составляет около 5% от глобальных продаж концерна (€1,8 млрд). 7 марта Valio принял решение завершить работу в РФ.
В 2008 году Valio инвестировала в строительство завода €50 млн. На заводе производили плавленые сыры, твердые сыры и сливочное масло. Первое время сырье завозили из Финляндии, но со временем компания перешла на российских поставщиков.
Фото: Valio
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