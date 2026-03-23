«Вкусно — и точка» с 7 апреля выпустит новую коллекцию игрушек в Кидз Комбо: внутри — космонавты, роботы и корабли
У «Вкусно — и точка» появились собственные герои — «вкусмонавты»
«Вкусно — и точка» запустит новую коллекцию игрушек Кидз Комбо совместно с «Роскосмосом». В ней представлены девять моделей космической техники и персонажей, сообщили в компании. Наборы появятся в ресторанах и доставке с 7 апреля 2026 года. В коллекцию вошли как реальные космические аппараты, так и персонажи вроде робота Марфы и «вкусмонавтов».
«Вкусно — и точка» дополнила коллекцию собственными героями
В новой серии «Первые в космосе» представлено девять игрушек-конструкторов. В их числе:
- корабль «Восток»,
- ракета «Союз-2»,
- система «Энергия-Буран»,
- аппарат «Арктика-М»,
- луноход «Луноход-1».
В линейку вошли не только реальные космические аппараты, но и персонажи «Вкусно — и точка» с собственными историями.
Робот Марфа представлен как первый робот, сдавший экзамен на вождение в космосе и получивший права космического водителя: он помогает исследовать другие планеты.
Космонавты в коллекции описаны как герои, которые «не перестали мечтать в детстве» и теперь вдохновляют других.
«Вкусмонавты» — собственная команда «Вкусно — и точка», которая дополняет серию вымышленными персонажами. Все они встроены в общую концепцию: каждая игрушка сопровождается историей, связанной с освоением космоса.
В дополнение к новой коллекции выйдет игра
Вместе с игрушками пользователям предложат интерактивную игру. В ней нужно прокладывать траекторию полёта, обходить астероиды и кратеры, чтобы довести персонажей до цели.
QR-код для запуска игры размещён на упаковке, а сама коробка трансформируется в космическую базу. За каждым уровнем скрыты факты о реальных космических аппаратах.
Коллекция приурочена к Неделе космоса
Запуск новой линейки совпадает с проведением Недели космоса в России, которая проходит ежегодно с 6 по 12 апреля и организуется «Роскосмосом», участвовавшим в разработке коллекции. Во «Вкусно — и точка» также отметили, что серия приурочена к 65-летию первого полёта человека в космос.
Директор по маркетингу «Вкусно — и точка» Юлия Нескреба заявила, что коллекция вдохновлена реальными достижениями космонавтики и направлена на то, чтобы через игру знакомить детей с космосом и его историей. В «Роскосмосе» подчеркнули, что интерес к космосу формируется с детства, а знакомство с техникой и персонажами в игровом формате может стать первым шагом к будущей профессии в науке или инженерии.
Контекст
«Вкусно — и точка» регулярно выпускает сезонные и тематические игрушки в Кидз Комбо. В 2025 году компания представляла коллекции по франшизам «Леди Баг и Супер-Кот», «Финник 2», а также серию с Чебурашкой.
Кроме того, в январе 2026 года сеть показала новую коллекцию по франшизе Cut the Rope: вместе с Ам Нямом в линейке впервые появилась Ам Няша. Игрушки получили разные образы — от сказочных персонажей до фантазийных героев, а аксессуары можно было комбинировать с фигурками из прошлых серий.
Игрушки можно получить только в составе детских наборов, к тому же обычно их выпускают с интерактивными дополнениями. В разных коллекциях это были мини-игры с QR-кодами, особые задания или редкие аксессуары.
