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WhatsApp* добавил возможность сохранять исчезающие сообщения

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В WhatsApp* появилась новая функция — сохранение исчезающих сообщений в случае согласия отправителя.

WhatsApp* добавил возможность сохранять исчезающие сообщения

Для сохранения нужно удерживать касание на нужном сообщении, после чего появится плашка с возможностью отправить соответствующий запрос.

Такое нововведение поможет отправителю получить больше контроля над информацией, объясняют в компании. Пользователь сам сможет решать, запретить или разрешить хранить его сообщения. Опция станет доступна в ближайшее время.

Ранее мессенджер анонсировал функцию редактирования текста при пересылке документов и медиа. Кроме того, в WhatsApp* добавили возможность видеть общие с другими пользователями группы. Также мессенджер работает над программой рассылки новостей.

*принадлежит Meta, признанной экстремистской в РФ и внесенной в перечень террористов.

Фото на обложке: Tero Vesalainen / Shutterstock

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