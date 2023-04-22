WhatsApp* добавил возможность сохранять исчезающие сообщения

В WhatsApp* появилась новая функция — сохранение исчезающих сообщений в случае согласия отправителя.
Для сохранения нужно удерживать касание на нужном сообщении, после чего появится плашка с возможностью отправить соответствующий запрос.
Такое нововведение поможет отправителю получить больше контроля над информацией, объясняют в компании. Пользователь сам сможет решать, запретить или разрешить хранить его сообщения. Опция станет доступна в ближайшее время.
Ранее мессенджер анонсировал функцию редактирования текста при пересылке документов и медиа. Кроме того, в WhatsApp* добавили возможность видеть общие с другими пользователями группы. Также мессенджер работает над программой рассылки новостей.
*принадлежит Meta, признанной экстремистской в РФ и внесенной в перечень террористов.
Фото на обложке: Tero Vesalainen /
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