Wildberries запустила сервис для чтения WB Книги: на платформе можно будет объединяться в сообщества по интересам
В будущем в сервис добавят оцифровку текстов, а также ИИ-помощников
Объединённая компания Wildberries & Russ запустила приложение WB Книги. В сервисе доступны цифровые издания в текстовом и аудиоформате, а также есть возможность добавить в корзину маркетплейса печатные версии книг. Кроме того, пользователи сервиса смогут обсуждать литературу в тематических сообществах.
В приложении WB Книги есть сообщества по книжным интересам
На платформе WB Книги пользователи могут читать и слушать книги, а также добавлять печатные издания в корзину маркетплейса Wildberries. В сервисе уже есть тематические сообщества, где можно обсудить сюжетные повороты и героев в литературе.
Список сообществ и функций разработчики будут расширять по мере тестирования. Так, в будущем компания собирается добавить в приложение возможность оцифровывать тексты и учиться, а также в сервисе появятся ИИ-помощники.
«WB Книги со временем превратится в пространство, где можно не только читать в любом формате или слушать книги, но и учиться, находить единомышленников, получать доступ в мир событий вокруг литературы. Например, в закрытые книжные клубы или на мероприятия», — отметила глава RWB Татьяна Ким.
По словам Татьяны Ким, главная задача платформы состоит в том, чтобы побуждать в людях любовь к чтению и формировать у них привычку читать чаще.
Контекст
По данным Литрес, в 2025 году потребление электронных книг увеличилось на 45%, тогда как спрос на печатные издания сократился примерно на 1%. В 2026 году цифровой сегмент может вырасти ещё на 20%.
Чтение в онлайн-приложениях всё чаще становится мультиформатным. В Яндекс Книгах более 70% литературы можно послушать в аудиоформате, подавляющее большинство — 83% — пользователей слушают и читают одну и ту же книгу в зависимости от ситуации. В результате разные версии книг всё чаще воспринимаются как единый пользовательский опыт.
Хотя цифровые форматы активно растут, бумажные книги продолжают удерживать свою долю рынка. Всё чаще печатную версию выпускают вместе с цифровыми текстовыми и аудиоверсиями как часть единой стратегии распространения.
