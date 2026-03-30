Wildberries запустила сервис для чтения WB Книги: на платформе можно будет объединяться в сообщества по интересам

Объединённая компания Wildberries & Russ запустила приложение WB Книги. В сервисе доступны цифровые издания в текстовом и аудиоформате, а также есть возможность добавить в корзину маркетплейса печатные версии книг. Кроме того, пользователи сервиса смогут обсуждать литературу в тематических сообществах.

В приложении WB Книги есть сообщества по книжным интересам

На платформе WB Книги пользователи могут читать и слушать книги, а также добавлять печатные издания в корзину маркетплейса Wildberries. В сервисе уже есть тематические сообщества, где можно обсудить сюжетные повороты и героев в литературе.

Список сообществ и функций разработчики будут расширять по мере тестирования. Так, в будущем компания собирается добавить в приложение возможность оцифровывать тексты и учиться, а также в сервисе появятся ИИ-помощники.

«WB Книги со временем превратится в пространство, где можно не только читать в любом формате или слушать книги, но и учиться, находить единомышленников, получать доступ в мир событий вокруг литературы. Например, в закрытые книжные клубы или на мероприятия», — отметила глава RWB Татьяна Ким.

По словам Татьяны Ким, главная задача платформы состоит в том, чтобы побуждать в людях любовь к чтению и формировать у них привычку читать чаще.

Контекст

По данным Литрес, в 2025 году потребление электронных книг увеличилось на 45%, тогда как спрос на печатные издания сократился примерно на 1%. В 2026 году цифровой сегмент может вырасти ещё на 20%.

Чтение в онлайн-приложениях всё чаще становится мультиформатным. В Яндекс Книгах более 70% литературы можно послушать в аудиоформате, подавляющее большинство — 83% — пользователей слушают и читают одну и ту же книгу в зависимости от ситуации. В результате разные версии книг всё чаще воспринимаются как единый пользовательский опыт.

Хотя цифровые форматы активно растут, бумажные книги продолжают удерживать свою долю рынка. Всё чаще печатную версию выпускают вместе с цифровыми текстовыми и аудиоверсиями как часть единой стратегии распространения.

