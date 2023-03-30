Сохранить отношения и развить свое дело: как вести бизнес с близким человеком?

Супруги Екатерина Холопова и Андрей Филичев основали свой гастростартап Soul in the Bowl в 2018 году. С тех пор бизнес вырос в несколько раз. Однако каково это — управлять быстрорастущим проектом вместе с близким человеком? На этот вопрос Екатерина постаралась ответить в этом тексте.

Создавать проект с близкими людьми — будь то друзья, родители, супруги, братья или сёстры — это уникальный опыт. Больше всего я в нем ценю то, что ты хорошо знаешь своего партнера и понимаешь, чего от него ожидать. Бизнес с родными — это про надежность и доверие. Но в то же время это и про серьезные решения и деньги. Когда личное и профессиональное перемешиваются, возникают определенные трудности и риски.

Забудьте про выходные

В нашей компании Андрей генеральный директор, а я директор финансовый. Два основателя и ответственных лица компании живут под одной крышей. Нам не надо дожидаться следующего рабочего дня, чтобы уточнить детали, что-то согласовать или предложить новую идею.

С одной стороны, это удобно, но с другой — ты будто постоянно находишься на работе. В самом начале нашего пути казалось, что бизнес будто вытеснил личную жизнь, и все разговоры так или иначе крутились вокруг стартапа.

Если мы уходим в отпуск вдвоём, то понимаем, что мы всё равно должны оставаться на связи с командой, иначе работа компании будет парализована. Так что часто наш отдых совмещается с работой. Но у нас есть и другие роли: мы не только предприниматели-партнеры, но и родители нашей дочери. И мы четко понимаем, что есть не только наш бизнес, но и семья.

Чтобы сохранить личные отношения, рассудок и хоть какой-то баланс работы и свободного времени, можно попробовать заранее прописывать расписание для вас двоих: кто и когда берет на себя те или иные роли вне офиса, когда каждый из вас берет время на себя.

Это может выглядеть как попытка тотального контроля, но все мы понимаем, что планы могут меняться по ходу дела, а такое расписание хотя бы будет служить ориентиром и успокоением: вы будете знать, что проговорили свои желания. И я бы сказала, что такой совет актуален для всех работающих пар, а не только тех, кто ведет совместный бизнес.

Четко разделите обязанности

Изначально в работе мы с Андреем поделились четко по компетенциям, которые у нас были в бэкграунде. Я работала до этого бизнес-консультантом, специализировалась на финансах и процессах, так что было логично, что я буду отвечать за финансовую и операционную деятельность компании. Это то, в чём я сильна.

Андрей работал в рекламе, — с самого начала он был у нас бренд-стратегом, и стало понятно, что именно он будет заниматься развитием бренда, пиаром и акциями. Все эти функции присущи генеральному директору, поэтому Андрей занял эту должность.

Выбирая роль в компании, надо думать не о своих интересах и пристрастиях, а о пользе для бизнеса.

Хочешь попробовать себя в новой сфере — тогда лучше устроиться в конкретную фирму, где вас готовы обучать с нуля и есть более опытные коллеги. Стартап же — не тренировочная площадка, ему нужны твои только сильные стороны и профессиональные компетенции.

Как вариант: в самом начале, когда идея еще на старте, сесть вместе и составить список компетенций каждого из вас и отдельно — сфер, которые вызывают у вас интерес, в которых хочется развиваться. Оцените, насколько у каждого первое совпадает со вторым. И исходя из этого определеите ваши будущие должности и зоны ответственности.

Готовьтесь к худшему

На начальном этапе нам встретилась хорошая юристка, которая сказала интересную фразу: «У вас всё хорошо, пока всё хорошо. Так давайте продумаем, что делать, когда будет плохо». Очень важно договориться на берегу: прописывать в уставе компании, в корпоративном договоре, как участники будут выходить и бизнеса, у кого приоритетное право выкупа доли и за какие деньги.

Для семейных пар может полезен брачный контракт, в нем можно указать, у кого какие доли будут в бизнесе, как будет устроено управление компанией, что делать с долгами и обязательствами. Да и Семейный кодекс РФ регулирует разделение имущества, нажитого в супругами, в случае развода: 50 на 50.

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Перед созданием стартапа нужно продумать и обсудить все спорные моменты: что делать, если бизнес не полетит? Этот план помогает в стрессовой ситуации не поддаться эмоциям, и такой подход — тоже про доверие и заботу друг о друге.

Проведите границы

В личных отношениях нет тех границ, той субординации, что есть на работе. Как бы мы ни дружили с начальником, всё равно мы знаем и чувствуем, кто босс, а кто подчинённый. А когда ты вступаешь в деловые отношения с близкими, вам приходится выстраивать отношения с нуля.

В браке мы можем быть равны, но в компании есть иерархия. И если Андрей генеральный, а я финансовый директор, то я в итоге подчиняюсь. Нужно разграничить зоны ответственности каждого, чтобы не мешать друг другу работать и сосредоточиться на своей роли в компании.

Здесь тоже не помешает прописать изначальные договоренности. Но смысл не в том, чтобы потом этот список предъявлять друг другу во время конфликтов. А в том, чтобы эти мысли стали для вас наглядными, лучше прочувствовались. И чтобы вы между собой четко проговорили границы своих зон ответственности, ощутили в себе моральные силы и готовность пойти на эти условия. Этот совет годится и для последующих двух пунктов.

Учитесь общаться бережно

Коммуникация — ключ к успешным отношениям, но вот способы ее нужно выбирать тщательно. Есть большой соблазн сказать все, что думаешь, близкому человеку, не выбирая выражений. Но вряд ли ты поступил бы так же с коллегой и уж тем более с начальником. Поэтому близким нужно учиться жить на работе в новых для себя ролях, сдерживать эмоции и давать обратную связь по существу.

С другой стороны, неоспоримый плюс работы с мужем — это то, я могу поделиться своими сомнениями или переживаниями и точно буду знать, что получу поддержку.

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Не конкурируйте друг с другом

Серьёзное испытание для стартапа — когда случается первый успех. У основателей начинают играть амбиции: кто больше сделал для компании, чьи идеи лучше. Нужно помнить, что совместный бизнес — это не соревнование, а сотрудничество. Учитесь прислушиваться к идеям друг друга, но не обижайтесь, если в итоге ваше предложение не услышали.

Зависть и скрытые обиды не помогают общему делу, зато помогает откровенный разговор. Проговорите друг другу, чего вы хотите от бизнеса. Один хочет быть душой коллектива, другой — стать лицом компании и давать комментарии в СМИ, а кому-то важнее большая зарплата. Обсудите ваши внутренние запросы и попытайтесь вместе их реализовать. Чем конкурировать, лучше честно поговорить и помочь друг другу.

Ищите вдохновение

Чтобы не выгореть, нужно искать подпитку, вдохновлять друг друга. Это и укрепит ваши личные отношения, и освежит взгляд на бизнес-задачи. Новые впечатления надо искать откуда-то извне: из новых знакомств, мест, опыта. Вдохновение можно искать, например, в отпуске, как совместном, так и раздельном. Если один из вас заряжен эмоциями, он быстро передаст свою энергию другому.

Так как у нас с Андреем ресторанный бизнес, нам бывает полезно посмотреть, что придумали другие заведения, и подумать, что бы из этого мы хотели адаптировать под свой проект.

У вас могут быть разные интересы, характеры, темпы работы — главное, чтобы вы могли дополнять и поддерживать друг друга. Пока есть вдохновение и уверенность в своём близком человеке, будут и силы работать и искать решения даже самых трудных задач.

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney