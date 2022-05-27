На пороге перемен: как городам подготовиться к появлению воздушного транспорта

За последние годы наши города претерпели немало изменений. Райдшеринг и коронавирусные ограничения повлияли на наши перемещения, работу и экономику. Теперь мы на пороге еще одного изменения — но сейчас у городов есть время, чтобы подготовиться и выбрать оптимальное решение, которое подойдет всем.

Когда-то летающие автомобили казались элементом далекого будущего. Однако идея привлекает и амбициозные стартапы, и автоконцерны, например, Hyundai . Уже в 2024 году Joby Aviation планирует начать коммерческие полеты своих аппаратов в качестве воздушного такси.

У этого явления много названий — городская аэромобильность (англ. Urban Air Mobility, UAM), вертолет 2.0 и даже «летающие автомобили». UAM подразумевают новый подход — строить инфраструктуру для VTOL будет дешевле, чем обычные рельсы, при этом технология будет безопаснее и доступнее вертолетов.

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UAM сможет соединить существующие транзитные узлы, и для городов будет проще организовать передвижение работающих жителей.

Летающие автомобили, которые когда-то казались элементом космического будущего, уже достижимы. По осторожным прогнозам технологических компаний и регуляторов, они могут появиться в ближайшие 5-10 лет.

Однако чтобы новый транспорт получил доверие публики и выполнял ее потребности, города должны начать планировать, как управлять стандартами и ожиданиями.

Харрисон Вольф, руководитель Всемирного экономического форума по аэрокосмической отрасли и дронам, разрабатывает руководство по использованию городского неба для транспорта. Он рассказал, почему городам следует учитывать эти изменения. Публикуем пересказ его интервью.

— Что такое городская аэромобильность и как она изменит города?

— Это новый способ передвижения пассажиров и грузов в небе. У нас уже давно есть вертолеты, но их использует очень небольшая часть общества — в основном элиты. Кроме того, этот вид транспорта, вероятно, опаснее, чем другие средства передвижения или авиации.

Сделав полет более безопасным, надежным, экологичным и эффективным, мы можем надеяться, что люди смогут быстрее перемещаться, минуя городские пробки.

— Почему этот вариант экологичнее по сравнению с двигателями обычных вертолетов?

— Разница такая же, как между двигателем внутреннего сгорания и гибридом в Toyota Prius. Распространение гибридных и электрических двигателей значительно снижает углеродный след.

В краткосрочной перспективе это ограничивает дальность передвижения, но по мере того, как технологии совершенствуются, а энергоемкость батарей увеличивается, вы получаете более чистую, эффективную и безотказную технологию, которая сокращает стоимость обслуживания и простои, а, значит, и затраты в целом.

— Какие возможности здесь есть для общественного транспорта?

— Думаю, что в краткосрочной перспективе, так же как и при появлении автомобилей и воздушных путешествий, это будет что-то для среднего и бизнес-класса. Со временем цена станет более конкурентной.

Ключ к успеху — масштабируемость: если мы доберемся до точки, когда будет быстрее добраться по воздуху, чем по дороге (и по схожей цене), решение будет простым. Но для этого придется обеспечить соответствующие возможности в разных локациях по всему городу.

— Инвестиции в инфраструктуру уже давно откладывались. Как это добавляет городам гибкости?

— Один из самых важных элементов — то, какой гибкой может быть сеть городской аэромобильности. Железная дорога линейна. Она позволяет добраться из точки А в точку Б. Кроме того, это проект сроком на десятилетия, который сопряжен с масштабными тратами, долгосрочным планированием и рисками.

Узловая структура позволяет дополнить существующую систему. Когда будут меняться города и движение населения, маршруты будут следовать за ними — железные дороги или трассы этого не могут.

— Обычно городские власти не обсуждают авиацию. Почему это происходит и что изменилось сейчас?

— Управление воздушным пространством — прерогатива федеральных властей. Но появляется все больше запросов на перелеты внутри городов. На этом уровне движение товаров и пассажиров будет нарастать.

И со временем роль местных властей будет увеличиваться. Именно они будут получать прямую обратную связь от сообщества и выстраивать транспортную систему так, чтобы она соответствовала потребностей всего населения.

— В минувшие годы города столкнулись с множеством подрывных инноваций. Почему так важно опережать эти изменения?

— Гораздо лучше быть частью изменений, чем пострадать от их последствий — для всех заинтересованных сторон. Мы наблюдали, как некоторые приложения и сервисы совместных поездок подвергались активной критике. Мы заметили и явное беспокойство из-за некоторых решений микромобильности. И для городов задача по сбору данных и планированию жестких политик может оказаться непростой.

— Это будет новым опытом для многих городов. Что они могут сделать, чтобы подготовиться?

— Коронавирус и текущий экономический кризис стали тяжелым бременем для бюджета любого города. Думаю, для подготовки нужно, во-первых, определить сценарии, в которых эта технология окажется полезной для горожан, во-вторых, как организовать неотложную мединскую помощь, и, наконец, насколько такой вид транспорта будет уместен в целом.

— Как предыдущие прорывные инновации подготовили города к этим изменениям?

— Мы уже видим, как в городах появляются руководители по инновациям и устойчивому развитию. Города начали активно инвестировать в аналитику данных, и уже создают целые экосистемы, которые объединяют технологическую экспертизу с опытом муниципального управления.

— Что может пойти не по плану? Что, если не готовиться к изменениям, которые новая технология принесет городам?

— Если не относиться к безопасности серьезно, общество не будет нам доверять. Важнее всего, чтобы люди приняли новую форму мобильности и транспорта. Без этого ее просто не масштабировать, и цены никогда не снизятся.

Если городская аэромобильность будет укреплять неравенство, как вертолет, если полет останется уделом VIP-персон, значит, мы плохо подготовлены. Мы же преследуем иные цели.

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Фото на обложке: Marko Aliaksandr / Shutterstock