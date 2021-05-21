Увеличенное время работы подростков сделает их наем привлекательнее, но не сильно изменит рынок труда — бизнес

Представители малого бизнеса также рассказали, что, по их мнению, больше всего тормозит наем молодых сотрудников сейчас.

Увеличение продолжительности рабочего времени несовершеннолетних, а также разрешение на труд в выходные дни и ночное время сделает наем подростков привлекательнее для малого бизнеса, однако кардинально не поменяет рынок труда, считают опрошенные RB.ru предприниматели и эксперты.

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Бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева 13 мая рассказала о предложении столичного бизнес-сообщества упростить трудоустройство несовершеннолетних. Речь идет об увеличении продолжительности рабочего времени и возможности трудиться в выходные дни и ночное время. Эти инициативы, как ожидается, ускорят развитие и усилят эффективность семейного бизнеса, а также повысят желание бизнеса брать на работу несовершеннолетних.

Что тормозит наем несовершеннолетних

Основными проблемами по-прежнему являются необходимость обучения таких сотрудников и их индивидуальный график, считает член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков.

«Как правило, такие сотрудники часто ищут лишь быстрый заработок на короткий период, при этом предприятия тратят значительные ресурсы и время других своих сотрудников для их обучения», — пояснил представитель «Деловой России».

Пяти или же семи часов далеко не всегда хватает для выполнения задач — такой график не подходит для работы посменно, добавляет директор по стратегическому развитию компании «Стройком» Дмитрий Лесняк.

При найме несовершеннолетних работников компании также сталкиваются с проблемой отсутствия ответственности и жизненный опыта, позволяющего принимать верные решения, говорит глава компании INPRO digital и член генсовета «Деловой России» Виталий Арбузов. Однако он считает, что этот вопрос можно решить, нанимая молодых сотрудников на линейные позиции «с максимальной декомпозицией принятия решений».

Если не давать возможности начинать карьеру как можно раньше, то ответственность может и не появиться, полагает CEO Wrap me Дарья Савицкая. При этом, по ее словам, сейчас Wrap me при найме уже совершеннолетних студентов сталкивается с безответственным поведением, необходимостью подстраиваться под расписание и другими проблемами.

Юрист адвокатского бюро S&K Вертикаль Дмитрий Кириллов напоминает, что работодатели, принимающие несовершеннолетних, обязаны за свой счет обеспечить им прохождение медицинского осмотра вне зависимости от характера работы, что возлагает дополнительное финансовое бремя.

Кроме того, с несовершеннолетним сотрудником нельзя заключить договор о материальной ответственности, что влечет сложности при приеме на позиции, связанные с обслуживанием товарно-материальных ценностей. Также у работодателей присутствует общее опасение, что прием несовершеннолетнего сотрудника может повлечь повышенное внимание со стороны контролирующих органов.

Как предложенные меры изменят рынок труда

«Предложенные меры должны повысить частоту трудоустройства несовершеннолетних, однако не будут являться каким-то водоразделом между «до» и "после"», — полагает глава INPRO digital Виталий Арбузов. Наем несовершеннолетних будет происходить в сферах, где работа в основном монотонна и однообразна, например, обработка документов, считает он. В таких сферах бизнес-процессы упорядочены, там не нужно принимать самостоятельные решения.

Сейчас многие профессии частично или полностью перешли в онлайн, эта тенденция положительно повлияла на работу с несовершеннолетними гражданами — особенно в сфере работы с документацией и в call-центрах, согласен представитель «Стройком» Дмитрий Лесняк. Он считает, что труд молодых сотрудников будет востребован в нишах, где не требуется большой опыт, но пригодятся коммуникабельность и усидчивость.

Увеличение продолжительности рабочего времени может поспособствовать привлечению несовершеннолетних к трудовой деятельности различных предприятий, однако меры, направленные на работу в ночное время, менее актуальны для этой группы граждан, полагает член генсовета «Деловой России» Алексей Мостовщиков.

По его словам, сейчас таких работников все больше привлекают в сферу развлечений, услуг и общественного питания. Эксперт также считает, что с увеличением времени работы в несовершеннолетних будут также заинтересованы сельскохозяйственные предприятия. Также такие сотрудники понадобятся ритейлу.

С позицией Мостовщикова не согласен юрист Дмитрий Кириллов. По его мнению, возможность работы в ночное время «существенно увеличит перечень вакансий, которые могут занять несовершеннолетние». В целом Кириллов считает, что такие сотрудники могут безопасно трудиться и приносить пользу в сфере обслуживания, производстве и других отраслях.

«Если будут сняты ограничения на работу в ночное время и в выходные дни, это даст бизнесу дополнительные возможности по привлечению молодежи, а самим несовершеннолетним — возможность получить опыт в разных сферах и более осознанно подойти к выбору профессии», — говорит CEO Wrap me Дарья Савицкая.

Пиковые нагрузки в бизнесе Wrap me (занимается производством упаковки и упаковкой подарков) как раз возникают в вечернее время, когда люди идут с работы, в праздничные и выходные дни. Как правило именно тогда и освобождаются от учебы несовершеннолетние.

По словам Савицкой, детский труд может быть связан с онлайн-активностями (например, ведением соцсетей), также несовершеннолетние могут быть ассистентами или помощниками руководителя.

Готов ли бизнес к найму сейчас

«Стройком» в настоящее время не готова принимать на работу несовершеннолетних, в компании считают, что молодые люди не справятся с объемами работ. Предприятие занимается строительными объектами и всегда сотрудничает с крупными заказчиками, объяснил ее представитель Дмитрий Лесняк. Также он опасается, что у молодых работников могут возникнуть сложности при взаимодействии со строителями.

«При этом в нашей компании планируется ряд задач в call-центре и IT-отделе, для выполнения которых возможно будет привлечь несовершеннолетних сотрудников. В случае со строительной сферой я вижу такое взаимодействие преимущественно в удаленном формате», — пояснил Лесняк.

На базовые, простые работы готова брать несовершеннолетних уже сейчас компания INPRO digital. В качестве примера таких работ глава компании Виталий Арбузов назвал сбор и обработку первичной бухгалтерской документации и курьерские задачи.

«Сейчас, когда есть законодательные ограничения, связанные ограничениями по времени работы несовершеннолетних, мы в принципе не рассматривали их для найма, когда нуждались в большом количестве работников в праздничные и выходные дни. Если такие ограничения будут сняты, то мы, возможно, рассмотрим и их», — не исключает CEO Wrap me Дарья Савицкая.

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