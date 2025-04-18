Как открыть пункт выдачи СДЭК в 2025 году: условия, цена, сколько можно заработать

Разбираемся, что такое франшиза СДЭК, сколько денег нужно на открытие ПВЗ и на чем можно заработать.

В 2025 году многие вопросы по продвижению и финансированию связаны с открытием собственных пунктов, торговых точек и локаций для заработка. ПВЗ СДЭК — пункт выдачи и приёма заказов, и только специалист, понимающий в логистике на продвинутом уровне, может быть уверен в успешном открытии собственного пункта.

Что такое франшиза СДЭК?

Это обозначение применимо к целому бренду курьерской службы, который дает возможность открыть пункты выдачи по территории всей России и официально продвигать услуги. О том, как открыть пункт выдачи СДЭК, можно узнать из статей, посвященных ведущим вариантам франшизы, которые уже отлично себя показали на территории РФ:

франшиза «Город» насчитывает около 100 пунктов в городах с населением свыше 50 тыс. человек, продвижение началось с официальной регистрации и обучения в компании-франчайзере;

насчитывает около 100 пунктов в городах с населением свыше 50 тыс. человек, продвижение началось с официальной регистрации и обучения в компании-франчайзере; франшиза «Мегаполис» представляет из себя полнофункциональный офис, расположение только в крупных городах с населением от 100 тыс. человек, начинала с первого взноса (паушального) по условиям договора;

представляет из себя полнофункциональный офис, расположение только в крупных городах с населением от 100 тыс. человек, начинала с первого взноса (паушального) по условиям договора; франшиза «Райцентр» приспособлена для небольших городов и районов, упор изначально делался на обслуживание малонаселенных пунктов.

Сколько нужно денег, чтобы открыть пункт выдачи СДЭК?

Расчет итоговой суммы на открытие и обеспечение проекта исходит из следующих затрат, не беря во внимание само открытие, которое начинается от 500 тыс. рублей:

паушальный взнос в среднем составляет 200-300 тыс. рублей;

аренда помещения (исходя из квадратуры) насчитывает около 60 тыс. рублей;

закупка необходимого для работы оборудования (компьютеры, весы, лазеры и принтеры) составляет от 60 тыс. и нередко доходит до 300 тыс. рублей;

покупка мебели уступает по цене оборудованию, но не исключено, что в минимальных случаях придется потратить около 40 тыс. рублей;

далее расходы на рекламную компанию, заработную плату сотрудников и прочие дополнительные расходы варьируется от 50 до 100 тыс. рублей.

Условия открытия пункта выдачи СДЭК не ограничивают использование финансовых средств, поэтому для финансирования можно использовать как собственные деньги, кредиты или банковские займы, так и обратиться за поддержкой к государственным субсидиям малого бизнеса и программам финансовой помощи для компаний СДЭК.

Для открытия пункта выдачи требуется как минимум 2 сотрудника (оператор, занимающийся выдачей и приемом заказов, и администратор, который контролирует бесперебойность и законность процессов).

На чем можно зарабатывать?

Получение стабильного заработка на ПВЗ возможно несколькими способами. Важно помнить, что использовать следует легальные способы и не пытаться продвигать свои услуги в сомнительных сообществах.

Существует 5 способов заработка:

Выдача посылок. Это самый распространенный и рабочий способ заработка, который практикуют все пункты выдачи. Вознаграждение после оборота посылок зависит как от категории груза, так и от его количества, размера. Приём отправлений. Оформляемые в пунктах посылки приносят владельцу средства за счет доставки в любые регионы России. Заключение договоров. Работает это так: открытие ПВЗ СДЭК сопровождается не только взносами, но и поиском потенциальных клиентов. Сбор аудитории можно продолжать и дальше, потому что это один из удобных способов заработка. Владельцу достаточно рекомендовать себя на различных платформах, затем заключать договоры и в дальнейшем получать комиссионные за оформление посылок с каждого физического или юридического лица, которое заключило договор. Удобство данного способа базируется на однократности процедуры — договор заключается единожды. Заработок на упаковочном материале. Это не так прибыльно, но окупает и покрывает мелкие расходы: отделение получает не лишний доход за покупки пакетов, коробок, прочего упаковочного материала. Реклама. Возвращаясь к обязательным тратам на технику и приборы, следует уточнить, что в пункте выдачи должны быть не только рабочие компьютеры и принтеры для нужд, но еще и телевизоры, на которых будет транслироваться партнёрская реклама. Владелец пункта имеет шанс хорошо заработать на привлечении потенциальных клиентов.

Города, в которых можно открыть представительство СДЭК по франшизе

Одним из важных критериев открытия представительства СДЭКа по франшизе является густонаселенность города, зачастую рекомендуются города с населением свыше 50 тыс. человек. Вот так выглядит расположение пунктов выдачи «Мегаполис» на карте:

Представительства, как правило, «контактирующие» только с крупными городами, располагают свои офисы даже в пригородах. Причина — широкий оборот приезжающих из более крупных городов клиентов, а также партнёрская доступность.

Как открыть пункт выдачи заказов СДЭК в маленьком районном центре? Это не проблема: компании, сотрудничающие с представительствами, предлагают выгодные льготные условия с внесением гарантийного депозита.

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Требования к помещению

Удобное расположение — пункт выдачи должен быть доступен даже людям с ограниченными возможностями. Пункт располагается на первом этаже арендованного здания. Рядом с ПВЗ обязательно должны быть парковки и подъездные пути (относительно последних, их должно быть как минимум 2 — для выгрузки и погрузки посылок). Пункт выдачи должен располагаться в относительной удалённости от других помещений, осуществляющих подобные услуги. В среднем принято легально располагать ПВЗ на расстоянии более 600 метров от следующего пункта. Минимальная площадь помещения не должна быть ниже 35 м2, чтобы комфортно можно было разместить все обслуживаемые зоны и оборудование. Около 40% от всего помещения должно быть оборудовано под складские нужды для хранения посылок. Помещение должно быть оснащено системой отопления и водоснабжения, вентиляцией и электричеством. Рядом со стойкой выдачи заказов рекомендуется разместить розетки для того, чтобы клиенты могли проверить электронные и бытовые приборы на предмет их качества. Охранная сигнализация и камеры внутреннего (и наружного) видеонаблюдения для пункта выдачи обязательны. Интерьер помещения оформляется в соответствии с фирменным стилем СДЭК, используются только те цвета, аббревиатуры и дизайнерские дополнения, которые не копируют стиль конкурентов.

Сроки окупаемости

При хорошей вероятности пункт выдачи окупается за 12 месяцев. Но на окупаемость влияет множество факторов: это и географическое расположение, и востребованность фирмы, и размер населения, а также рекламные кампании, которые продвигают ПВЗ.

Чтобы франшиза окупилась, необходимо учитывать факторы ее привлекательности: внешний вид, доступность, соотношение цен, выгодные предложения. Условия и цены при открытии пункта выдачи СДЭК остаются теми важными единицами, на которые потенциальные клиенты всегда будут обращать внимание. Чем выгоднее условия, тем больше составит оборот клиентов.

Даже самые известные бренды, но открытые опрометчиво без учета выгодного территориального положения (в качестве примера можно рассмотреть открытие сразу четырех пунктов выдачи Wildberries на территории Мысковского городского округа) рискуют не окупиться даже за 3 года.

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Паушальные взносы

Эти взносы являются обязательными стартовыми платежами, входящими в число финансовых условий при открытии пункта выдачи. Паушальные взносы осуществляет предприниматель с целью дальнейшего продвижения своих услуг.

Для разных регионов и территорий размеры паушальных взносов варьируются от 100 до 400 тыс. рублей.

Финансовые условия открытия пункта выдачи заказов СДЭК регулируют права открытия на официальном уровне определенной компании, то есть без таких взносов предприниматель не имеет права открывать ПВЗ под определенным брендом (если данный бренд не является его личной разработкой и ранее не был замечен на рынке).

Как открыть ПВЗ СДЭК: полная пошаговая инструкция

Сначала требуется зарегистрироваться в Федеральной налоговой службе в качестве индивидуального предпринимателя. Регистрация предполагает полную проверку налоговой службой списка всех доходов и является обязательным условием для легального осуществления предпринимательской службы. Затем найти необходимую локацию для работы. Для начала определиться с ее расположением, после чего выбрать помещение, которое следует арендовать. Не стоит забывать о требованиях и правилах, предъявляемых к помещениям для пунктов выдачи. После выбора нужно подать заявку на официальном сайте СДЭК и дождаться ее одобрения. Каждый случай требует индивидуального рассмотрения, одобрение приходит через 5-7 рабочих дней. Далее происходит заключение договора. Стоимость и условия открытия пункта выдачи СДЭК должны удовлетворить потенциального партнера, который выдаст приглашение. Завершающим этапом открытия пункта выдачи будет ремонт помещения и закупка мебели. После соблюдения всех формальностей, локацию необходимо подготовить, установить все требуемые по правилам устройства и дополнительные помещения.

Итог

Вопрос о том, что нужно, чтобы открыть пункт выдачи СДЭК, не такой сложный и требует только терпения при регистрации в налоговой службе с дальнейшей подачей заявки и достаточных финансов, которые позволят сделать помещение привлекательным для клиентов и официально оформленным для осуществления легальной деятельности.

Регулировка прав на использование того или иного бренда регламентируется основами интеллектуальной собственности и не может оспариваться даже под видом пункта выдачи мелких посылок.

Открытие пункта выдачи с официальным правом на использование бренда гарантирует не только отсутствие судебных разбирательств, но и льготные условия, инструменты для выбора локации и наличие постоянного консультирования по вопросам деятельности.

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