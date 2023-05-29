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Истории

Лондон опередил Нью-Йорк в рейтинге технологических центров мира

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Лондон занял первую строчку рейтинга Smart Centres Index от Z/Yen Group благодаря ведущим мировым финансовым услугам, обширному кадровому резерву, качеству бизнес-среды и международной репутации. Также в топ-5 вошли Нью-Йорк, Сан-Франциско, Цюрих и Лугано (Швейцария).

Лондон опередил Нью-Йорк в рейтинге технологических центров мира

Founders' Mondays в Лондоне: расскажите о своем стартапе и получите обратную связь от единомышленников. Новая встреча проекта состоится 5 июня в Лондоне. Участие для гостей и выступающих с питчами проектов — бесплатное. 

Новость о том, что Лондон отобрал у Нью-Йорка почетное звание мирового центра технологий, несомненно, будет позитивно воспринята премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Он неоднократно выражал желание превратить страну в технологическую и инновационную державу.

В своей недавней юмористической речи он даже назвал ее «королевством единорогов», прозрачно намекая, что здесь появились 162 стартапа с оценкой в $1 млрд и выше. 

рейтинг технологичных городов мира, 2022

Источник: Z/Yen

За 2022 год британские технологические компании привлекли финансирование свыше 24 млрд фунтов стерлингов ($29,6 млрд), что больше, чем во Франции ($14,6 млрд) и Германии ($11,2 млрд) вместе взятых. Таким образом, технологический сектор Великобритании занимает третье место в мире. 

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По объему привлеченных инвестиций лидирует Лондон, где сейчас базируется перспективных компаний, включая Deliveroo, Revolut и Wise, а также таких начинающих стартапов, как исследовательская лаборатория искусственного интеллекта DeepMind и разработчик метавселенных Improbable. 

Источник.

Фото на обложке: Unsplash

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