Эти стартапы предлагают услуги класса люкс в космосе

Конкуренция на рынке космического туризма растёт, и теперь компаниям приходится удивлять клиентов. Сразу две компании предлагают обеды как в мишленовском ресторане — но с видом, который не найти на Земле. Первые полеты могут состояться уже в 2025 году. Сколько это будет стоить и к чему готовиться пассажирам — читайте в материале.

В сентябре 1783 года состоялся первый полёт на воздушном шаре. Его пассажирами стали петух, утка и овца, которые поднялись на высоту в 480 м на глазах короля Людовика XVI и его двора. Все хорошо пережили полёт; пострадал лишь петух, которого пнула овца.

Месяц спустя два француза — братья Монгольфье — стали первыми людьми, поднявшимися в воздух в плетеной корзине.

Сегодня их соотечественник Винсент Фарре д'Астье вновь готовится войти в историю: он разрабатывает гигантский воздушный шар, который доставит туристов на край космоса.

В бесконечность и далее

Фаррет д'Астье — высокий, худощавый человек с дружелюбной улыбкой. Если не знать, что он был авиаинженером и диспетчером, его можно принять за сыровара.

Он думал о полетах в космос как минимум с 2012 года и в 2016 году основал компанию Zephalto, чтобы достичь своей цели. Он провел несколько тестовых запусков в своей мастерской в Тулузе, главном авиахабе Франции, и в ближайшие несколько месяцев надеется продвинуться еще дальше и подняться на 25 км.

Лишь немногие достигли этой высоты — космонавты и пилоты самолетов-разведчиков, Джефф Безос и несколько несчастных подопытных обезьян и собак. Это не совсем открытый космос — его называют «ближним космосом», — но это достаточно высоко, чтобы увидеть изгиб Земли. Это описывают как «эффект обзора» — новую и преобразующую точку зрения на жизнь на нашей планете.

Если пробный запуск пройдет успешно, с 2025 года Zephalto откроет доступ к платежеспособным клиентам — при условии, что они будут очень обеспеченными.

Влетит в копеечку

Путешествие обойдется в €170 тысяч на человека и обещает истинно французскую роскошь.

К воздушному шару крепится герметичная кабина под названием Céleste. Здесь смогут разместиться шесть человек. Шикарный интерьер спроектирован парижским архитектором и дизайнером Джозефом Дираном. Во время полета подают обед, отмеченный звездой Мишлен.

Д'Астье объясняет, что воздушный шар будет подниматься за полтора часа, плавно, а не стремительно, как ракета. Несколько часов он будет парить на границе космоса, а затем начнет медленно приземляться.

Фото в тексте: Zephalto

Технология, лежащая в основе проекта, разработана партнером Zephalto, французским национальным центром космических исследований CNES, который, по словам предпринимателя, уже более 60 лет запускает воздушные шары в стратосферу.

Для этого необходимо учесть множество факторов, включая грозовые облака, низкие температуры и уровень CO2 в салоне. Известно, что военные вертолеты сбивают воздушные шары, которые случайно пересекают границы.

Масштаб проекта трудно осмыслить. Итоговый воздушный шар будет таким большим, что в нем поместится Собор Парижской Богоматери. Он будет парить на 15 км выше уровня пассажирских самолетов.

Битва мишленовских поваров

Zephalto — не единственный проект, который стремится открыть путь в небо. Компании под управлением трех миллиардеров — Blue Origin, Virgin Galactic и SpaceX — предлагают туристам поездки, билеты на которые стоят от 500 тысяч фунтов стерлингов.

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Барселонский стартап Zero 2 Infinity изначально намеревался отправлять в космос туристов, но расширил предложение, включив также доставку спутников и других товаров.

Таким образом, главный конкурент Zephalto в сфере люксового туризма — компания из Флориды Space Perspective. Американская SpaceVIP в сотрудничестве со Space Perspective также собирается подавать обеды уровня Мишлен. Стоимость такой услуги составит почти $500 тысяч.

«Это соревнование между США и Францией, — говорит д’Астье, добавляя, что конкуренция его не пугает. — Я бы больше волновался, если бы мы были единственными, кто этим занимается».

Большой удачей SpaceVIP стало подписание контракта с Расмусом Мунком, шеф-поваром отмеченного звездой Мишлен ресторана Alchemist в Копенгагене. Стоимость фиксированного меню здесь составляет $1 тысячу, а блюда называются «впечатлениями». Мунк готовит безумные, изобретательные блюда, например, в форме переполненной пепельницы или языка.

Space Perspective привлекла существенные инвестиции — около $77 млн — и, как утверждается, продала больше всего билетов: 1750 штук. Компания существует уже пять лет и к концу 2024 года планирует продать 4 тысячи мест на сумму около $400 млн.

Фаррет д'Астье пока не комментирует продажи билетов и не раскрывает, кто станет шеф-поваром Zephalto. Также стартап не называет размер инвестиций. «У нас очень хорошие финансовые партнеры. Мы в надежном положении» — говорит Фаррет д’Астье.

Он с удовольствием рассказывает об оценках выбросов в полете, которые выглядят довольно неплохо по сравнению с пусковыми ракетами. По оценкам Zephalto, каждое путешествие будет сопоставимо с поездкой на автомобиле на расстояние в 225 км.

Прыжок веры

В эпоху космического туризма мы определенно можем рассчитывать на хорошие названия транспортных средств.

У Zephalto есть Céleste, а Space Perspective называет свою капсулу Excelsior. Уже сейчас они соревнуются, кто предложит пассажирам лучший вид из окна. Если Д'Астье обещает клиентам «гигантское панорамное окно», то Space Perspective — «самые большие иллюминаторы, когда-либо летавшие в космос», а также «полноценную уборную», настоящее «космическое спа».

Первым пассажирам Zephalto придется совершить настоящий прыжок веры. Трагедия OceanGate в 2023 году, когда пять человек погибли в результате взрыва подводного аппарата во время экспедиции к месту крушения «Титаника», стала ужасным напоминанием о риске, связанном с приключениями первопроходцев.

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Д'Астьес уверяет, что Zephalto предоставит совершенно иной опыт.

«Воздушный шар — это безопасный способ передвижения, более безопасный, чем ракета, — говорит он. — А уровень безопасности у нас будет такой же, как у коммерческого самолета». Компания не будет перевозить туристов до тех пор, пока не получит сертификат Европейского агентства авиационной безопасности, добавляет он.

Проект достиг критической точки, и д’Астье знает, что есть сомневающиеся. «Есть люди, которые не хотят, чтобы вы это делали; есть люди, которые не хотят, чтобы вы это делали, потому что они сами этого хотят; есть люди, которые не хотят чего-то нового», — говорит он.

Чтобы продвинуться так далеко, требовалось многое, и Фаррет д’Астье говорит о следующем этапе в возвышенных выражениях. «Я всегда мечтал поделиться этой огромной красотой, этим ощущением, этой эмоцией. Не могу этого дождаться».

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Фото на обложке: Zephalto