Как создать и поднять новогоднее настроение

Чтобы снова открыть для себя радость от предвкушения праздника, важно научиться уделять внимание настроению и создавать соответствующую атмосферу. В статье узнаете, как создать новогоднее настроение и с чего нужно начать.

Наступление зимних праздников всегда ассоциируется с уютом, подарками, ароматом мандаринов и ощущением чуда. Однако не всегда это волшебное чувство приходит само. Порой суета, работа и бытовые заботы вытесняют особое настроение.

Что такое новогоднее настроение?

Настроение можно почувствовать как естественным образом, так и создать его специально. Новогоднее настроение — сочетание эмоциональных и физиологических факторов, которые формируют ощущение праздника. С практической точки зрения, оно представляет собой набор привычек, действий и окружающих факторов, стимулирующих положительные эмоции.

Эмоциональный подъем в преддверии Нового года напрямую связан с работой мозга. Когда мы украшаем елку, выбираем подарки или наблюдаем за мягким мерцанием огоньков, мозг вырабатывает гормоны счастья:

Дофамин вызывает чувство удовлетворения от ожидания чего-то приятного.

вызывает чувство удовлетворения от ожидания чего-то приятного. Серотонин отвечает за ощущение покоя и умиротворения.

Эти химические процессы буквально заставляют нас чувствовать себя счастливее. А если добавить к этому теплые традиции, душевное общение и вкусные угощения, эффект усиливается в разы.

Новогоднее настроение возвращает в детство — туда, где писали письма Деду Морозу, где нам прятали подарки под елку. Это ощущение пахнет свежей хвоей, домашней выпечкой и морозным воздухом.

Почему новогоднее настроение не появляется?

Не всегда праздник вызывает ощущение волшебства. Часто люди сталкиваются с рядом препятствий, которые мешают почувствовать радость от приближающегося Нового года. Разберем каждую причину подробнее:

Усталость и стресс. К концу года многие испытывают накопленное выгорание. Насыщенный график, постоянные дедлайны и бытовые обязанности оставляют мало места для отдыха. Организм работает на грани возможностей, и вместо радости приходит апатия. В таких условиях гормоны стресса (кортизол) подавляют способность мозга вырабатывать серотонин — главный гормон радости. Позвольте себе отдохнуть. Не бойтесь делегировать обязанности или отложить часть задач на январь. Внесите в график хотя бы 15 минут времени для себя: прогуляйтесь, примите теплую ванну, послушайте музыку. Усталый организм не способен чувствовать новогоднее настроение, но небольшие ритуалы помогут восстановить силы. Не хватает времени. В суете человек погружается в повседневные дела, и заботы о работе, учебе или семье вытесняют все остальное. Выбор становится между тем, чтобы сделать еще какое-то дело или лечь спать. Не стремитесь успеть все. Составьте список приоритетов: выберите 1-2 важных элемента праздника, например, украшение елки и покупку подарков. Используйте помощь близких или готовые решения: украшения из магазина, готовые блюда. Помните, что праздник — это не про количество дел, а про новогоднее настроение. Недостаточно атрибутов. Новогоднее настроение во многом зависит от внешней обстановки, и не только от снега в декабре. Если квартира не украшена, окружающая среда остается нейтральной и не вызывает ассоциаций с праздником. Даже маленькие элементы декора способны создать настроение. Купите гирлянду и повесьте ее на окно, зажгите свечи с ароматом корицы или поставьте маленькую настольную елку. Такие детали моментально наполнят пространство теплом и уютом. Негативные воспоминания. Для некоторых людей Новый год связан с неприятными событиями. Вместо радости легко получить грусть и тоску, а сам праздник теряет свою привлекательность. Чтобы развеять негативные ассоциации, попробуйте создать новые традиции. Замените старые воспоминания позитивными моментами: проведите праздник с друзьями, отправьтесь в путешествие или займитесь волонтерством. Эти действия помогут отвлечься и постепенно сформировать новые, приятные воспоминания. Отсутствие планов. Когда у человека нет конкретного сценария, ожидание теряет смысл и пропадает новогоднее настроение. Человек чувствует себя потерянным, не понимая, как провести вечер. Это вызывает чувство пустоты и снижает мотивацию что-либо делать. Человек знает, что Новый год близко, но не представляет, как и с кем его отпраздновать. Каждый день он откладывает решения на потом, в итоге праздник наступает внезапно, а время на подготовку упущено. Попробуйте спланировать досуг на праздники заранее. Это не означает, что нужно продумывать каждую деталь, но наличие хотя бы общего сценария помогает избежать неопределенности. Заранее договоритесь с близкими о планах и распределите задачи.

Как создать у себя новогоднее настроение?

В детстве Новый год был настоящим волшебством, созданным родителями. Атмосфера праздника витала в воздухе — елка, подарки, фейерверки и праздничные угощения. Все заботы и усилия ложились на плечи взрослых, а вам оставалось лишь наслаждаться чудом, чувствовать себя частью чего-то большого и яркого. Этот опыт, безусловно, создавал новогоднее настроение и ощущение магии, которая просто появлялась вокруг ребенка.

Однако с возрастом мы становимся ответственными за то, чтобы создать новогоднее настроение не только для себя, но и для других. Это уже не просто ощущение праздника, а активное участие в его формировании.

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И вот тут многие сталкиваются с трудностью: когда праздник становится не подарком, а задачей, волшебство исчезает. Мы переживаем за множество деталей — как выбрать подарки, как украсить дом, чем накормить гостей — и забываем о самом главном: радости от процесса. Нужно учиться вновь создавать тот самый настрой и магию, которую раньше дарили нам родители.

Важно помнить, что создание новогоднего настроения требует усилий. Это осознанное включение в процесс, когда мы сами решаем, что для нас важно в этом времени года — украшения, подарки, традиции, или простое времяпрепровождение с близкими. Только таким образом мы можем вернуть ту самую атмосферу праздника, которую чувствовали в детстве, и передать ее другим.

Приготовьте подарки

Осознание, что вы радуете других и реализуете желания, усиливает чувство собственной значимости и укрепляет социальные связи, что положительно влияет на эмоциональный фон.

Как действовать:

Составьте список . Подумайте, кого хотите поздравить, и выберите подарки, соответствующие интересам, чтобы создать для коллег или близких новогоднее настроение.

. Подумайте, кого хотите поздравить, и выберите подарки, соответствующие интересам, чтобы создать для коллег или близких новогоднее настроение. Проявите креативность. Упаковка подарков, добавление записок или теплых пожеланий усиливает ощущение заботы и творчества.

Вы начинаете ощущать радость от ожидания счастливых мгновений и создаете приятные воспоминания для других, что усиливает личное счастье.

Купите адвент-календарь

Он превращает ожидание праздника в увлекательный ежедневный ритуал. Каждый открытый день вызывает выброс серотонина, укрепляющего положительные эмоции, и стимулирует чувство предвкушения, которое способствует мотивации.

Как действовать:

Купите готовый календарь или создайте свой, добавив маленькие подарки, записки или сладости.

Выполняйте задания, связанные с праздником: нарисовать елку, посмотреть новогодний фильм или приготовить необычное праздничное блюдо.

Постепенное приближение к празднику позволяет избежать резкого перехода и укрепляет чувство сопричастности к традициям.

Смотрите фильмы

Связанное с Новым годом кино вызывает эффект ностальгии, активируя в мозге области, связанные с приятными воспоминаниями. Это помогает расслабиться и окунуться в атмосферу торжества.

Как действовать:

Выберите фильмы на выходные, которые ассоциируются с детством, вызывают уют для новогоднего настроения, к примеру, «Один дома», «Ирония судьбы», «Гринч».

Создайте подходящую атмосферу: включите гирлянды, приготовьте горячий шоколад и укройтесь пледом.

Просмотр фильмов снижает сердечный ритм и стимулирует выброс эндорфинов, благодаря чему повышается настроение.

Слушайте музыку

Музыка вызывает мгновенные эмоциональные отклики для новогоднего настроения. Тематические мелодии ассоциируются с праздником, вызывая эффект «прайминга» — подготовку мозга к предстоящим событиям. Это усиливает позитивное восприятие.

Как действовать:

Создайте плейлист из любимых песен или найдите готовую подборку для новогоднего настроения.

Слушайте музыку в моменты активностей: уборка, украшение елки или готовка.

Классика вроде «Jingle Bells» или «Пять минут» наполняет дом звуками праздника, а джазовые мелодии создают фон для расслабления. Мелодии повышают уровень дофамина, что усиливает ощущение радости.

Поставьте елку

Символом праздника в каждом доме считается елка. Украшая ее, активируете визуальные и тактильные каналы восприятия, которые стимулируют выброс серотонина. Это создает чувство завершенности и уют.

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Как действовать:

Выберите елку, подходящую по размеру. Украшение должно быть процессом, который приносит удовольствие.

Используйте старые игрушки, чтобы вызвать ностальгию, или создайте новые украшения своими руками.

Если в доме мало места, используйте настольную елку. Нарядите ее миниатюрными игрушками или сделайте украшения своими руками: снежинки из бумаги, засушенные апельсины или ленты.

Декорирование становится ритуалом, который укрепляет семейные связи и делает дом визуально праздничным.

Украсьте дом

Яркий декор стимулирует зрительное восприятие и вызывает ассоциации с праздником. Подобные изменения в пространстве улучшают общее восприятие дома, делая его более уютным.

Как действовать:

Украсьте окна гирляндами или снежинками.

Добавьте свечи, еловые ветки, венки и фигурки.

Поставьте на кухне композицию из мандаринов, корицы и свечей. В комнате повесьте гирлянды вокруг зеркала. Визуальные стимулы активируют лимбическую систему мозга, которая отвечает за эмоции, усиливая чувство радости.

Продумайте новогодний досуг

Это активирует чувство контроля над ситуацией и стимулирует дофаминовую систему, создавая эффект предвкушения.

Как действовать:

Заранее решите, где и с кем будете встречать Новый год.

Придумайте активности: настольные игры, кулинарные конкурсы, прогулки по украшенному городу.

Для семьи организуйте вечер с тематическими играми. Для коллег или друзей — костюмированную вечеринку. Упорядоченность в планах избавляет от стресса и усиливает радость ожидания праздника.

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