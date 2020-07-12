Стартап ищет деньги: «Первые съедобные ложки»

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Сегодня в рубрике «Фандрайзинг» речь пойдет о стартапе «Первые съедобные ложки» , выпускающем веганские и классические ложки из теста. Компания хочет привлечь от 1 млн рублей.

Кратко о проекте:

Съедобные ложки — новый продукт на российском рынке. Изготавливаются из теста, для которого используются натуральные ингредиенты. Не содержат консервантов, красителей и Е.

Ложки делятся на 2 вида: веганские и классические.

Веганские ложки делают из рисовой муки, семян льна, подсолнечного масла и сиропа топинамбура. В составе отсутствуют животные жиры, глютен и сахар. Упаковка таких ложек полностью экологичная: обернуты в жиростойкую бумагу и вложены в гофрокороб. Без пластика.

Классические ложки делятся на 2 вида: сладкие и пряные. В состав теста сладких съедобных ложек входят пшеничная мука, яйца, сахар, ваниль или корица. По желанию клиента черпак ложки можно покрыть итальянской шоколадной глазурью, а также посыпать кокосовой стружкой, кондитерской посыпкой, маком или дроблеными орехами. В пряные съедобные ложки добавляется соль, чеснок, лук, травы и другие специи. Пряные ложки подходят для супов, вторых блюд и салатов, сладкие — для десертов и каш.

Команда:

Вадим Фаттахов — основатель и руководитель производства. По образованию повар-кондитер, по роду деятельности — предприниматель. Прошлые бизнес-проекты: кинотеатр под открытым небом, однозальный кинотеатр, планетарий, организация выставок-ярмарок.

Юлия Купряева — управляет производством, следит за качеством. Ведет работу с дилерами, оптовыми и розничными клиентами, транспортными компаниями.

Дания Субхангулова — контент-менеджер. Отвечает за наполнение соцсетей, ведет работу с блогерами, фотографами, таргетологами.

Руслан Скворцов — инженер-фрезеровщик. Владелец цеха по изготовлению деталей высокой точности из различных металлов.

В команде также пекари, формовщики, упаковщики, инженеры-фрезировщики, фотографы, журналисты и дизайнеры.

Какие проблемы решает проект:

Пластик для организма человека крайне вреден. В пластиковых ложках находится большое количество вредных веществ (полистерол, бисфенол А, фталат). Они вызывают серьезные заболевания (рак, бесплодие, заболевания нервной системы).

Пластиковые приборы используются 1 раз. Разлагается пластик больше 100 лет. Из всего используемого пластика перерабатывается не более 5%. Пластиком засоряются реки, моря, океаны, берега, а также свалки.

«Съедобные ложки» могут помочь в решении этих проблем. Необходима автоматизированная линия для производства съедобных ложек в категории масс-маркет. Это сделает стартап более конкурентоспособным, а продукцию — доступной для широкого круга потребителей.

Основатель «Первых съедобных ложек» Вадим Фаттахов

Монетизация:

Прямо сейчас стартап ведет переговоры с несколькими сетями кафе, куда хочет завести свои ложки. Также готовит необходимые документы, чтобы зайти в торговые сети второго эшелона, такие как «Вкусвилл». Уже подписан договор с сетью кафе «Теремок».

В 2020 году компания планирует увеличить производительность и выйти на уровень запекания более 150 тысяч ложек в месяц.

Также в планах — начать работу с новыми партнерами в топ-100 городах России и повысить качество работы нынешних дилеров.

Одна из приоритетных задач по маркетингу — начать продавать ложки под узнаваемым мультипликационным брендом, таким как «Три кота», «Барбоскины» или др. Это позволит увеличить лояльность и востребованность нового продукта, особенно среди детей.

Стартап ведет работу по заходу в маркетплейсы и по запуску производства в других странах. Движение в этом направлении уже есть: сейчас идут переговоры с Чехией, Индией и Польшей. Это позволит клиентам не переплачивать за доставку ложек.

Открытие одного нового цеха позволяет единоразово заработать компании 1-2 млн рублей чистой прибыли. Это дает возможность быстрее возвращать инвестиции, которые стартап берет на развитие проекта.

Стоимость ложек:

В одной коробке масс-маркет — 14 ложек. 1 ложка стоит 7 рублей;

Набор веганских ложек (14 ложек). 1 ложка стоит 10 рублей 60 копеек;

Съедобная ложка в индивидуальной упаковке без глазури. 11 рублей 80 копеек за штуку;

Съедобная ложка в индивидуальной упаковке с глазурью. 14 рублей 80 копеек за штуку.

Стадия развития:

Запуск производства состоялся в 2018 году. В проект вложено больше 8 млн рублей (личные деньги + займы у частных инвесторов). Цех с собственным оборудованием. Производительность продукции в цехе на сумму до 2 млн рублей в месяц.

Клиенты и партнеры:

На данный момент партнеры съедобных ложек располагаются в 34 городах России, 6 городах Казахстана и Минске (Белоруссия). Есть небольшие оптовые клиенты.

Достижения:

Первые в России запустили производство веганских съедобных ложек и упаковали их в экологичные материалы;

Стартап заметили крупные СМИ и выпустили про них сюжеты на телеканалах (НТВ, «Россия 1», «Россия 24»).

Оценка рынка:

По прогнозу консалтинговой компании «Инвестиционные решения», с 2017 по 2021 годы среднегодовые темпы роста рынка одноразовой посуды увеличатся до 14,7%. Это приведет к увеличению рынка одноразовой посуды к 2021 году до 553 млрд рублей. Если «Первые съедобные ложки» займут долю рынка в 0,5%, то это уже будет более 2,5 млрд рублей, говорят в стартапе.

В компании также напоминают, что Европейский парламент утвердил полный запрет пластиковой посуды на территории всего Евросоюза. Закон вступит в силу к 2021 году.

С 2019 года началась «мусорная реформа» в России. Также наблюдается рост тренда на экологичный образ жизни: потребление натуральных продуктов питания, выбор в пользу одежды из переработанных материалов, домашняя сортировка бытовых отходов.

Прошлые инвестиции (если есть):

3,5 млн рублей от частных инвесторов.

Требуемая сумма:

От 1 млн рублей при оценке стоимости компании в 50 млн рублей за 100%.

Срок окупаемости проекта:

Срок возврата инвестиций составляет 2-3 года.

Цели:

Создание первой в России автоматизированной линии по производству съедобных ложек в категории масс-маркет; Масштабирование действующего производства и увеличение команды для быстрого продвижения продукта и работы с дилерами; Развитие торгового представительства в топ-150 городах России; Выход на международные рынки; Создание вариантов новых продуктов, нишевых решений (розница), работы со специфическими клиентами (госконтракты).

Контакты:

Вадим Фаттахов, основатель «Первых съедобных ложек»

+7 (963) 903-54-02

[email protected]

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