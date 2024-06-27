Zig стал самым высокооплачиваемым языком программирования — опрос Stack Overflow

Zig стал самым высокооплачиваемым языком программирования — в среднем разработчики получают $103 тыс. в год. Такие результаты демонстрирует последний опрос Stack Overflow, в котором приняли участие 89 тыс. программистов из 185 стран.

Только 0,83% опрошенных сообщили, что они хорошо владеют Zig, что подчеркивает его небольшую известность и ограниченное число кадров.

Этот дефицит в сочетании с постоянно растущим спросом на высокопроизводительное системное программирование, вероятно, и обеспечил такие солидные гонорары.

Изменения коснулись и других языков программирования. Средняя зарплата разработчиков на Clojure, который был самым высокооплачиваемым языком в 2022 году, снизилась на 10%. Между тем, в 2023 году более всего приросла зарплата разработчиков на Dart и SAS — более чем на 20% в годовом исчислении.

Что такое Zig?

Ведущий разработчик и президент фонда Zig Software Foundation Эндрю Келли описывает Zig как «язык программирования общего назначения и набор инструментов для поддержки надежного, оптимального и многократно используемого ПО».

Это язык низкого уровня, который должен идеально подойти тем, кто ценит скорость и размер, и позиционируется как наследник C, хотя и с меньшим количеством ключевых слов и более безопасной платформой.

C — очень мощный инструмент, но не лишен недостатков, указывает Келли:

«Проблема с препроцессором заключается в том, что он превращает один язык в два языка, которые не знают друг о друге. Программисты на С используют препроцессор, поскольку он предоставляет необходимые функции, такие как условная компиляция, константа, которая может использоваться для определения размеров массивов, и обобщения. Zig планирует предложить лучшие альтернативы для решения этих проблем».

Zig имеет статус некоммерческой организации с очень активным сообществом участников. Разработчикам предлагается использовать Zig для личных проектов с открытым исходным кодом, чтобы решать с его помощью реальные проблемы.

Одно из главных преимуществ Zig — последовательное управление памятью, которое включает в себя такие функции, как отслеживание памяти во время компиляции и автоматическое освобождение памяти.

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А поскольку он совместим с кодовыми базами С и его легко интегрировать с существующими проектами, он отлично подходит для системного программирования, встраиваемых систем, создания игр и сценариев.

Несмотря на то, что Zig является относительно новым языком — он появился в 2015 году, — он все еще находится на ранней стадии разработки. Это означает, что впереди, вероятно, ждут крутые (и непростые) этапы обучения.

Келли отмечает, что одна из целей проекта Zig — предоставить альтернативу библиотеке libc. Так пользователи могут разрабатывать новый API, не допуская при этом некоторых ошибок, допущенных в 1970-х годах, учитывая их наперед.

Рейтинг от разработчиков

Несмотря на то, что Zig хорошо оплачивается, он не пользуется вниманием большинства программистов. Итак, какое место он занимает в экосистеме в целом?

Согласно опросу Stack Overflow, уже одиннадцатый год подряд JavaScript остается самым широко используемым языком программирования. На второй строчке находится HTML/CSS.

Python занимает третье место по популярности, опережая SQL, и первое — среди непрофессионалов, которые еще учатся программировать.

Интересно, что профессиональные разработчики сообщают, что чаще используют SQL, чем Python (52% против 45%), в то время как студенты-разработчики выбирают именно Python, а не SQL (59% против 37%).

Топ-3 языка для профессиональных разработчиков остались такими же, как и в прошлом году: SQL, HTML/CSS и JavaScript.

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Несколько языков (Bash/Shell, C, Ruby, Perl и Erlang) поднялись на одну позицию, а две (Elixir и Lisp) — на две позиции. Сильнее всех продвинулся встраиваемый скриптовый язык Lua, который с 2022 года поднялся на семь позиций.

Zig занимает 41 место среди всех респондентов, 40 — среди профессиональных программистов, 37 — среди тех, кто учится программировать, и 36 — среди остальных, как правило, любителей и бывших профессионалов.

Тот, кому удастся найти организацию, где используют Zig и готовы платить за его знание, может рассчитывать на хорошие деньги. В будущем язык может получить более широкое распространение, но если ваш текущий приоритет — повышение зарплаты, возможно, полезнее будет уделить внимание другим навыкам.

Согласно сайту вакансий Indeed, сейчас самый высокооплачиваемый технический навык — GenAI. Также в пятерку входят создание систем на чипе, глубокое обучение, Torch и PyTorch. За ними в рейтинге идут компьютерное зрение, SystemVerilog, Mesos, Rust и Elixir.

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