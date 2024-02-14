Flashpoint VC инвестировал в Bob W, ограниченный сбор персональных данных: главное 14 февраля

Карина Пардаева
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Flashpoint VC инвестировал в Bob W, ограниченный сбор персональных данных: главное 14 февраляКарина Пардаева
Бизнес
- Финский стартап Bob W привлек €40 млн от Evli Growth Partners, Flashpoint [ранее Buran VС], Taavet+Sten и Supercell. Рауд серии B стороны закрыли 13 февраля.
- Российские розничные сети, открывшие предзаказы на очки виртуальной реальности Apple Vision Pro, должны предупреждать потребителей о многочисленных ограничениях работоспособности устройства, иначе им грозят крупные штрафы, передает «Коммерсантъ».
- Агрегаторам услуг, маркетплейсам и другим онлайн-сервисам могут ограничить объем сбора персональных данных их пользователей.
- «Рег.ру» получил клиентов конкурирующего хостинг-провайдера Reddock. Покупка клиентов Reddock могла стоить 45-55 млн рублей, пишет РБК.
Сервисы и технологии
- В России почти 40% компаний применяют IT-решения на базе искусственного интеллекта, в финансово-экономическом блоке этот показатель составляет всего 22%.
- На фоне роста блокировок IP-адресов, подозреваемых в совершении DDoS-атак, зарубежные хакеры начали массово использовать российские источники трафика, отмечает «Ъ».
Фото на обложке: Unsplash
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