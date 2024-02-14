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Flashpoint VC инвестировал в Bob W, ограниченный сбор персональных данных: главное 14 февраля

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Продолжаем следить за ключевыми событиями

Flashpoint VC инвестировал в Bob W, ограниченный сбор персональных данных: главное 14 февраля

Бизнес

  • Финский стартап Bob W привлек €40 млн от Evli Growth Partners, Flashpoint [ранее Buran VС], Taavet+Sten и Supercell. Рауд серии B стороны закрыли 13 февраля. 
  • Российские розничные сети, открывшие предзаказы на очки виртуальной реальности Apple Vision Pro, должны предупреждать потребителей о многочисленных ограничениях работоспособности устройства, иначе им грозят крупные штрафы, передает «Коммерсантъ».
  • Агрегаторам услуг, маркетплейсам и другим онлайн-сервисам могут ограничить объем сбора персональных данных их пользователей. 
  • «Рег.ру» получил клиентов конкурирующего хостинг-провайдера Reddock. Покупка клиентов Reddock могла стоить 45-55 млн рублей, пишет РБК.

Сервисы и технологии

  • В России почти 40% компаний применяют IT-решения на базе искусственного интеллекта, в финансово-экономическом блоке этот показатель составляет всего 22%.
  • На фоне роста блокировок IP-адресов, подозреваемых в совершении DDoS-атак, зарубежные хакеры начали массово использовать российские источники трафика, отмечает «Ъ».

Фото на обложке: Unsplash

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