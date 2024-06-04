GEM Capital инвестировал $5 млн в три свои портфельные компании, Starbucks регистрирует товарные знаки в РФ, 78% россиян хотели бы пересеть на электромобили и другие новости 4 июня.

GEM Capital инвестировал $5 млн в три игровые студии, Starbucks регистрирует товарные знаки в РФ: главное 4 июня