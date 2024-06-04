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GEM Capital инвестировал $5 млн в три игровые студии, Starbucks регистрирует товарные знаки в РФ: главное 4 июня

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

GEM Capital инвестировал $5 млн в три свои портфельные компании, Starbucks регистрирует товарные знаки в РФ, 78% россиян хотели бы пересеть на электромобили и другие новости 4 июня.

GEM Capital инвестировал $5 млн в три игровые студии, Starbucks регистрирует товарные знаки в РФ: главное 4 июня

Инвестиции

  • Венчурный фонд GEM Capital инвестировал $5 млн в три свои портфельные компании — Weappy, VEA Games и Game Garden. Все они базируются на Кипре.

Бизнес

  • Starbucks Corporation в конце мая подала восемь заявок в Роспатент на регистрацию товарных знаков. Это превентивная мера, чтобы при появлении возможности вернуться в страну, говорят эксперты.

Сервисы и технологии

  • ВТБ обменяется данными о своих клиентах с Альфа-банком, а Сбербанк — с «Тинькофф». Пользователи смогут видеть в приложении одного банка информацию о счетах в другом и управлять своими финансами из «единого окна», узнал РБК.
  • X (ранее Twitter) официально разрешил публиковать контент для взрослых. Пользователи должны будут помечать такие посты.
  • Microsoft с 15 мая отключила подписки на свои облачные сервисы более чем у половины российских организаций, сообщили в ГК Softline.

Транспорт

  • 78% россиян хотели бы пересеть на электромобили. Чаще всего управлять таким транспортом хотели бы граждане 31-35 лет, сообщают РИА Новости со ссылкой на «Ренессанс страхование».

Фото на обложке: Unsplash

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