GEM Capital инвестировал $5 млн в три игровые студии, Starbucks регистрирует товарные знаки в РФ: главное 4 июня

Карина Пардаева
GEM Capital инвестировал $5 млн в три свои портфельные компании, Starbucks регистрирует товарные знаки в РФ, 78% россиян хотели бы пересеть на электромобили и другие новости 4 июня.
GEM Capital инвестировал $5 млн в три игровые студии, Starbucks регистрирует товарные знаки в РФ: главное 4 июняАвтор: Карина Пардаева
Инвестиции
- Венчурный фонд GEM Capital инвестировал $5 млн в три свои портфельные компании — Weappy, VEA Games и Game Garden. Все они базируются на Кипре.
Бизнес
- Starbucks Corporation в конце мая подала восемь заявок в Роспатент на регистрацию товарных знаков. Это превентивная мера, чтобы при появлении возможности вернуться в страну, говорят эксперты.
Сервисы и технологии
- ВТБ обменяется данными о своих клиентах с Альфа-банком, а Сбербанк — с «Тинькофф». Пользователи смогут видеть в приложении одного банка информацию о счетах в другом и управлять своими финансами из «единого окна», узнал РБК.
- X (ранее Twitter) официально разрешил публиковать контент для взрослых. Пользователи должны будут помечать такие посты.
- Microsoft с 15 мая отключила подписки на свои облачные сервисы более чем у половины российских организаций, сообщили в ГК Softline.
Транспорт
- 78% россиян хотели бы пересеть на электромобили. Чаще всего управлять таким транспортом хотели бы граждане 31-35 лет, сообщают РИА Новости со ссылкой на «Ренессанс страхование».
Фото на обложке: Unsplash
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