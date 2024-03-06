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Власти одобрили продажу «Яндекса», в Steam теперь можно скрывать игры от друзей: главное 6 марта

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Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Сбербанк с 6 марта повысил ставки по вкладам юанях, власти одобрили продажу «Яндекса» за 457,3 млрд рублей, Valve завершил бета-тестирование обновленной корзины и функции приватных игр в Steam и другие события 6 марта.

Власти одобрили продажу «Яндекса», в Steam теперь можно скрывать игры от друзей: главное 6 марта

Финансы

  • Сбербанк с 6 марта повысил ставки по вкладам юанях, рост — до 1 процентного пункта. Максимальный доход по вкладу в юанях можно получить, если открыть депозит на один год на сумму от 1 млн юаней, пишет Forbes.

Бизнес

  • Власти одобрили продажу «Яндекса» за 457,3 млрд рублей. Это на 17,7 млрд меньше, чем было заявлено.
  • Российский бренд одежды для всей семьи Sela запустил кафе в ТРЦ «Метрополис» в Москве. Vigge cafe — это небольшое пространство с напитками и едой формата to go.
  • Российские виноделы попросили установить пошлины на вина из стран НАТО в 200%, сообщил «РИА Новости» исполнительный секретарь ассоциации Алексей Плотников.

Сервисы и технологии

  • Американский разработчик и издатель компьютерных игр Valve завершил бета-тестирование обновленной корзины и функции приватных игр в Steam. Новые функции доступны всем пользователям.

Фото на обложке: Montri Thipsorn / Shutterstock

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