Сбербанк с 6 марта повысил ставки по вкладам юанях, власти одобрили продажу «Яндекса» за 457,3 млрд рублей, Valve завершил бета-тестирование обновленной корзины и функции приватных игр в Steam и другие события 6 марта.

Власти одобрили продажу «Яндекса», в Steam теперь можно скрывать игры от друзей: главное 6 марта