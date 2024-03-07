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Coffee Like выкупила бизнес Coffee Moose, «Авито» запустит собственную сеть доставки: главное 7 марта

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Сеть Coffee Like выкупила бизнес своего конкурента Coffee Moose, родственница Ивана Коломойца консолидировала 100% онлайн-школы LinguaLeo, «Авито» запустит собственную сеть доставки и другие события 7 марта.

Coffee Like выкупила бизнес Coffee Moose, «Авито» запустит собственную сеть доставки: главное 7 марта

Инвестиции

  • Колумбийская финтех-компания Yuno закрыла раунд серии А на $25 млн. Ее оценка достигла $150 млн. Раунд возглавил DST Global Partners.

Бизнес

  • Сеть Coffee Like выкупила бизнес своего конкурента Coffee Moose. Эксперты оценили стоимость бренда в несколько десятков миллионов рублей.
  • Родственница Ивана Коломойца — Ирина Коломоец — консолидировала 100% онлайн-школы LinguaLeo. Аналитики оценили российский бизнес компании в $0,8-$1 млн. 
  • Россияне стали реже отправляться на «зимовки». Количество поездок на срок от трех недель в декабре-марте сократилось на 15% год к году

Сервисы и технологии

  • «Авито» запустит собственную сеть доставки. Партнеры в лице мультибрендовых и монобрендовых пунктов выдачи заказов смогут подключиться к ней напрямую без посредников, как это было ранее. Платформа будет работать на разработанном «Авито» программном обеспечении.

Фото на обложке: HAKINMHAN / Shutterstock

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