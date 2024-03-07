Coffee Like выкупила бизнес Coffee Moose, «Авито» запустит собственную сеть доставки: главное 7 марта

Карина Пардаева
Сеть Coffee Like выкупила бизнес своего конкурента Coffee Moose, родственница Ивана Коломойца консолидировала 100% онлайн-школы LinguaLeo, «Авито» запустит собственную сеть доставки и другие события 7 марта.
Coffee Like выкупила бизнес Coffee Moose, «Авито» запустит собственную сеть доставки: главное 7 мартаПрисоединиться Карина Пардаева
Инвестиции
- Колумбийская финтех-компания Yuno закрыла раунд серии А на $25 млн. Ее оценка достигла $150 млн. Раунд возглавил DST Global Partners.
Бизнес
- Сеть Coffee Like выкупила бизнес своего конкурента Coffee Moose. Эксперты оценили стоимость бренда в несколько десятков миллионов рублей.
- Родственница Ивана Коломойца — Ирина Коломоец — консолидировала 100% онлайн-школы LinguaLeo. Аналитики оценили российский бизнес компании в $0,8-$1 млн.
- Россияне стали реже отправляться на «зимовки». Количество поездок на срок от трех недель в декабре-марте сократилось на 15% год к году
Сервисы и технологии
- «Авито» запустит собственную сеть доставки. Партнеры в лице мультибрендовых и монобрендовых пунктов выдачи заказов смогут подключиться к ней напрямую без посредников, как это было ранее. Платформа будет работать на разработанном «Авито» программном обеспечении.
Фото на обложке: HAKINMHAN /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Леруа Мерлен» сменила название юрлица в России на «Ле Монлид»
- 2 Российские виноделы попросили установить пошлины на вина из стран НАТО в 200%
- 3 Власти одобрили продажу «Яндекса», в Steam теперь можно скрывать игры от друзей: главное 6 марта
- 4 Власти одобрили продажу «Яндекса» за 457,3 млрд рублей
- 5 SuperJob отказался от структуры на Кипре
ВОЗМОЖНОСТИ
07 марта 2024
10 марта 2024
11 марта 2024
Популярное
Архив rb.ru