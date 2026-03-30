Пользователи жалуются на сбои в работе мессенджера MAX: больше всего проблем — у владельцев устройств на Android

Пользователи MAX столкнулись с перебоями в работе сервиса утром 30 марта 2026 года, сообщает детектор сбоев DownDetector. Основные проблемы касаются отправления и получения сообщений, также плохо загружаются медиафайлы. На момент публикации (11:45, 30 марта 2026 года) количество сообщений о сбое достигло 4 тысяч.

Больше всего жалоб на работу мессенджера MAX в Москве и Санкт-Петербурге

Чаще всего на сбой в мессенджере жалуются пользователи в Москве. Далее по числу обращений следует Санкт-Петербург, затем — Самарская, Новосибирская и Московская области.

Чаще других о проблемах сообщают владельцы устройств на Android — на них приходятся более 50% жалоб. 27,3% сообщений о сбоях отправляют пользователи iOS.

С 9 до 10 утра 30 марта пользователи пожаловались на работу мессенджера MAX более 1,1 тысяч раз. За сутки общее число жалоб достигло 4 тысяч. Владельцы аккаунтов чаще всего сообщают, что сообщения приходят в уведомлениях, но не отображаются в чатах. Также есть проблемы с загрузкой медиафайлов.

В мессенджер MAX переносят всё больше услуг для населения

Например, в середине февраля 2026 года Минздрав РФ дал возможность закрывать больничные через MAX. Теперь листок нетрудоспособности можно оформить онлайн, посещать поликлинику не нужно, а при необходимости пациента направят на очный приём.

В конце февраля Max запустил «Цифровой ID» — меняющийся QR-код в профиле приложения, который заменяет бумажный документ. С помощью сервиса можно подтвердить свой возраст, статус пенсионера, студента или многодетного родителя. Для этого придётся пройти авторизацию на «Госуслугах». QR-код обновляется каждые 30 секунд, с ним нельзя сделать скриншот, QR-код доступен только на устройстве владельца с биометрической аутентификацией.

Контекст

26 марта 2025 года в мессенджере MAX зарегистрировались более 107 млн пользователей с начала работы приложения, из них свыше 5 млн — за пределами России. В марте 2026 года каждый день в сервис заходили 77 млн человек.

Сейчас в мессенджере работают более 3,6 млн каналов с аудиторией более 200 млн человек. Сервис доступен в 40 странах, каждый день пользователи отправляют более 1,5 млрд сообщений и совершают около 30 млн звонков.

