Пользователи жалуются на сбои в работе мессенджера MAX: больше всего проблем — у владельцев устройств на Android
30 марта на проблемы с отправкой сообщений пожаловались более 4 тыс. раз
Пользователи MAX столкнулись с перебоями в работе сервиса утром 30 марта 2026 года, сообщает детектор сбоев DownDetector. Основные проблемы касаются отправления и получения сообщений, также плохо загружаются медиафайлы. На момент публикации (11:45, 30 марта 2026 года) количество сообщений о сбое достигло 4 тысяч.
Больше всего жалоб на работу мессенджера MAX в Москве и Санкт-Петербурге
Чаще всего на сбой в мессенджере жалуются пользователи в Москве. Далее по числу обращений следует Санкт-Петербург, затем — Самарская, Новосибирская и Московская области.
Чаще других о проблемах сообщают владельцы устройств на Android — на них приходятся более 50% жалоб. 27,3% сообщений о сбоях отправляют пользователи iOS.
С 9 до 10 утра 30 марта пользователи пожаловались на работу мессенджера MAX более 1,1 тысяч раз. За сутки общее число жалоб достигло 4 тысяч. Владельцы аккаунтов чаще всего сообщают, что сообщения приходят в уведомлениях, но не отображаются в чатах. Также есть проблемы с загрузкой медиафайлов.
В мессенджер MAX переносят всё больше услуг для населения
Например, в середине февраля 2026 года Минздрав РФ дал возможность закрывать больничные через MAX. Теперь листок нетрудоспособности можно оформить онлайн, посещать поликлинику не нужно, а при необходимости пациента направят на очный приём.
В конце февраля Max запустил «Цифровой ID» — меняющийся QR-код в профиле приложения, который заменяет бумажный документ. С помощью сервиса можно подтвердить свой возраст, статус пенсионера, студента или многодетного родителя. Для этого придётся пройти авторизацию на «Госуслугах». QR-код обновляется каждые 30 секунд, с ним нельзя сделать скриншот, QR-код доступен только на устройстве владельца с биометрической аутентификацией.
Контекст
26 марта 2025 года в мессенджере MAX зарегистрировались более 107 млн пользователей с начала работы приложения, из них свыше 5 млн — за пределами России. В марте 2026 года каждый день в сервис заходили 77 млн человек.
Сейчас в мессенджере работают более 3,6 млн каналов с аудиторией более 200 млн человек. Сервис доступен в 40 странах, каждый день пользователи отправляют более 1,5 млрд сообщений и совершают около 30 млн звонков.
Подробнее о возможностях мессенджера в 2026 году — в обзоре Russian Business.
- В России средний чек на туры вырос с 60 тыс. до 93 тыс. рублей, а ОАЭ не теряют популярности у российских туристов Одним из самых заметных трендов рынка стал рост интереса к странам Азии 30 марта 2026, 20:14
- Wildberries запустила сервис для чтения WB Книги: на платформе можно будет объединяться в сообщества по интересам В будущем в сервис добавят оцифровку текстов, а также ИИ-помощников 30 марта 2026, 19:30
- Малый бизнес покидает рынок онлайн-торговли: в 2026-м в России открылось на 25% меньше компаний, чем в прошлом году Интерес предпринимателей к интернет-торговле снижается второй год подряд 30 марта 2026, 19:27
- Партнёрский материал Анна Выборнова, клуб «Движение»: «Через искренность получается хорошо устанавливать деловые связи» О партнёрствах на рынке недвижимости и искусстве делиться факапами