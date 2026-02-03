«Вкусно — и точка» представила новую коллекцию игрушек к году Огненной лошади: они доступны с 10 февраля 2026-го
«Вкусно — и точка» запустила коллекцию игрушек к году лошади
Сеть «Вкусно — и точка» с 10 февраля 2026 года запускает новую коллекцию игрушек в детских наборах Кидз Комбо. Серия получила название «Звёздные лошадки и друзья» и приурочена к году Красной Огненной лошади по восточному календарю. Наборы будут доступны во всех предприятиях сети, в доставке и в мобильном приложении.
В коллекции представлены лимитированные виды персонажей
Новая серия в наборах Кидз Комбо включает шесть героев:
- звёздные лошадки Чоко и Зифи,
- пегасы Брута и Мими,
- единорог Эджи,
- ослик Бубу.
Каждый персонаж представлен в двух вариантах исполнения — ярком разноцветном и редком нежно-золотистом.
Игрушки в нежно-золотистом цвете будут выпускаться в ограниченном количестве, уточнили во «Вкусно — и точка».
Вместе с новой коллекцией будет запущена онлайн-игра
Одновременно с выходом коллекции сеть запустит новую онлайн-игру. По сюжету герои-лошадки устраивают праздничный вечер и приглашают в гости Комбика. Игрокам предстоит прыгать вверх и собирать продукты из Кидз Комбо.
Игра построена как бесконечный уровень: за каждый пройденный метр начисляют 100 очков. Перейти в неё можно по QR-коду на упаковке Кидз Комбо.
В большинстве наборов Кидз Комбо меньше 600 ккал
В «Вкусно — и точка» сообщили, что все партии игрушек проходят проверку независимой экспертной организации и соответствуют требованиям законодательства и международным стандартам.
В компании также напомнили, что большинство детских наборов Кидз Комбо содержат менее 600 ккал и подходят для сбалансированного питания ребёнка.
Сеть делает ставку на сезонные меню и тематические вкусы
«Вкусно — и точка» активно развивает сезонные и тематические предложения в основном меню и «Кафе».
- Весной 2025 года сеть запускала лимитированную коллекцию плюшевых «Смешариков».
- Летом — серию игрушек по вселенной «Леди Баг и Суперкот».
- В октябре 2025 года компания также представила коллекцию игрушек по мультфильму «Финник 2» в детском меню Кидз Комбо.
- С 23 декабря 2025 года во всех ресторанах «Вкусно — и точка», в доставке и в мобильном приложении появились шесть фигурок Чебурашки.
А 6 января 2026 года в сети появилась новая серия Кидз Комбо с персонажами франшизы Cut the Rope: впервые в детском наборе вместе с Ам Нямом представлена Ам Няша.
Сезонное предложение «Белорусские недели» (продаётся в сети с 24 ноября 2025-го):
- Минский бургер;
- картофель фри со сливочно-луковым вкусом;
- картофель по-деревенски со сливочно-луковым вкусом;
- йогуртовый соус с огурчиком;
-
фреш-маффин с картофельным оладушком.
Картофельный оладушек впервые вошёл в основное дневное меню. Бургер и маффин доступны в том числе в доставке. Рецептуры объединены тремя ингредиентами: картофель, сметана и укроп.
Сезонные бургеры к Китайскому Новому году (с 5 февраля 2026 года):
- Чикен Хит Пекинский барбекю;
-
Чикен Премьер Пекинский барбекю.
Оба бургера войдут в основное меню и готовятся с новым соусом Пекинский барбекю.
Азиатская линейка напитков и десертов (с 9 февраля 2026-го):
- капучино «Красный дракон»;
- латте «Красный дракон»;
- макарони матча-кокос с иероглифом;
-
Бабл Айс Кофе «Красный дракон» — холодный кофе с карамельными шариками и сиропом.
В компании отметили, что в 2025 году напитки и десерт азиатской линейки стали одними из самых успешных запусков сети.
