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«Яндекс Фабрика» выпустила планшеты под брендом Lunnen Ground

Новости
Новости
Богдан Музыченко
Богдан Музыченко

Выпускающий редактор новостного блока

Богдан Музыченко

«Яндекс Фабрика» представила планшеты под брендом Lunnen Ground. В линейку вошли устройства с диагональю 10,4 дюйма и 11 дюймов, которые подходят для учебы и развлечений, сообщили RB.RU в пресс-службе компании.

«Яндекс Фабрика» выпустила планшеты под брендом Lunnen Ground
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Планшеты оснащены аккумулятором 7 тыс. мАч, который обеспечивает до семи часов работы в режиме воспроизведения видео. В линейке есть планшеты с 4 ГБ, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ встроенного хранилища, рассказали в «Яндексе». Стоимость устройств составляет от 12 тыс. до 18,5 тыс. рублей.

Корпус планшетов выполнен из металла в четырех цветах: сером, серебристом, светло-голубом и темно-синем. Фронтальная камера — от 5 Мп до 8 Мп, задняя — от 8 Мп до 13 Мп в зависимости от модели. В комплектации — синий магнитный кабель и адаптер для зарядки. Все устройства работают на ОС Android 14.

Планшеты Lunnen Ground. Фото: «Яндекс»

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В «Яндексе» отметили, что решили выпустить планшеты из-за растущего спроса на товары этой категории: продажи планшетов на «Яндекс Маркете» в 2024 году выросли в два раза по сравнению с 2023 годом.

В сентябре «Яндекс» выделил собственные бренды «Яндекс Маркета» в отдельное бизнес-направление, которое получило название «Яндекс Фабрика». Сейчас оно выпускает товары под марками Outstep (отдых на природе), Tuvio (техника), Junion (детская продукция) и другими.

Фото на обложке: «Яндекс Маркет»

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