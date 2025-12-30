Каким предпринимателем ты был в 2025-м

В уходящем году многие предприниматели пережили крупные изменения. Фёдор Овчинников уходил в тундру, Татьяна Ким боролась с банками, Илон Маск пробивал финансовые потолки. Читайте, что было в 2025-м, выбирайте свой муд и забирайте инсайты на 2026-й.

Искал себя, как Фёдор Овчинников

Основатель Dodo провёл 147 дней в тундре вместе с ненцами-оленеводами. Он прошёл 730 километров на оленьих упряжках до Северного Ледовитого океана и спина к спине спал с семьёй ненцев. Как говорит сам Фёдор, это был не кризис, не бегство от себя и реальности и не испытание, чтобы стать сильнее. Он называл это попыткой понять, что такое «я» и «реальность».

«А ещё это был мой личный „бунт“ против предопределённости. В какой-то момент накопленное прошлое, решения, успех или неудача начинают определять твоё дальнейшее будущее. Ну вот построил ты большую компанию. Что дальше? Бизнес, влияние, „твой круг“, в целом идёшь по заложенному вектору, хотя и кажется, что ты „свободен“. Жизнь прекрасна тем, что её можно открывать до самого последнего момента» — Фёдор Овчинников

Забрать с собой в 2026 год. Бросить всё и уйти в тундру — выход, но важно подготовить план возвращения. По словам психолога сервиса YouTalk Надежды Кузнецовой, у людей, достигших внешнего успеха, часто наступает «кризис смыслов». Это точка, в которой прошлое уже не приносит удовлетворения, а новое ещё не найдено. Радикальная смена контекста действительно может быть эффективной.

Работал на удалёнке, как Павел Дуров

В августе 2024 года основатель «Телеграма» прилетел в Париж — и его задержали в аэропорту. Судья быстро отпустил Павла под залог 5 млн €, но запретил выезжать из Франции.



Так у Дурова появилась удалёнка, которую он не выбирал. Несколько месяцев он жил без опции выезжать на встречи в другие страны и посещать дубайский офис. Весной 2025-го стало чуть легче: ему разрешили на время выезжать в Дубай. Полностью запрет на выезд сняли только в ноябре этого года.

«Процесс продолжается, но дома хорошо» — Павел Дуров

Забрать с собой в 2026 год. Даже глобальный бизнес можно развивать на удалёнке. Повод задуматься: а что, если меня несколько недель не будет в офисе по какой-то причине? Бизнес развалится? Если да, задайте себе ещё один вопрос: насколько ваш бизнес устойчив, если всё держится на одном человеке?

Каким предпринимателем ты был в 2025-м

Ставил амбициозные цели, как Илон Маск

В 2025-м Маск снова сыграл в любимую игру «дайте денег, если я сделаю невозможное». Акционеры одобрили план, по которому он может получить акций Tesla на 1 трлн $, если достигнет несколько целей. В их числе — 8,2 трлн $ капитализации компании.

При этом в декабре Маск стал первым предпринимателем в истории с состоянием 700 млрд $.

«Пришло время вытащить много кроликов из шляпы» — Илон Маск

Забрать с собой в 2026 год. Только безумные цели заставляют команды, инвесторов и рынок включаться в работу. Выигрывают не те, кто ставит «реалистичные цели», а те, кто может выдержать давление больших амбиций — публично и в цифрах.

Раскачал медийку, как Николай Василенко

Николай Василенко перестал быть обычным ростовским предпринимателем. Он стал человеком, который ходит на интервью к Собчак, Басте и собирает миллионы просмотров — на уровне топовых инфлюенсеров.

«Я стараюсь не бояться и не переживать. Будет хайп и будет хайп. Удержусь и удержусь» — Николай Василенко

Забрать с собой в 2026 год. Получить охваты в соцсетях сложно, но это лишь половина дела. Удержать людей и монетизировать их внимание — остальные 50% работы. Николай Василенко взлетел в медиа осенью 2024-го, остался на волне хайпа весной, но в последние месяцы теряет популярность. В марте его искали 157 тыс. раз в «Яндексе», а уже в ноябре — 50 тыс. Если у вас нет чёткой стратегии удержания аудитории, внимание будет таять.

Выходил из игры, как Тим Кук

В ноябре 2025 в Apple начали готовиться к смене CEO. Тим Кук может уйти уже в 2026-м, а его место пророчат старшему вице-президенту по аппаратному инжинирингу Джону Тёрнусу.

«Мы компания, которая верит в планы преемственности. Потому что всегда может произойти что-то непредсказуемое. Завтра я могу сойти не с того бордюра» — Тим Кук

Забрать с собой в 2026 год. Иногда уйти из компании — это высшая форма контроля. Если бизнес держится только на вас — это не лидерство, а зависимость. Настоящий статус — это когда ты можешь выйти из кадра, а компания не упадёт лицом и продолжит работать уже без твоего ежедневного присутствия.

Проходил через трудности, как Татьяна Ким

2025 год для основательницы Wildberries стал, может быть, самым тяжёлым годом за карьеру. В феврале суд официально расторг брак с Владиславом Бакальчуком. В первой половине года Татьяна участвовала в судебных процессах. А под конец года она вышла на конфликт с финансовыми институтами: написала письмо правительству в ответ на претензии крупных банков.

«В прошлом я всегда избегала кризисов, предпочитая более лёгкие пути. Я не хотела выходить из зоны комфорта, но теперь понимаю: кризис — это время для переосмысления, пересмотра своих целей и возможностей» — Татьяна Ким

Забрать с собой в 2026 год. Такие периоды не ломают и не мотивируют сами по себе — но они помогают взрослеть. Когда одновременно идёт развод, суды и давление со стороны больших игроков, предприниматель закаляется. Это настоящая проверка: готов ты идти до конца или сходишь с дистанции.

Добился масштабных результатов, как Дженсен Хуанг

Основатель Nvidia стал символом AI-революции в 2025 году. Financial Times назвала его человеком года, а TIME выбрал «архитекторов ИИ» людьми года и отдельно подсветил Хуанга среди главных лиц. Параллельно Nvidia отчиталась о рекордной выручке 130,5 млрд $, то есть +114% год к году.

«Люди с очень высокими ожиданиями обычно имеют очень низкую устойчивость. А устойчивость критична для успеха... Я желаю вам величия — и щедрой порции боли и страданий» — Дженсен Хуанг

Забрать с собой в 2026 год. Выигрывают те, кто не боится смотреть на десятилетия вперёд, как это делает Дженсен. Он всегда создавал продукты, опережающие время, а теперь он в авангарде новой технологической революции. Полный путь к успеху главы Nvidia — в нейропрофайле на Russian Business.

Создал топовый продукт, как Ван Нин

Pop Mart превратил «Лабубу» в хайп: к середине года акции компании выросли на 204% год к году, а игрушки лабубу дали больше трети выручки. Но к декабрю капитал Ван Нина просел на 11 млрд $, а акции компании упали 40%. Всё потому, что продажи в Китае и за рубежом упали.

«Лабубу совершенно бесполезны. Они не служат никакой практической цели, а имеют лишь эмоциональную ценность, которой их наделяем мы сами» — Ван Нин

Забрать с собой в 2026 год. Хайп — это ускоритель, а не фундамент. Пока продукт «редкий», рынок платит за эмоции и дефицит. Как только дефицит растворяется и мода двигается дальше, остаются только цифры и способность сделать не один хит, а серию. Победит не тот, кто однажды запустил топовый продукт, а тот, кто успел конвертировать вспышку в систему: инвестиции в новые продукты, контент, каналы продаж, удержание.

Преуспел в международном бизнесе, как основатели Plata

В 2025-м мексиканский финтех Plata привлёк 500 млн $ и параллельно нарастил оценку — она выросла до 3,1 млрд $. Основатели — бывшие топы «Тинькофф»: Нери Толлардо, Александр Бро и Данил Анисимов.

«Мы всегда жили в парадигме, что есть две метрики для любого бизнеса, на которых строится успешность. Первая — это рост, вторая — прибыль» — Даниил Анисимов, сооснователь Plata

Забрать с собой в 2026 год. Крупный бизнес за рубежом тяжело построить в одиночку и без опыта. Его строят команды, которые умеют взять практики, собственный обширный опыт, и перенести их на новый рынок.