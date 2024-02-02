Питер Тиль стал спонсором альтернативной «Олимпиады», на которой разрешен допинг

«Улучшенные игры» (Enhanced Games) — попытка «переизобрести» Олимпийские игры для современных медиа и соцсетей, исключив из них менее зрелищные дисциплины и разрешив участникам допинг. Профильные организации и некоторые спортсмены уже назвали идею «угрозой для здоровья» и «клоунадой».
Мероприятие запланировано на лето 2025 года и уже привлекло несколько миллионов долларов от инвесторов, в том числе Питера Тиля. Предприниматель давно вкладывается в проекты, связанные с биохакингом, разработкой лекарств и продлением жизни.
«Мы переизобретаем Олимпийские игры для 21 века», — говорит основатель проекта и юрист Арон Д'Суза, проживающий в Лондоне.
Ранее он представлял рестлера Халка Хогана в деле против Gawker Media, которое спонсировал Питер Тиль и которое привело к банкротству новостного портала в 2016 году. Теперь юрист и предприниматель объединяются ради нового совместного проекта.
Финансовую поддержку также предоставили Кристиан Ангермайер, который инвестировал через Apeiron Investment Group, и Баладжи Сринивасан, бывший технический директор криптобиржи Coinbase.
Посевный раунд прошел через 6 месяцев после того, как компания объявила о своих планах и сразу же вызвала критику со стороны национальных легкоатлетических организаций, антидопинговых агентств и ряда спортсменов. Идею альтернативной «Олимпиады» называют «угрозой для здоровья», «клоунадой» и «шуткой».
Д'Суза же видит в нее «настоящее, честное и открытое прославление научных инноваций».
«44% спортсменов признаются в употреблении запрещенных веществ, повышающих работоспособность. Вместо того, чтобы лгать, давай сделаем все это открыто», — рассказывает он.
Первое спортивное мероприятие, которое поддерживает допинг
Хотя на X Games, соревновании, посвященном скейтбордингу, BMX, мотокроссу и лыжным гонкам, также никогда не проводили тестов на допинг, «Улучшенные игры» впервые будут активно поощрять «расширение возможностей» спортсменов, что поднимает ряд серьезных этических вопросов и вопросов безопасности.
Участникам разрешат принимать любой допинг, который теоретически может улучшить их результаты. Они будут находиться под клиническим наблюдением, получат полную медицинскую страховку и пройдут «полную системную проверку здоровья» перед соревнованиями.
Что на самом деле включает в себя эта проверка, не уточняется. По словам Ангермайера, если спортсмен будет нездоров, его не допустят к соревнованиям, и это должно удержать участников от рискованных действий. При этом на самих играх не будут распространять препараты среди спортсменов.
Национальная служба здравоохранения США предупреждает, что прием анаболических стероидов связан с такими рисками, как бесплодие, эректильная дисфункция, выпадение волос и сильная угревая сыпь.
Но Д'Суза полагает, что подобные препараты можно принимать безопасно.
«Любой фармпрепарат — это риск. Но если принимать его без внешнего контроля, это в тысячу опаснее» — считает он.
Олимпийские игры «эры TikTok»
Д'Суза хочет создать аналог Олимпийских игр для «эры кратковременного внимания и поколения TikTok».
«Олимпийские игры — это древняя модель, переизобретенная аристократом-колонизатором в 1896 году для викторианского мира. Нам нужно разработать игру для социальных сетей и вещательного телевидения» — говорит он.
Это означает отказ от таких «неинтересных людям» мероприятий, как бадминтон, керлинг и бег на длинные дистанции. Также исключены командные виды спорта, которые требуют большего количества участников и более «сложной» логистики.
Вместо этого игры сосредоточатся на ограниченном количестве одиночных соревнований в области легкой и тяжелой атлетики, плавания, гимнастики и единоборств.
Читайте по теме:
Олимпиада по омоложению: как обратить годы вспять при помощи переливания крови, голодания и диет
В этом тренажерном зале работают только виртуальные тренеры
«Наша основная цель — побить мировые рекорды. Нам нужны только те спортсмены, которые способны побить мировые рекорды в действительно значимых видах спорта. И таким образом, имея гораздо более узкий набор мероприятий, мы можем проводить их гораздо более эффективно с точки зрения затрат», — говорит Д'Суза.
Экономическая эффективность — ключевой фактор для игр, которые будут проводиться ежегодно в одних и тех же локациях США — Д'Суза говорит, что в настоящее время он ведет переговоры с потенциальными площадками. Кроме США он надеется провести отборочные соревнования в Великобритании, Австралии и Индии.
«Проблема Олимпийских игр в том, что им нужно построить всю эту безумно огромную инфраструктуру — стадионы, которые становятся не нужны через две недели и стоят миллиарды долларов», — добавляет Д'Суза. В то же время их мероприятие можно будет провести за несколько десятков миллионов долларов.
Деньги, деньги, деньги
В отличие от Олимпийских игр, где платят только тем, кто занял призовые места, участникам «TikTok-Олимпиады» будет выплачиваться базовая ставка за участие, а также бонусы за победы в соревнованиях и поставленные мировые рекорды.
«Мы ожидаем, что за установление мировых рекордов будут разыгрывать многомиллионные призовые фонды, — говорит Д'Суза. — Мы должны создать реальные стимулы для спортсменов отказаться от этой очень устоявшейся престижной системы».
Так, если спортсмен сможет побить рекорд в беге на 100 м, он сможет получить бонус в десятки миллионов долларов.
Размер приза в различных дисциплинах будет зависеть от «влияния социальных сетей и телевидения»: забег на 100 метров, вероятно, будет более популярным, чем тяжелая атлетика, и призовой фонд будет это отражать, добавляет он.
В дополнение к недавнему раунду инвестиций, проект рассчитывает привлечь еще $10-20 млн до 2025 года — в зависимости от сделок со спонсорами и вещателей. Пока у него нет партнерских контрактов, но планы уже оценили бренды энергетических напитков.
Читайте по теме:
Футбольные клубы делают ставку на развитие когнитивных навыков — и стартапы готовы им помочь
350 людей носят глазные импланты Second Sight. Несколько лет назад компания прекратила их обслуживать
Команда также собирается найти спонсоров среди фармацевтических компаний и ведет переговоры с несколькими вещательными компаниями по всему миру, говорит Д'Суза.
Стоит отметить, что он действует в полном соответствии с принципами, которые проповедует. Сейчас Д'Суза обсуждает с медиками прием препаратов и надеется принять участие в соревнованиях по легкой атлетике.
Нынешний мировой рекорд составляет 2,45 м и был установлен кубинским спортсменом Хавьером Сотомайором в 1993 году.
Помогут ли препараты 38-летнему Д'Сузе, у которого ранее не было профессионального опыта в легкой атлетике, побить этот рекорд? Возможно, мы узнаем это летом 2025 года.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Что врачи думают о гимнастике глаз и синих экранах: «стыдные» вопросы о зрении
- 2 Когда тяжело сконцентрироваться: чем СДВГ отличается от невнимательности
- 3 «Подавать зубочистки в ресторанах — это преступление»: как заботиться о зубах в 2024 году
- 4 Как прийти в себя после новогодних каникул: 9 вопросов врачам
- 5 7 интернет-советов об укреплении иммунитета — что о них думают врачи
ВОЗМОЖНОСТИ
05 февраля 2024
05 февраля 2024
06 февраля 2024