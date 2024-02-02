Питер Тиль стал спонсором альтернативной «Олимпиады», на которой разрешен допинг

Мероприятие запланировано на лето 2025 года и уже привлекло несколько миллионов долларов от инвесторов, в том числе Питера Тиля. Предприниматель давно вкладывается в проекты, связанные с биохакингом, разработкой лекарств и продлением жизни.

«Улучшенные игры» (Enhanced Games) — попытка «переизобрести» Олимпийские игры для современных медиа и соцсетей, исключив из них менее зрелищные дисциплины и разрешив участникам допинг. Профильные организации и некоторые спортсмены уже назвали идею «угрозой для здоровья» и «клоунадой».

«Мы переизобретаем Олимпийские игры для 21 века», — говорит основатель проекта и юрист Арон Д'Суза, проживающий в Лондоне.

Ранее он представлял рестлера Халка Хогана в деле против Gawker Media, которое спонсировал Питер Тиль и которое привело к банкротству новостного портала в 2016 году. Теперь юрист и предприниматель объединяются ради нового совместного проекта.

Финансовую поддержку также предоставили Кристиан Ангермайер, который инвестировал через Apeiron Investment Group, и Баладжи Сринивасан, бывший технический директор криптобиржи Coinbase.

Посевный раунд прошел через 6 месяцев после того, как компания объявила о своих планах и сразу же вызвала критику со стороны национальных легкоатлетических организаций, антидопинговых агентств и ряда спортсменов. Идею альтернативной «Олимпиады» называют «угрозой для здоровья», «клоунадой» и «шуткой».

Д'Суза же видит в нее «настоящее, честное и открытое прославление научных инноваций».

«44% спортсменов признаются в употреблении запрещенных веществ, повышающих работоспособность. Вместо того, чтобы лгать, давай сделаем все это открыто», — рассказывает он.

Первое спортивное мероприятие, которое поддерживает допинг

Хотя на X Games, соревновании, посвященном скейтбордингу, BMX, мотокроссу и лыжным гонкам, также никогда не проводили тестов на допинг, «Улучшенные игры» впервые будут активно поощрять «расширение возможностей» спортсменов, что поднимает ряд серьезных этических вопросов и вопросов безопасности.

Участникам разрешат принимать любой допинг, который теоретически может улучшить их результаты. Они будут находиться под клиническим наблюдением, получат полную медицинскую страховку и пройдут «полную системную проверку здоровья» перед соревнованиями.

Что на самом деле включает в себя эта проверка, не уточняется. По словам Ангермайера, если спортсмен будет нездоров, его не допустят к соревнованиям, и это должно удержать участников от рискованных действий. При этом на самих играх не будут распространять препараты среди спортсменов.

Национальная служба здравоохранения США предупреждает, что прием анаболических стероидов связан с такими рисками, как бесплодие, эректильная дисфункция, выпадение волос и сильная угревая сыпь.

Но Д'Суза полагает, что подобные препараты можно принимать безопасно.

«Любой фармпрепарат — это риск. Но если принимать его без внешнего контроля, это в тысячу опаснее» — считает он.

Олимпийские игры «эры TikTok»

Д'Суза хочет создать аналог Олимпийских игр для «эры кратковременного внимания и поколения TikTok».

«Олимпийские игры — это древняя модель, переизобретенная аристократом-колонизатором в 1896 году для викторианского мира. Нам нужно разработать игру для социальных сетей и вещательного телевидения» — говорит он.

Это означает отказ от таких «неинтересных людям» мероприятий, как бадминтон, керлинг и бег на длинные дистанции. Также исключены командные виды спорта, которые требуют большего количества участников и более «сложной» логистики.

Вместо этого игры сосредоточатся на ограниченном количестве одиночных соревнований в области легкой и тяжелой атлетики, плавания, гимнастики и единоборств.

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«Наша основная цель — побить мировые рекорды. Нам нужны только те спортсмены, которые способны побить мировые рекорды в действительно значимых видах спорта. И таким образом, имея гораздо более узкий набор мероприятий, мы можем проводить их гораздо более эффективно с точки зрения затрат», — говорит Д'Суза.

Экономическая эффективность — ключевой фактор для игр, которые будут проводиться ежегодно в одних и тех же локациях США — Д'Суза говорит, что в настоящее время он ведет переговоры с потенциальными площадками. Кроме США он надеется провести отборочные соревнования в Великобритании, Австралии и Индии.

«Проблема Олимпийских игр в том, что им нужно построить всю эту безумно огромную инфраструктуру — стадионы, которые становятся не нужны через две недели и стоят миллиарды долларов», — добавляет Д'Суза. В то же время их мероприятие можно будет провести за несколько десятков миллионов долларов.

Деньги, деньги, деньги

В отличие от Олимпийских игр, где платят только тем, кто занял призовые места, участникам «TikTok-Олимпиады» будет выплачиваться базовая ставка за участие, а также бонусы за победы в соревнованиях и поставленные мировые рекорды.

«Мы ожидаем, что за установление мировых рекордов будут разыгрывать многомиллионные призовые фонды, — говорит Д'Суза. — Мы должны создать реальные стимулы для спортсменов отказаться от этой очень устоявшейся престижной системы».

Так, если спортсмен сможет побить рекорд в беге на 100 м, он сможет получить бонус в десятки миллионов долларов.

Размер приза в различных дисциплинах будет зависеть от «влияния социальных сетей и телевидения»: забег на 100 метров, вероятно, будет более популярным, чем тяжелая атлетика, и призовой фонд будет это отражать, добавляет он.

В дополнение к недавнему раунду инвестиций, проект рассчитывает привлечь еще $10-20 млн до 2025 года — в зависимости от сделок со спонсорами и вещателей. Пока у него нет партнерских контрактов, но планы уже оценили бренды энергетических напитков.

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Команда также собирается найти спонсоров среди фармацевтических компаний и ведет переговоры с несколькими вещательными компаниями по всему миру, говорит Д'Суза.

Стоит отметить, что он действует в полном соответствии с принципами, которые проповедует. Сейчас Д'Суза обсуждает с медиками прием препаратов и надеется принять участие в соревнованиях по легкой атлетике.

Нынешний мировой рекорд составляет 2,45 м и был установлен кубинским спортсменом Хавьером Сотомайором в 1993 году.

Помогут ли препараты 38-летнему Д'Сузе, у которого ранее не было профессионального опыта в легкой атлетике, побить этот рекорд? Возможно, мы узнаем это летом 2025 года.

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