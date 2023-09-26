8 навыков, необходимых для основателя стартапа

Запуск стартапа — это рискованный эксперимент: начинающему фаундеру может потребоваться много проб и ошибок, чтобы все получилось. Тем не менее, уроки, которые он получил на предпосевной стадии, могут оказаться неприменимыми на этапе серии A и далее — поэтому учиться придется заново.

Pre-seed

Отказ от самолюбия

«Прежде всего, я поняла, как важно отбросить свое эго. Независимо от того, какую должность вы занимаете, вы никогда не будете знать всего, и вы всегда выиграете, если позволите людям давать вам советы», — говорит Харриет фон Кюгельген, соосновательница поставщика климатических данных AIRMO.

На ранней стадии основателю естественно быть собственником и пытаться защитить свой зарождающийся проект. Но это может отразиться на его рациональности, когда будет необходимо принимать важные решения.

Соосновательница AIRMO добавляет: для долгосрочной выгоды бизнеса «необходимо сохранять уравновешенность и рациональность, а также принимать «обоснованные решения, не поддаваясь влиянию мимолетных эмоций».

Концентрация на главном

Очень важно оставаться заземленным и приверженным главным целям компании: «на мой взгляд, успех в значительной степени зависит от непоколебимой концентрации», говорит фон Кюгельген.

Поддаться волнению легко, но важно найти в себе уверенность, «что можно сказать "нет" определенным рынкам, инвесторам или идеям, которые расходятся с основной миссией».

Для примера, основная миссия AIRMO заключается в том, чтобы «изменить понимание выбросов парниковых газов», предоставляя четкие данные, с помощью которых компании и учреждения могут управлять своим углеродным следом и сократить влияние на климат.

«Когда речь заходит о спутниках для наблюдения за Землей — сюда подпадает и мониторинг выбросов — люди сразу же начинают говорить о возможности добавить другие параметры, такие как мониторинг биомассы и биоразнообразия», — говорит она. В некоторых случаях ей приходилось отвечать: «Это не то, что находится в центре нашего внимания!».

Командная энергия и умение презентовать

По словам фон Кюгельген, инвесторы на самых ранних этапах обращают внимание на «силу и характер команды», которые «могут создавать или разрушать».

Но помимо опыта, фаундеру нужно уметь рассказывать о том, что он делает, как профессионал. «Наличие необходимого опыта — это одна из составляющих уравнения; не менее важно уметь четко о нем рассказать и эффективно представить», — говорит фон Кюгельген.

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По словам Молли Альтер, директора венчурной компании Northzone, «На ранних стадиях умение выражать идеи превыше всего».

Стойкость

Не стоит полагаться лишь на квалификацию и опыт — Альтер говорит, что «иногда далеко не идеальное резюме на самом деле может быть положительным показателем, поскольку мы ищем основателей, которым пришлось выстоять в сложных профессиональных или личных ситуациях», что будет явным признаком их стойкости.

Хорошая новость для начинающих фаундеров: опыт работы в стартапе не так важен. Есть много примеров успешных основателей, которые начинали с совершенно разных профессий, будь то врачи, юристы или креативные специалисты.

Seed

Готовность «засучить рукава»

Каролина Линг-Ваннерус, соосновательница маркетплейса экологичной упаковки Circulate, предполагает, что больше основателей на начальной стадии должны быть готовы пробовать и ошибаться.

По ее словам, она часто «тратила слишком много времени на поиск идеальных шаблонов и внутренней структуры, когда на самом деле самое важное — это засучить рукава и довести дело до конца».

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Почему стать единорогом — не главная цель для стартапа

По словам Линг-Ваннерус, этот навык пригодился, когда сложный клиент, которому нужна была индивидуальная сумка, заставил команду Circulate более месяца метаться между ним и поставщиками, чтобы определить точные требования.

В конце концов, команда «засучила рукава, взяла существующую сумку, линейку, ручку, клей и ножницы и просто сделала продукт, который, по их мнению, был нужен клиенту». Поставщики воспроизвели ее за три дня. Таким образом, многомесячный процесс был завершен менее чем за неделю.

Доверие

У каждого основателя есть ограничения. Линг-Ваннерус говорит, что самым ценным уроком для нее было понимание, как руководить людьми, работающими над тем, в чем она не разбиралась.

«Одна из моих самых больших проблем как человека, не имеющего практического опыта в области технологий, заключается в том, как руководить, стимулировать, поддерживать, измерять и бросать вызов нашей технической работе и развитию», — говорит она.

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Чтобы восполнить этот пробел в знаниях, ей пришлось довериться команде: сотрудники сами отчитывались о прогрессе и проблемах без ее анализа.

Понимание настоящих потребностей клиентов

Хуан Эспиноса, соучредитель платежного стартапа Sprinque, говорит, что в первые дни, когда его продукт все еще дорабатывался, ему пришлось научиться отказывать собственным клиентам. По его словам, заставить первых пользователей доверять платежному продукту непросто, и когда они просят конкретные функции, которые не будут полезными широкой аудитории, «бывает довольно сложно сказать "нет"».

В первые дни команда была открыта для ранних запросов, «но быстро заметила, что где-то ресурсов начинает не хватать», — говорит он.

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Что такое Product-Market Fit и почему он так важен

Решение? Откровенное общение с клиентами. Задавая прямые вопросы о продукте, можно выявить проблемы быстрее, чем пытаясь самостоятельно разобраться с болевыми точками.

Эспиноса начал с того, что задал клиентам множество открытых вопросов, но с тех пор свел их к одному: «Что нам требуется, чтобы предоставлять услуги всем вашим пользователям?».

Серия A и далее

Делегирование

Когда компания достигает уровня серии А и далее, «навыки делегирования имеют решающее значение», считает Питер Бекман, основатель стартапа Treyd.

Как правило, на данном этапе компании быстро растут. За год численность персонала Treyd увеличилась в 10 раз, а выручка — в 15. Вместе с этим растет и рабочая нагрузка.

«На начальном этапе я занимался практически всем, — говорит Бекман, который брал на себя самые разные задачи — от продаж и поддержки до эксплуатации и разработки продукта, — но в серии А он «быстро стал узким местом во всем, и ему пришлось научиться отступать и делегировать полномочия».

На более поздних стадиях инвесторы хотят, чтобы основатели знали, когда нужно сделать шаг назад, добавляет Молли Альтер: «На этапе серии B и далее делегирование становится навыком, который мы действительно ищем».

Некоторым основателям может быть трудно «смириться с переходом от участника процесса к управленцу, и на этом этапе может проявиться тенденция к микроменеджменту», — говорит она, но на данном этапе, вероятно, для бизнеса будет лучше привлечь более специализированных экспертов высшего уровня, которые помогут управлять бизнесом.

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