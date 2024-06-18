Внутренний рынок. Самые активные венчурные области за 2 года в России

Стартапы в России продолжают привлекать внимание инвесторов, несмотря на изменения в экономической среде и рыночных условиях.
С одной стороны, сокращается объем инвестиций и средний чек, что отражает общие осторожные настроения инвесторов. С другой стороны, появление новых фондов и активность корпоративных инвесторов говорят о том, что интерес к инновационным проектам сохраняется, а стартапы стремятся искать новые возможности для роста. В то же время рынок стал менее прозрачным и многие суммы сделок остаются нераскрытыми, что затрудняет полное понимание динамики рынка.
RB.RU публикует аналитику по самым активным венчурным областям последних двух лет.
- Лонгриды
Содержание:
- FinTech
- Автомобили
- Игры и GameTech
- E-commerce
- MedTech
- Retail
- HR
- Food
- Софт
- Сервисы
- EdTech
- Топ-5 сделок за два года
- Краткие итоги
Самые активные области на венчурном рынке со II квартала 2022 года по I квартал 2024 года по версии редакции RB.RU
Проанализировав венчурные сделки с раскрытой суммой за последние два года, можно заметить довольно четкую иерархию. Большую часть объема рынка (53,6%) составили стартапы из категории FinTech — в сумме в них проинвестировали более 11,7 млрд рублей. На втором месте с заметным отрывом расположились компании, связанные с производством и обслуживанием автомобилей (6,5 млрд рублей). Тройку категорий с наибольшими инвестициями довольно неожиданно закрывает игровая индустрия, получившая от фондов и бизнес-ангелов 4,8 млрд рублей, несмотря на наличие всего двух крупных проектов.
Если финтех и автомобили — традиционные категории для крупных инвесторов, то наличие проектов, связанных с разработкой игр и обустройством киберспортивных клубов, явно можно назвать отличительной чертой сегодняшнего венчурного рынка: как российского, так и мирового. По мнению опрошенных TechCrunch экспертов, после спада интереса к web3 и криптовалютам в 2024 году инвесторы вновь повернулись в сторону традиционных проектов в игровой индустрии, и это направление имеет все шансы вернуться к рекордным показателям 2021 года.
Догоняя финтех по количеству стартапов, но сильно уступая по общей сумме инвестиций, такие категории как Software, Food и MedTech отличаются активностью и разнообразием проектов. В этот же список можно добавить компании из категории AI — 2023 год стал прорывным для искусственного интеллекта, и, вероятно, самые крупные сделки в этом направлении стоит ждать в 2024-2025 годах.
На рынке финтех-стартапов в России множество игроков, которые предлагают схожие продукты и услуги. Но это не мешает сфере показывать лидирующую позицию в рейтинге за счет сильных проектов, которые сформировались до падения уровня инвестиций в 2022 году.
Подавляющий объем рынка сформировала одна сделка — покупка группой компаний VK доли в банке «Точка».
Алексей Мосолов, фаундер базы венчурных инвестиций в СНГ Baza VС
Один из трендов текущего года по финтеху — развитие краудинвестинговых платформ. Это подчеркивают сделки Rounds (18 млн рублей) и Upside (7 млн рублей), но первой скрипкой все же становится Мосбиржа. Её инициатива по запуску инфраструктуры для Pre-IPO сделок потенциально способна изменить динамику рынка.
Розничные инвесторы получат возможность участвовать в финансировании стартапов, что раньше было сложнее из-за отсутствия надежной инфраструктуры. Брокерские компании, в свою очередь, получат новый источник доходов через предоставление доступа к сегменту Pre-IPO для своих клиентов. Это может стимулировать конкуренцию между брокерами.
Профессиональные участники рынка, такие как фонды прямых и венчурных инвестиций, смогут использовать эту возможность как источник дополнительного капитала для портфельных компаний и как подготовку их к будущему IPO — что, в перспективе, выгодно и самой бирже.
Для эмитентов открываются новые возможности по привлечению финансирования, особенно для стартапов и малых бизнесов. В то же время эмитенты должны быть готовы к новым требованиям и стандартам прозрачности, установленным Московской биржей.
Для стартапов в сегменте краудинвестинга запуск инициативы станет вызовом в поиске своего «места под солнцем»: в цепочке добавленной стоимости между брокерами и биржей либо в обособленной рыночной нише. Rounds — пример платформы, которая нашла свой product-market fit.
Наибольшая инвестиционная активность в автомобильном сегменте отмечается со стороны госкорпораций «Роснано» и «Ростех». Они действуют по правительственным дорожным картам развития электротранспорта. За корпорациями остаются две из трех крупнейших сделок в сфере.
- «Ростех» инвестировал 6 млрд рублей в производство электромобилей «Атом» за счет покупки 23% акций АО «Кама».
- «Роснано» же привлекла средства для дочернего оператора зарядных станций Hyper: 127 миллионов рублей инвестировали физические лица при помощи сервиса Zorko, еще 223 миллиона удалось получить от стратегических инвесторов и фаундеров.
Единственный проект в отрасли, который обошелся без государственной поддержки, — сервис по продаже использованных автомобильных шин ShinSale. Проект Кирилла Лукоянова, Сергея Оганесяна, Эрнеста Исраеляна и Армена Исраеляна привлек 16 млн рублей от Moscow Seed Fund.
Компания планирует перейти на полную автоматизацию всех внутренних процессов при помощи собственной разработки ShinSale AI к 2026 году и расширить присутствие внутри страны. Уже сейчас алгоритмы ShinSale могут рассчитывать уровень износа шин, прогнозировать спрос в регионах и вести полноценный клиентский менеджмент.
Отечественный игровой рынок отметился не количеством, а суммой сделок — 6,5 млрд рублей: больше, чем в сегменте электронной коммерции или медтехе. Третье место ему обеспечили два игрока: в 2024 году — сеть периферийных киберспортивных клубов True Gamers, в 2023 — разработчик игр KEK Entertainment. При этом все привлеченные инвестиции в отрасли — зарубежные.
- True Gamers при помощи продажи франшизы в Саудовскую Аравию смогла выйти на новый для себя рынок.
- KEK Entertainment привлекла средства из Южной Кореи: стартап получил финансирование от нескольких инвестиционных фондов. Раунд возглавил Korea Investment Partners, также в новом раунде приняли участие действующие инвесторы KEK Entertainment — The Games Fund и Play Ventures, которые ранее вложили средства в раунде на 271 млн рублей.
Самые большие инвестиции в сфере E-com пришлись на B2B-сегмент, а две крупнейшие сделки отрасли — за оптовым маркетплейсом «На_полке», который получил 690 млн рублей на перезапуск и масштабирование бизнеса от группы «Алиди», и сервисом Itogo, позволяющим создавать онлайн-магазины под нужды конкретных клиентов. 90% его акций за 3 млрд рублей приобрел венчурный фонд «Ланит».
Павел Семенов, доверенный эксперт по маркетингу в фонде НТИ, комментирует тенденции на рынке:
Последнее время наблюдается рост новых нишевых маркетплейсов, например, появились ресейл-платформы вроде The Cultt. Более прагматичный подход покупателей приводит к развитию продаж б/у-товаров и появлению специфических игроков для этих рынков.
Из-за дефицита рекламного инвентаря, растущей конкуренции и снижения среднего чека увеличивается спрос на аналитические платформы и системы управления ассортиментом. Особенно это заметно в связи с обострением конкуренции на маркетплейсах.
Рынок MedTech-инвестиций в России следует общемировым трендам, показывая заметное снижение активности. Это отразилось и на общей сумме сделок — 1,2 млрд рублей. Главные направления для инвестиций связаны с использованием алгоритмов машинного обучения.
Крупнейшее финансирование в отрасли получил проект из Сколтеха — Ligand Pro (500 млн рублей). Эта платформа при помощи AI-алгоритмов автоматически подбирает формулы лекарств, существенно снижая время, затрачиваемое на поиск неочевидных химических соединений. Подобные проекты есть как у Google, так и у Nvidia.
Крупнейшие раунды инвестиций в ритейл-среде остаются за молодыми производителями одежды и текстиля. Бренд Sonno, выпускающий товары для дома, и производитель женской одежды Noun привлекли больше 300 млн рублей на собственное развитие от инвестиционного фонда «ТилТех Капитал» основателя «ВкусВилла» Андрея Кривенко.
Сергей Бруев, управляющий партнер Friendly VC:
На рынке венчурных инвестиций за последние 2-3 квартала наблюдается рост запрашиваемых оценок, особенно у стартапов ранних стадий. RetailTech здесь не исключение.
Однако рост связан скорее с появлением новых инвесторов на рынке (новые ангелы, платформы и розничные инвесторы) или с действиями некоторых игроков рынка (корпоративные фонды, клубы инвесторов), которые соглашаются на увеличение оценок.
При этом роста мультипликаторов при экзитах мы не наблюдаем, а серийные фонды инвестируют плюс-минус по тем же мультипликаторам, что и в 2023 году. Если в ближайшие годы не будет роста мультипликаторов на выход, то инвесторы, которые соглашаются на увеличение оценок, окажутся в пузыре, который сами и создали.
По объему привлеченных инвестиций тут, как и во многих других областях, лидируют проекты, начавшие свою деятельность еще до 2022 года.
Лучших показателей среди HR-среды достиг сервис специализированного документооборота HRLink, который привлек 100 млн рублей от HeadHunter (группа получила 9,09% в проекте).
Образовательный проект Phishman, занимающийся обучением персонала компаний базовым навыкам кибербезопасности, привлек немногим меньше — 90 млн рублей от МТС. Последние собираются в текущем году инвестировать до 1 млрд рублей в отечественные технологические стартапы.
Проект Qummy Евгения Писарева привлек рекордные для нынешней российской индустрии фудтеха средства — $3,6 млн. Среди инвесторов: бизнес-ангел Ринат Салихов ($300 тыс.), фонд Joint Journey Сергея Дашкова ($300 тыс.) и фонд «Восход» ($3 млн). Коэффициент рентабельности инвестиций в проект еще в 2022 году достиг $2,5 млн — трехкратный рост в течение года.
Qummy — сервис доставки еды, которая готовится без использования консервантов на высокотехнологичных фабриках-кухнях. Затем еда замораживается по уникальной технологии «умный лед», разработанной самой компанией.
Полученные инвестиции основатели планируют потратить на рост бизнеса как внутри России, так и за ее пределами. Проект планирует увеличить объемы в 4 раза и открыть новую фабрику, способную производить до 25 миллионов порций в год. В планах у владельца полноценная экспансия на рынки США и ОАЭ.
Внимание инвесторов на рынке программного обеспечения приковано к стартапам, которые могут предложить полезные разработки на стыке разных сфер.
Крупнейшее финансирование в сегменте привлек стартап Money Sellers, разработавший инструмент для формирования бизнес-отчетов при работе с отечественными маркетплейсами: сервис позволяет сруктурировать отчетность, проводить ABC-анализ и считать юнит-экономику. Распространяется инструмент по подписке.
Не только сложные B2B AI-инструменты привлекают внимание инвесторов в последние годы. Простые сервисы, которые помогают решать бытовые задачи клиентов, тоже получают заметное финансирование.
Одним из таких проектов в 2022 году стал сервис «Убиратор», который занимается вывозом мусора и переработкой вторсырья. Он соединяет компании, желающие утилизировать отходы, и подрядчиков, которые готовы забрать мусор для последующей переработки.
Инвесторами выступили венчурный клуб «Синдикат», фонды «ПВБ Инвест», «Зерно Венчурз» и бизнес-ангел Алмаз Исхаков: вместе они вложили в сервис 50 млн рублей. В предыдущих этапах финансирования участвовали бывший глава Qiwi Сергей Солонин и «ТилТех Капитал».
Не только кризис повлиял на темпы роста рынка. Весной 2022 года компании Meta*, включая Instagram* и Facebook*, были официально запрещены в России как экстремистские организации. Это привело к потере аудитории и важной платформы для таргетированной рекламы. Сложности возникли и в процессе выхода на международные рынки.
Многие российские EdTech-компании либо временно отложили экспансию, либо были вынуждены разделиться на внутренние и международные структуры.
Вячеслав Турпанов, управляющий партнер фонда Friendly VC, основатель сообщества «Разведка»:
На рынке EdTech идет поиск новых ниш и кросс-продаж. Как правило, основные продукты компаний граничат с нишевыми. Например, если стартап развивается в нише репетиторства, то ему комплементарны курсы, подготовка к школе, вузам — наоборот.
Битва бюджетов в своих нишах заставляет обращать внимание на смежные услуги и сервисы, где за счет своей целевой аудитории можно тестировать и продавать другие продукты.
«Точка»
Крупнейшая сделка последних двух лет прошла в четвертом квартале 2023 года. Группа VK выкупила четверть акций цифрового банка «Точка» за 11,6 млрд рублей и присоединилась к консорциуму инвесторов, который ранее выкупил 100% акций банка. Кроме VK, в консорциум также вошла 1С, однако размер ее доли не раскрывается.
На данный момент ни один из акционеров «Точки» не владеет контрольным пакетом акций , а весь операционный контроль сохраняет топ-менеджмент банка. Этап формирования целевой структуры акционерного общества завершился.
«Кама»
«Росатом» в лице дочерней компании «Рэнэра» совершил вторую по величине венчурную сделку с 2022 года, в результате которой приобрел 23% в АО «Кама» за 6,2 млрд рублей. Пресс-служба «Росатома» назвала покупку «относительно небольшой инвестицией».
Однако с такой оценкой доли согласны не все эксперты. Часть утверждает, что стоимость соответствует настроениям рынка, другие придерживаются мнения, что «Рэнэра» должна была заплатить в два раза больше — $100-$150 млн.
True Gamers
В начале этого года российская сеть киберспортивных клубов True Gamers смогла привлечь рекордные для индустрии $45 млн, заключив соглашение с саудовским предпринимателем Навафом Альбишри. Сеть будет расширяться при помощи мастер-франшизы, а первый офис компания откроет в Джидде до конца этого года.
Согласно подписанным документам, в течение пяти ближайших пяти лет в Саудовской Аравии будет открыто более 150 компьютерных клубов, вдобавок к 124 филиалам, которые есть у True Gamers в России и ОАЭ. Франчайзи получит от российской компании многовекторную поддержку: сеть возьмет на себя создание инфраструктуры, разработку стратегии продвижения и всю необходимую техническую помощь.
Itogo
Четвертая по объему сделка принадлежит венчурному фонду LANIT Ventures группы компаний «Ланит». В 2022 году фонд подписал соглашение с ООО «Итого» об инвестициях на начальном этапе в одноименный B2B-магазин электроники. Сумма вложений — 3 млрд рублей. Другие подробности пресс-служба не раскрыла.
Однако получатель инвестиций за последнее время сменил вектор своей деятельности. Теперь Itogo — это комплексная E-commerce-платформа для развертывания интернет-магазинов «под ключ» на базе популярного стека веб-технологий .
KEK Entertainment
Игровая студия Kek Entertainment, основанная в 2021 году бывшими топ-менеджерами Pixonic Георгием Егоровым и Олегом Порошиным, привлекла финансирование в размере $8 млн для развития кроссплатформенных игр на мобильных устройствах, консолях и ПК. Средства также пойдут на совершенствование игровых механик, расширение серверной инфраструктуры и развитие сообщества.
Инвестиции в KEK Entertainment направил южнокорейский венчурный фонд Korea Investment Partners и действующие инвесторы в лице The Games Fund и Play Ventures.
Несмотря на существенно изменившуюся экономическую ситуацию, стартапы и инвесторы ищут новые подходы, и активность на венчурном рынке есть.
Окологосударственные инвесторы занимают все более значительную долю, в то время как иностранные вложения значительно сокращаются и приходят в основном из Азии и с Востока. Предприниматели переориентируются на новые рынки и активно занимаются импортозамещением.
Независимо от геополитической ситуации, стабильно себя чувствуют сегменты E-com, MedTech, Retail, Food, Software, а также сферы, связанные с человеческим капиталом и образованием.
Владимир Фомченко, партнёр консалтинговой компании НЭО:
Венчурные структуры крупных корпораций активно ищут партнерства с отечественными IT-стартапами, у которых есть перспективные разработки. Особое внимание получают проекты, связанным с микроэлектроникой, системами хранения данных, оборудованием для базовых станций, инновационными материалами и другими направлениями, где до санкций в основном использовались импортные технологии.
С изменением структуры инвесторов и целей инвестирования переформатируется сам процесс отбора стартапов. Ранее большой вес имела «эмоциональная составляющая»: инвесторы придавали большое значение тому, есть ли у участников стартапа «блеск в глазах», насколько инновационен их продукт и есть ли потенциал у рынка, на который он выводится.
Нынешние инвесторы более прагматичны. Прежде чем принять решение о том, стоит ли вкладываться в стартап, они проводят огромную работу по предварительному анализу. Существенную роль в этом играют профильные департаменты, которые впоследствии будут либо активно интегрировать продукты стартапа в продукты корпорации, либо продвигать их на рынок как отдельную составляющую своего портфеля.
Процесс занимает существенно больше времени, чем при стандартном относительно быстром венчурном инвестировании, а по внутрикорпоративным процедурам больше напоминает подготовку к классической M&A-сделке.
*Деятельность Meta Platforms признана экстремистской на территории РФ и запрещена.
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