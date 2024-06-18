Внутренний рынок. Самые активные венчурные области за 2 года в России

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Топ-5 сделок за два года

Топ-5 сделок за два года

Самые активные области на венчурном рынке со II квартала 2022 года по I квартал 2024 года по версии редакции RB.RU

Проанализировав венчурные сделки с раскрытой суммой за последние два года, можно заметить довольно четкую иерархию. Большую часть объема рынка (53,6%) составили стартапы из категории FinTech — в сумме в них проинвестировали более 11,7 млрд рублей. На втором месте с заметным отрывом расположились компании, связанные с производством и обслуживанием автомобилей (6,5 млрд рублей). Тройку категорий с наибольшими инвестициями довольно неожиданно закрывает игровая индустрия, получившая от фондов и бизнес-ангелов 4,8 млрд рублей, несмотря на наличие всего двух крупных проектов.

Если финтех и автомобили — традиционные категории для крупных инвесторов, то наличие проектов, связанных с разработкой игр и обустройством киберспортивных клубов, явно можно назвать отличительной чертой сегодняшнего венчурного рынка: как российского, так и мирового. По мнению опрошенных TechCrunch экспертов, после спада интереса к web3 и криптовалютам в 2024 году инвесторы вновь повернулись в сторону традиционных проектов в игровой индустрии, и это направление имеет все шансы вернуться к рекордным показателям 2021 года.

Догоняя финтех по количеству стартапов, но сильно уступая по общей сумме инвестиций, такие категории как Software, Food и MedTech отличаются активностью и разнообразием проектов. В этот же список можно добавить компании из категории AI — 2023 год стал прорывным для искусственного интеллекта, и, вероятно, самые крупные сделки в этом направлении стоит ждать в 2024-2025 годах.

На рынке финтех-стартапов в России множество игроков, которые предлагают схожие продукты и услуги. Но это не мешает сфере показывать лидирующую позицию в рейтинге за счет сильных проектов, которые сформировались до падения уровня инвестиций в 2022 году.

Подавляющий объем рынка сформировала одна сделка — покупка группой компаний VK доли в банке «Точка».

Алексей Мосолов, фаундер базы венчурных инвестиций в СНГ Baza VС

Один из трендов текущего года по финтеху — развитие краудинвестинговых платформ. Это подчеркивают сделки Rounds (18 млн рублей) и Upside (7 млн рублей), но первой скрипкой все же становится Мосбиржа. Её инициатива по запуску инфраструктуры для Pre-IPO сделок потенциально способна изменить динамику рынка.

Розничные инвесторы получат возможность участвовать в финансировании стартапов, что раньше было сложнее из-за отсутствия надежной инфраструктуры. Брокерские компании, в свою очередь, получат новый источник доходов через предоставление доступа к сегменту Pre-IPO для своих клиентов. Это может стимулировать конкуренцию между брокерами.

Профессиональные участники рынка, такие как фонды прямых и венчурных инвестиций, смогут использовать эту возможность как источник дополнительного капитала для портфельных компаний и как подготовку их к будущему IPO — что, в перспективе, выгодно и самой бирже.

Для эмитентов открываются новые возможности по привлечению финансирования, особенно для стартапов и малых бизнесов. В то же время эмитенты должны быть готовы к новым требованиям и стандартам прозрачности, установленным Московской биржей.

Для стартапов в сегменте краудинвестинга запуск инициативы станет вызовом в поиске своего «места под солнцем»: в цепочке добавленной стоимости между брокерами и биржей либо в обособленной рыночной нише. Rounds — пример платформы, которая нашла свой product-market fit.

Наибольшая инвестиционная активность в автомобильном сегменте отмечается со стороны госкорпораций «Роснано» и «Ростех». Они действуют по правительственным дорожным картам развития электротранспорта. За корпорациями остаются две из трех крупнейших сделок в сфере.

«Ростех» инвестировал 6 млрд рублей в производство электромобилей «Атом» за счет покупки 23% акций АО «Кама».

«Роснано» же привлекла средства для дочернего оператора зарядных станций Hyper: 127 миллионов рублей инвестировали физические лица при помощи сервиса Zorko, еще 223 миллиона удалось получить от стратегических инвесторов и фаундеров.

Единственный проект в отрасли, который обошелся без государственной поддержки, — сервис по продаже использованных автомобильных шин ShinSale. Проект Кирилла Лукоянова, Сергея Оганесяна, Эрнеста Исраеляна и Армена Исраеляна привлек 16 млн рублей от Moscow Seed Fund.

Компания планирует перейти на полную автоматизацию всех внутренних процессов при помощи собственной разработки ShinSale AI к 2026 году и расширить присутствие внутри страны. Уже сейчас алгоритмы ShinSale могут рассчитывать уровень износа шин, прогнозировать спрос в регионах и вести полноценный клиентский менеджмент.

Отечественный игровой рынок отметился не количеством, а суммой сделок — 6,5 млрд рублей: больше, чем в сегменте электронной коммерции или медтехе. Третье место ему обеспечили два игрока: в 2024 году — сеть периферийных киберспортивных клубов True Gamers, в 2023 — разработчик игр KEK Entertainment. При этом все привлеченные инвестиции в отрасли — зарубежные.

True Gamers при помощи продажи франшизы в Саудовскую Аравию смогла выйти на новый для себя рынок.

KEK Entertainment привлекла средства из Южной Кореи: стартап получил финансирование от нескольких инвестиционных фондов. Раунд возглавил Korea Investment Partners, также в новом раунде приняли участие действующие инвесторы KEK Entertainment — The Games Fund и Play Ventures, которые ранее вложили средства в раунде на 271 млн рублей.

Самые большие инвестиции в сфере E-com пришлись на B2B-сегмент, а две крупнейшие сделки отрасли — за оптовым маркетплейсом «На_полке», который получил 690 млн рублей на перезапуск и масштабирование бизнеса от группы «Алиди», и сервисом Itogo, позволяющим создавать онлайн-магазины под нужды конкретных клиентов. 90% его акций за 3 млрд рублей приобрел венчурный фонд «Ланит».

Павел Семенов, доверенный эксперт по маркетингу в фонде НТИ, комментирует тенденции на рынке:

Последнее время наблюдается рост новых нишевых маркетплейсов, например, появились ресейл-платформы вроде The Cultt. Более прагматичный подход покупателей приводит к развитию продаж б/у-товаров и появлению специфических игроков для этих рынков.

Из-за дефицита рекламного инвентаря, растущей конкуренции и снижения среднего чека увеличивается спрос на аналитические платформы и системы управления ассортиментом. Особенно это заметно в связи с обострением конкуренции на маркетплейсах.

Рынок MedTech-инвестиций в России следует общемировым трендам, показывая заметное снижение активности. Это отразилось и на общей сумме сделок — 1,2 млрд рублей. Главные направления для инвестиций связаны с использованием алгоритмов машинного обучения.

Крупнейшее финансирование в отрасли получил проект из Сколтеха — Ligand Pro (500 млн рублей). Эта платформа при помощи AI-алгоритмов автоматически подбирает формулы лекарств, существенно снижая время, затрачиваемое на поиск неочевидных химических соединений. Подобные проекты есть как у Google, так и у Nvidia.

Крупнейшие раунды инвестиций в ритейл-среде остаются за молодыми производителями одежды и текстиля. Бренд Sonno, выпускающий товары для дома, и производитель женской одежды Noun привлекли больше 300 млн рублей на собственное развитие от инвестиционного фонда «ТилТех Капитал» основателя «ВкусВилла» Андрея Кривенко.

Сергей Бруев, управляющий партнер Friendly VC:

На рынке венчурных инвестиций за последние 2-3 квартала наблюдается рост запрашиваемых оценок, особенно у стартапов ранних стадий. RetailTech здесь не исключение.

Однако рост связан скорее с появлением новых инвесторов на рынке (новые ангелы, платформы и розничные инвесторы) или с действиями некоторых игроков рынка (корпоративные фонды, клубы инвесторов), которые соглашаются на увеличение оценок.

При этом роста мультипликаторов при экзитах мы не наблюдаем, а серийные фонды инвестируют плюс-минус по тем же мультипликаторам, что и в 2023 году. Если в ближайшие годы не будет роста мультипликаторов на выход, то инвесторы, которые соглашаются на увеличение оценок, окажутся в пузыре, который сами и создали.

По объему привлеченных инвестиций тут, как и во многих других областях, лидируют проекты, начавшие свою деятельность еще до 2022 года.

Лучших показателей среди HR-среды достиг сервис специализированного документооборота HRLink, который привлек 100 млн рублей от HeadHunter (группа получила 9,09% в проекте).

Образовательный проект Phishman, занимающийся обучением персонала компаний базовым навыкам кибербезопасности, привлек немногим меньше — 90 млн рублей от МТС. Последние собираются в текущем году инвестировать до 1 млрд рублей в отечественные технологические стартапы.