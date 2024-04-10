Рост спроса на электротранспорт в РФ, запрет на ПО «Лаборатории Касперского» в США: главное 10 апреля

Карина Пардаева
Спрос на электротранспорт в России будет расти, в США намерены запретить продукты «Лаборатории Касперского», бизнес попросил ввести досудебное урегулирование споров с маркетплейсами и другие события 10 апреля.
Рост спроса на электротранспорт в РФ, запрет на ПО «Лаборатории Касперского» в США: главное 10 апреляКарина Пардаева
Мир
- Администрация президента США Джо Байдена готовится запретить американским компаниям и гражданам использовать ПО «Лаборатории Касперского».
Бизнес
- Компания «Новая мода» (бывшее АО «Зара СНГ») закончила год с убытком на 5,4 млрд рублей. Причиной тому стали большие расходы.
- Снижение популярности крупноформатных магазинов продуктовых сетей вынуждает их отказываться от строительства таких объектов, сообщает «Ъ».
- Бизнес попросил ввести механизм досудебного урегулирования споров с маркетплейсами. Вместе с ростом товарооборота на онлайн-площадках увеличилось и число судебных разбирательств с ними.
Технологии и сервисы
- В этом году Роскомнадзор собирается начать вести реестр запрещенной информации с применением искусственного интеллекта, узнал «Коммерсантъ».
Транспорт
- Спрос на электротранспорт в России в течение 10 лет начиная с 2023 года будет расти в среднем на 38% ежегодно и достигнет 340 тыс..
Фото на обложке: miszaszym /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 В США планируют запретить использование продуктов «Лаборатории Касперского»
- 2 Открывшиеся на месте Zara магазины закончили год с убытком на 5,4 млрд рублей
- 3 В Ozon обозначили сроки начала редомициляции
- 4 Visa и Mastercard улучшили финансовые показатели в России
- 5 Фонд «Стриго Кэпитал» получил ряд активов Fplus, объемы утечек резко выросли: главное 9 апреля
ВОЗМОЖНОСТИ
11 апреля 2024
11 апреля 2024
12 апреля 2024
Популярное
Колонки
Product Hunt: что это такое?
Лонгриды