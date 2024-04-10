Спрос на электротранспорт в России будет расти, в США намерены запретить продукты «Лаборатории Касперского», бизнес попросил ввести досудебное урегулирование споров с маркетплейсами и другие события 10 апреля.

Рост спроса на электротранспорт в РФ, запрет на ПО «Лаборатории Касперского» в США: главное 10 апреля