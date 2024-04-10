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Рост спроса на электротранспорт в РФ, запрет на ПО «Лаборатории Касперского» в США: главное 10 апреля

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Спрос на электротранспорт в России будет расти, в США намерены запретить продукты «Лаборатории Касперского», бизнес попросил ввести досудебное урегулирование споров с маркетплейсами и другие события 10 апреля.

Рост спроса на электротранспорт в РФ, запрет на ПО «Лаборатории Касперского» в США: главное 10 апреля

Мир

  • Администрация президента США Джо Байдена готовится запретить американским компаниям и гражданам использовать ПО «Лаборатории Касперского». 

Бизнес

  • Компания «Новая мода» (бывшее АО «Зара СНГ») закончила год с убытком на 5,4 млрд рублей. Причиной тому стали большие расходы.
  • Снижение популярности крупноформатных магазинов продуктовых сетей вынуждает их отказываться от строительства таких объектов, сообщает «Ъ».
  • Бизнес попросил ввести механизм досудебного урегулирования споров с маркетплейсами. Вместе с ростом товарооборота на онлайн-площадках увеличилось и число судебных разбирательств с ними.

Технологии и сервисы

  •  В этом году Роскомнадзор собирается начать вести реестр запрещенной информации с применением искусственного интеллекта, узнал «Коммерсантъ».

Транспорт

  • Спрос на электротранспорт в России в течение 10 лет начиная с 2023 года будет расти в среднем на 38% ежегодно и достигнет 340 тыс..

Фото на обложке: miszaszym / Shutterstock

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