Финляндии запретила въезд в страну из России на велосипедах, Fplus (ранее «Марвел-Дистрибуция») хочет отсудить 2,1 млрд рублей у своего основателя Сергея Гирдина и двух бывших топ-менеджеров и другие новости 13 ноября.

Запрет Финляндии на въезд из РФ на велосипедах, pre-IPO «Анабар»: главное 13 ноября