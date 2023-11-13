Запрет Финляндии на въезд из РФ на велосипедах, pre-IPO «Анабар»: главное 13 ноября

Карина Пардаева
Финляндии запретила въезд в страну из России на велосипедах, Fplus (ранее «Марвел-Дистрибуция») хочет отсудить 2,1 млрд рублей у своего основателя Сергея Гирдина и двух бывших топ-менеджеров и другие новости 13 ноября.
Запрет Финляндии на въезд из РФ на велосипедах, pre-IPO «Анабар»: главное 13 ноябряКарина Пардаева
Мир
- Финляндии запретила въезд в страну из России на велосипедах на трех пропускных пунктах из-за нелегальных иммигрантов. Об этом сообщил замглавы погранслужбы Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари.
Экономика
- Правительство России планирует ввести исключения в действие гибких экспортных пошлин, привязанных к курсу рубля. От них могут освободить товары для личного пользования, партии товаров дешевле €200 и часть продукции в duty free.
Бизнес
- Система управления продажами на маркетплейсах «Анабар», которую основали выходцы из «Циана», учредила АО «Анабар» — эта структура нужна компании, чтобы провести процедуру Pre-IPO. В дальнейшем владельцы рассматривают продажу компании стратегическому инвестору или выход на IPO.
- Дистрибутор и производитель электроники Fplus (ранее «Марвел-Дистрибуция») хочет отсудить 2,1 млрд рублей у своего основателя Сергея Гирдина и двух бывших топ-менеджеров. Претензии могут быть связаны с заключенным в 2017 году контрактом на 1,6 млрд руб. на поставку оборудования IT-интегратору «Астерос», который затем обанкротился, узнал «Коммерсантъ».
Транспорт
- Российские дилеры не смогли распродать остатки автомобилей ушедших из страны брендов. Например, у Kia до сих пор есть в наличии Cerato и Seltos 2022 года выпуска, а у Volkswagen — Taos и Tiguan.
- Первые два импортозамещенных самолета SJ-100 поступят «Аэрофлоту» не раньше 2024 года. Регулярные рейсы могут начаться во второй полоивне или в конце следующего года, так как нужно «завершить все предусмотренные испытания с новыми системами для полноценной сертификации», пишет «Коммерсантъ».
Фото на обложке: Unsplash
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