Импорт парфюмерии в мае сократился почти на 34%, депутаты ЛДПР предложили не наказывать работников за опоздания из-за непогоды и другие новости 3 июля.

В РФ хотят легализовать стейблкоины, в ЛДПР предложили отменить наказания за опоздания из-за жары: главное 2 июля

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