Карина Пардаева
Импорт парфюмерии в мае сократился почти на 34%, депутаты ЛДПР предложили не наказывать работников за опоздания из-за непогоды и другие новости 3 июля.
В РФ хотят легализовать стейблкоины, в ЛДПР предложили отменить наказания за опоздания из-за жары: главное 2 июля
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Финансы
- Российские власти хотят разрешить использовать стейблкоины для международных расчетов. В настоящее время такая возможность обсуждается, предложения уже сформулированы.
Бизнес
- В мае 2024 года поставки парфюмерии сократились на 33,8% год к году. Тренд на снижение продиктован ростом цен и неудачным ассортиментом.
- Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложила не наказывать работников за опоздания из-за жары и непогоды. Критерии погодных условий определит правительство.
- Роспатент продлил срок действия исключительного права на товарный знак Coca-Cola американской компании The Coca-Cola Company до 26 августа 2034 года для банок и крышек. В апреле компания подала заявки на регистрацию своих знаков в России, речь шла о напитках Coca-Cola, Fanta и Sprite. Помимо указанных напитков Coca-Cola регистрирует в РФ Coke Studio, Minute Maid, Powerade и Bonaqua, а ее дочерние структуры — Schweppes и Fuze tea.
Сервисы и технологии
- Meta* намерена внедрить генеративный ИИ в игры. Компания таким образом намерена «оживить» свою метавселенную.
*признана экстремистской организацией и запрещена в России
Фото на обложке: Unsplash
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