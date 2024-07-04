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В РФ предложили ограничить стоимость эвакуации авто, «Лента» хочет выпускать ром под СТМ: главное 4 июля

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

«Лента» регистрирует СТМ в сегменте алкоголя, 35% российских компаний поощряют конкуренцию среди своих сотрудников и другие новости 4 июля.

В РФ предложили ограничить стоимость эвакуации авто, «Лента» хочет выпускать ром под СТМ: главное 4 июля
  1. Новости
Автор: Карина Пардаева

Бизнес

  • Продуктовый ритейлер «Лента» в июне 2024 года подал в Роспатент заявки на регистрацию трех собственных торговых марок в сегменте алкоголя. Под ними планируется выпускать виски, бренди, ром.
  • 35% российских компаний поощряют конкуренцию среди своих сотрудников. Большинство из них используют материальные способы мотивации: премии, повышение по карьерной лестнице, дополнительные выходные. 

Сервисы и технологии

  • Сервис защиты сайтов Cloudflare запустил инструмент для борьбы с ботами, которые собирают данные для обучения ИИ-моделей. Им можно пользоваться бесплатно.

Транспорт

  • В России эвакуацию автомобиля предложили ограничить 20% от прожиточного минимума. Соответствующий законопроект 4 июля намерен внести в Госдуму глава комитета по труду Ярослав Нилов.

Фото на обложке: CaseyMartin / Shutterstock

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