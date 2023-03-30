В России появится новый тип бумаг, конкуренция на рынке мороженого продолжает расти, блогеры повысили расценки на интеграции на 10–30%, Рынок легковых автомобилей восстановится только в 2027 году и другие события 30 марта.

Многоголосые акции, конкуренция на рынке мороженого: главные новости 30 марта