Многоголосые акции, конкуренция на рынке мороженого: главные новости 30 марта

Карина Пардаева
В России появится новый тип бумаг, конкуренция на рынке мороженого продолжает расти, блогеры повысили расценки на интеграции на 10–30%, Рынок легковых автомобилей восстановится только в 2027 году и другие события 30 марта.
Многоголосые акции, конкуренция на рынке мороженого: главные новости 30 мартаКарина Пардаева
Финансы
- Российское правительство прорабатывает механизм создания нового типа ценных бумаг – многоголосых акций, которые предоставят владельцу право нескольких голосов на собрании акционеров, узнали «Ведомости»
Бизнес
- В 2023 году конкуренция на рынке мороженого продолжит расти, а спрос будет смещаться в сегмент недорогой продукции, пишет «Коммерсантъ».
- Рынок легковых автомобилей выйдет на докризисный уровень только в 2027 году. При этом заметно выросла потребность в запчастях для ремонта машин, соощили «Ведомости».
- По данным «Ъ», каждый пятый профессиональный блогер после вступления в силу требований по маркировке рекламы повысил расценки на интеграции на 10–30%.
- Ритейлеры прекращают торговлю играми на дисках для ПК. Причиной решения стал практически нулевой спрос на них, пишут «Известия».
- За год российские разработчики ПО подняли цены на 30–50%, говорят потребители, связывая тенденцию с отсутствием конкуренции на рынке, который покинули западные поставщики, сообщил «Ъ».
Сервисы и технологии
- Участники финансового рынка предлагают разрешить жаловаться на фишинговые сайты всем желающим, а ответственный федеральный орган должен будет проверить жалобу за один день. Для подачи соответствующих заявлений Минцифры подготовит ГИС «Антифишинг», соощил «Ъ».
- Lamoda персонализировала для пользователей выдачу товаров из своего каталога с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Платформа анализирует, какие товары будут интересны пользователю, и теперь начнет показывать их в первую очередь.
Фото на обложке: Focus and Blur /
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