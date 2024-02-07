Главный банк КНР для российских импортеров остановил расчеты с РФ, выход Skyworth: главное 7 февраля

Карина Пардаева
Китайский Chouzhou Commercial Bank сообщил клиентам о приостановке операций с Россией, Александра Дорф закрыла фудтех-стартап Greeno в Дубае и другие события 7 февраля.
Главный банк КНР для российских импортеров остановил расчеты с РФ, выход Skyworth: главное 7 февраляКарина Пардаева
Мир
- Китайский банк Chouzhou Commercial Bank сообщил клиентам о приостановке операций с Россией. Менеджеры на прошлой неделе уведомили клиентов о том, что банк прекратит отношения с любыми белорусскими или российскими лицами.
Бизнес
- Российская предпринимательница Александра Дорф сообщила о закрытии фудтех-стартапа Greeno в Дубае. Причина — закончились средства на масштабирование. Проект запустили прошлым летом.
- Один из крупнейших китайских производителей бытовой техники Skyworth официально выйдет на российский рынок, узнал «Коммерсантъ».
- Wildberries прокомментировал обращение сотрудников в прокуратуру с жалобой на условия работы. В компании заявили, вознаграждение рассчитывается по правилам, прописанным в договоре, который сотрудники сами подписывают. А осмотр проводят «бесконтактно».
Сервисы и технологии
- Виртуальный мобильный оператор «СберМобайл» будет использовать инфраструктуру «МегаФона» для расширения зоны покрытия и разработки новых цифровых продуктов, пишет «Ъ».
Фото на обложке: H_Ko /
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