Правительство Великобритании обсуждает восстановление сотрудничества с ЕС, Саудовская Аравия рассматривает возможность присоединения к БРИКС, Мексика возглавляет движение за снятие блокады с Кубы, а чешский курорт Карловы Вары находится на грани закрытия без россиян. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Великобритания и ЕС, Саудовская Аравия и БРИКС, Россия без Uniqlo: главное для бизнеса 12 февраля