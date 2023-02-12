Великобритания и ЕС, Саудовская Аравия и БРИКС, Россия без Uniqlo: главное для бизнеса 12 февраля

Ахмед Садулаев
Правительство Великобритании обсуждает восстановление сотрудничества с ЕС, Саудовская Аравия рассматривает возможность присоединения к БРИКС, Мексика возглавляет движение за снятие блокады с Кубы, а чешский курорт Карловы Вары находится на грани закрытия без россиян. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.
Великобритания и ЕС, Саудовская Аравия и БРИКС, Россия без Uniqlo: главное для бизнеса 12 февраляАхмед Садулаев
Мир
- The Guardian: члены британского парламента ведут переговоры о восстановлении сотрудничества с Евросоюзом.
- Венесуэла работает над подключением к СПФС, российскому аналогу SWIFT, сообщил посол в латиноамериканской стране Сергей Мелик-Багдасаров.
- Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор возглавит движение за снятие экономической блокады с Кубы.
- 7584 затронутых землетрясением зданий в Турции подлежат сносу, рассказало местное министерство градостроительства.
- Саудовская Аравия намерена стать членом ШОС и БРИКС, сообщил российский посол в стране Сергей Козлов.
- Конфедерация предпринимателей Турции оценила ущерб экономике страны от недавнего землетрясения в $84 млрд.
- Швейцарский банк Credit Suisse заморозил российские активы на $19 млрд (Le Temps и Sonntags Zeitung).
Россия
- Российский экспорт агропродукции в Саудовскую Аравию вырос на 49,9% за прошлый год, приблизившись к $1 млрд.
- Кроме того, РФ и Саудовская Аравия намерены нарастить товарооборот с $1,6 млрд до $5 млрд «в обозримой перспективе».
- Товарооборот России и Туниса в 2022 году вырос на 63%, достигнув $692 млн.
- Доля должников в возрасте 18-25 лет в России к началу 2023 года уменьшилась в два раза, с 4% от портфеля до 2% (ТАСС).
Бизнес
- Основатель Ethereum Виталик Бутерин пожертвовал более $150 тыс. жертвам землетрясения в Турции и Сирии.
- Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов уверен, что российские компании «способны прекрасно заменить» Uniqlo, если японский бренд решит не возвращаться в Россию.
- Глава поискового подразделения Google призвал перепроверять информацию, полученную от чат-ботов. По словам топ-менеджера, у искусственного интеллекта случаются «галлюцинации».
- ChatGPT едва не сдал экзамен на получение медицинской лицензии в США. Нейросеть прошла тестирование «на уровне или близком к порогу сдачи всех трех» разделов.
- Представитель Абрамовича опроверг слухи о планах покупки миллиардером футбольного клуба в Бразилии.
Туризм
- SPA-курорт Карловы Вары в Чехии оказался под угрозой закрытия из-за оттока туристов из России. По информации Aktualne, представители других стран отдыхают реже и тратятся меньше.
- В 2022 году Бахрейн посетили в шесть раз больше туристов из России (20 тыс.), чем годом ранее, рассказал посол РФ в стране Алексей Скосырев.
Фото: Unsplash
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