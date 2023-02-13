Трансформация IT-рынка, профицит ноутбуков: главное 13 февраля

Карина Пардаева
Трансформация IT-рынка, профицит ноутбуков, товарооборот локальных fashion-сетей вырос на 11% и другие события 13 февраля — в обзоре RB.RU.
Трансформация IT-рынка, профицит ноутбуков: главное 13 февраляКарина Пардаева
Россия
- Аналитики спрогнозировали трансформацию IT-рынка России и бум внештатной занятости и фриланса.
Бизнес
- Финский концерн EKE избавляется от своего последнего проекта в России — недостроенного офисно-гостиничного комплекса San Gally Park в центре Санкт-Петербурга, пишет «Ъ». Его приобретает группа RBI Эдуарда Тиктинского, которая может переделать площади под апарт-комплекс.
- На складах дистрибьюторов электроники в начале 2023 года скопилось более 1 млн ноутбуков. Среди брендов — тайваньский MSI, американский HP, китайскиеXiaomi и Haier, российские F+, Prestigio.
- ФАС попросили проверить рекламу в приложениях смартфонов Xiaomi. При неблагоприятном развитии событий Xiaomi, вероятнее всего, получит штраф. А вот рекламодателям, размещающим подобные фейки и мошеннические объявления, может грозить уголовное преследование, предупредили они.
- В январе товарооборот локальных fashion-сетей вырос на 11% за счет увеличения числа покупателей в магазинах на 6%, пишет «Коммерсантъ». Это стало возможным на фоне сниженияя конкуренции после ухода из РФ части зарубежных брендов одежды.
Технологии
- Роскомнадзор запустил систему автоматического поиска запрещенного контента «Окулус». К 2025 году ее научат более детально анализировать действия людей в сети.
Транспорт
- Производители прицепов просят увеличить субсидию для компенсации утильсбора, сообщили «Ведомости». В противном случае цены на отечественную технику могут вырасти на 20–50%.
Фото на обложке: Clavivs /
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