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Принципы блокировки VPN в России, борьба с падением цен на алмазы, новое производство «Соллерс»: главное 12 ноября

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Минцифры объяснило, по какому принципу блокирует VPN-сервисы, автоконцерн «Соллерс» начнет производство компонентов пассивной безопасности автомобиля, крупнейшие производители алмазов борются с падением цен. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Принципы блокировки VPN в России, борьба с падением цен на алмазы, новое производство «Соллерс»: главное 12 ноября

Россия

  • Минцифры объяснило, по какому принципу блокирует VPN. Доступ к сервисам ограничивается по решению экспертной комиссии, если она признает их угрозой безопасности интернета.
  • Правительство РФ наделило Минфин новыми полномочиями в табачной отрасли в сфере лицензирования, контроля производства и оборота продукции. 

Бизнес

  • Автоконцерн «Соллерс» начнет производство компонентов пассивной безопасности автомобиля: подушек, ремней безопасности, рулей и т.д. Проект реализуют совместно с китайским партнером.
  • Bloomberg: крупнейшие игроки алмазной отрасли, такие как «Алроса» и De Beers, предпринимают «радикальные шаги» для стабилизации цен. С начала года стоимость бриллиантов и алмазов снизилась на 20-35%.

Фото: Unsplash

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