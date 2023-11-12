Минцифры объяснило, по какому принципу блокирует VPN-сервисы, автоконцерн «Соллерс» начнет производство компонентов пассивной безопасности автомобиля, крупнейшие производители алмазов борются с падением цен. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Принципы блокировки VPN в России, борьба с падением цен на алмазы, новое производство «Соллерс»: главное 12 ноября