Что такое операционная прибыль компании

Высокие показатели операционной прибыли могут помочь в привлечении инвестиций. Поэтому руководство бизнеса должно быть в курсе того, как определить операционную прибыль и повысить ее. В статье узнаете, что такое операционная прибыль по какой формуле она рассчитывается, от чего зависит и чем отличается от других критериев оценки бизнеса.

Для оценки эффективности бизнеса недостаточно опираться только на показатели дохода. Одним из важнейших показателей, отражающих успешность ведения дел, является операционная прибыль (ОП). Именно этому значению уделяют первостепенное внимание потенциальные инвесторы, выбирая, куда вложить денежные средства.

Важность операционной прибыли

Значимость операционной прибыли определяется, в первую очередь, ее способностью отражать умение руководства управлять всеми процессами предприятия и извлекать выгоду. Это более объективный и точный показатель успешности бизнеса, чем, например, чистая прибыль.

Операционная прибыль, расчет которой рассмотрим ниже, позволяет видеть именно результат работы предприятия — без учета сторонних доходов, которые зачастую являются нерегулярными. Следовательно, этот показатель помогает точнее оценить эффективность ведения бизнеса именно в отношении управления основной деятельностью.

Вычисление ОП также дает возможность сопоставлять показатели бизнеса за различные периоды — например, кварталы. При этом влияние посторонних показателей, таких как дополнительный доход, способно искажать картину, давая неверные данные по периодам.

Чтобы руководство могло делать корректные выводы и грамотно планировать дальнейшую работу предприятия, необходимо опираться именно на операционную прибыль.

Операционный анализ прибыли имеет значение в следующих ситуациях:

при анализе основных финансовых показателей бизнеса;

при расчете рентабельности;

при принятии решений по дальнейшему распределению и вложению средств;

при взаимодействии с инвесторами.

Этапы формирования операционной прибыли

ОП — это разница между доходами компании и всеми затратами на её основную деятельность.

Разберём этапы её формирования на понятном примере — кафе.

Шаг 1. Выручка — это все деньги, которые поступили от клиентов. Например, кафе за месяц продало 1000 чашек кофе по 200 рублей.

Выручка = 200 тыс. рублей.

Шаг 2. Сюда входят затраты на ингредиенты, упаковку, электроэнергию для кофемашины. Если себестоимость одной чашки — 60 рублей, то общие затраты = 60 тыс. рублей.

Шаг 3. Это зарплаты сотрудников, аренда помещения, коммунальные услуги, реклама. Допустим, за месяц кафе потратило:

аренда — 50 тыс. рублей;

зарплаты — 40 тыс. рублей;

реклама — 10 тыс. рублей;

прочие расходы — 5 тыс. рублей.

Общие операционные затраты = 105 тыс. рублей.

Вычисляем операционную прибыль. Теперь вычтем все затраты из выручки:

200 — 60 — 105 = 35 тыс. рублей — это и есть операционная прибыль.

Если операционная прибыль положительная — бизнес приносит доход. Если она уходит в минус, значит, нужно пересматривать цены, сокращать расходы или увеличивать продажи.

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Важно следить за расходами и доходами, чтобы бизнес оставался прибыльным.

Основные отличия операционной прибыли от чистой и валовой прибыли

Операционная прибыль компании — это совсем не то же самое, что чистая или валовая прибыль.

Операционная прибыль отражает то, насколько предприятие рентабельно.

Чистая прибыль же учитывает также и другие доходы и затраты, не связанные с основными бизнес-процессами. Например, это может быть доход от инвестиций, расходы из-за колебания курса валют при наличии валютных займов.

Чистая прибыль, кроме того, считается с учетом налога, уплачиваемого предприятием. Наконец, в нее включаются дивиденды по ценным бумагам, проценты по выданным займам (многие бизнесы кредитуют другие организации, выдавая им взаймы свободные денежные средства), а также другие доходы и расходы, которые напрямую не относятся к основной деятельности предприятия: продажа излишков расходного материала, ненужного оборудования, сдача в аренду свободных площадей.

Расчет операционной прибыли: формула, примеры

Базовая формула выглядит так:

Операционная прибыль = Выручка – Себестоимость – Операционные расходы

Разберём это на примере кафе.

Пример 1: прибыльное кафе за месяц продало 1,2 тыс. чашек кофе по 250 рублей.

Выручка:

1200 × 250 = 300 тыс. рублей.

Себестоимость (кофе, молоко, сахар, упаковка):

1200 × 70 = 84 тыс. рублей.

Операционные расходы (аренда, зарплаты, реклама, коммунальные услуги):

Аренда — 50 тыс.

Зарплата — 60 тыс.

Реклама — 15 тыс.

Прочее — 10 тыс.

Итого: 135 тыс. рублей.

Операционная прибыль:

300 – 84 – 135 = 81 тыс. рублей

Это значит, что кафе работает с прибылью и может вкладываться в развитие.

Пример 2: кафе с убытками. Допустим, аренда подорожала, а клиенты стали покупать меньше кофе.

выручка снизилась до 250 тыс. рублей ;

; себестоимость осталась 84 тыс. рублей ;

; операционные расходы выросли до 170 тыс. рублей ;

; операционная прибыль: 250 – 84 – 170 = - 4 тыс. рублей (убыток).

В таком случае владельцу нужно либо поднимать цены, либо снижать расходы, например, уменьшить затраты на рекламу или найти более дешёвых поставщиков.

По сути, операционная прибыль компании (формула по каждому из подходов будет приведена ниже) отражает прибыль от продаж, связанных исключительно с основной деятельностью предприятия.

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Первый подход отражает финансовые результаты предприятия с учетом назначения расходов.

Операционная прибыль может рассчитываться по-разному, в зависимости от доступных данных и целей анализа. Вот несколько формул, которые используются в разных ситуациях.

Через валовую прибыль

Операционная прибыль = Валовая прибыль – Операционные расходы

Если уже известна валовая прибыль (разница между выручкой и себестоимостью), можно просто вычесть операционные расходы.

Валовая прибыль – 300 тыс. рублей.

Операционные расходы – 120 тыс.

Операционная прибыль = 300 – 120 = 180 тыс. рублей.

Через EBIT

Операционная прибыль = EBIT

Фактически EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) — это и есть операционная прибыль. Это универсальный международный показатель.

Если по финансовой отчётности EBIT = 250 тыс. рублей, значит, операционная прибыль = 250 тыс.

Разные формулы подходят для разных ситуаций. Если есть все данные, лучше использовать базовую формулу. Если известны валовая прибыль, EBITDA или EBIT, можно использовать сокращённые расчёты.

Операционная прибыль и инвестиции

Хотя инвесторы при оценке такой привлекательности учитывают все виды прибыли, операционная числится среди наиболее значимых.

Нередко случается так, что показатели бизнеса в целом хорошие, компанию можно назвать прибыльной. Однако если посмотреть на график операционной прибыли по периодам, видно, что прибыль сокращается.

Постоянное снижение операционной прибыли может свидетельствовать о том, что либо сам бизнес ведется уже не так эффективно (то есть в его структуре значительная доля отведена нерегулярным доходам, прямо не связанным с основными процессами), либо у компании появился сильный конкурент, и ее маржинальность снизилась.

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Операционная прибыль — пример того, как всего один показатель может достаточно четко отражать успешность ведения дел в реальном времени. Будучи очень чувствительным, этот «индикатор» быстро реагирует на любые изменения, как в хорошую сторону, так и в плохую — намного быстрее, чем выручка и чистая прибыль. Инвесторы, оценивая успешность бизнеса, его устойчивость на рынке и перспективность с точки зрения вложения средств, ориентируются на этот показатель.

Взвешенность и скрупулезность анализа — залог успешных инвестиций. Сегодня ни один крупный инвестор не станет вкладываться в бизнес, не проведя предварительно анализ показателя ОП. Следовательно, каждому владельцу бизнеса, заинтересованному в привлечении сторонних активов, важно отслеживать эти метрики и стремиться к их стабильному росту.

Итоги

Операционная прибыль — это, простыми словами, доходы компании от основной ее деятельности. Существует несколько способов расчета данного показателя, каждый из которых учитывает различные критерии:

структуру расходов,

себестоимость товаров,

коммерческие затраты.

Имея под рукой эти сведения, руководство может без проблем вычислить операционную прибыль.

Систематическое снижение операционной прибыли — повод задуматься о том, насколько успешно ведется бизнес.

Различные формулы расчета позволяют выявить «слабые звенья» и точки роста, скорректировав расходы и повысив доходность бизнеса. А это важно не только для собственников компаний, но и для потенциальных инвесторов — ведь операционная прибыль наиболее точно отражает перспективность предприятия для будущих вложений.

Фото на обложке: Freepik