Сезон единорогов: главное в русскоязычном венчуре за октябрь

Какие отрасли интересуют инвесторов, кто, от кого и какие деньги получил — в дайджесте за октябрь от RB.RU.

Размер крупнейшей глобальной сделки — $1 млрд вложений в немецкий сервис доставки Gorillas — российским стартаперам в октябре даже не снился. Самые большие инвестиции, которые они привлекли, не превышают $300 млн.

Перспективные стартапы с российскими корнями в октябре привлекли более $923 млн. Среди ярких сделок месяца эксперты отметили раунд, который получила площадка TradingView — соцсеть для трейдеров и частных инвесторов, основанная российскими предпринимателями.

Дисклеймер: в материале в том числе говорится про инвестиции, привлеченные иностранными стартапами с российскими корнями. Так редакция продолжает следить за судьбой российских фаундеров за рубежом. В дайджест также включены сделки русскоязычных основателей из СНГ.

Октябрь в цифрах*: Всего сделок в месяце: 46

Общий объем инвестиций: > $923 млн

Самый маленький раунд инвестиций: $100 тыс. *с учетом проектов с российскими корнями и без учета сделок, информация по которым не раскрывается Содержание: TradingView

ClickHouse

Treeps

Elemy

Tiggy

В9

Superdao

Maroo

Neatsy

WeLoveNoCode

Hints

Fuelarts

Entry

«Мой девайс»

Lia

Корпоративные инвестиции С полным списком сделок можно ознакомиться в разделе RB.Data Крупнейшие сделки Объем венчурных инвестиций в мире за первое полугодие текущего года составил около $269 млрд, $1 млрд из них, судя по данным Dsight, пришелся на российские стартапы. Осенняя динамика позволяет надеяться на то, что этот рекорд будет подтвержден и во втором полугодии 2021 года. В октябре только один стартап, российская игровая компания DVX.Games, привлек $100 тыс. инвестиций (инвестором выступил Z-Union), размер остальных сделок был существенно больше. Пять проектов привлекли за раз от $150 млн и выше. Соцсети еще не все Одной из самых крупных сделок месяца стала сделка с участием соцсети и онлайн-платформы для трейдеров и частных инвесторов TradingView (основатели Константин Иванов и Денис Глоба). Компания привлекла $298 млн, инвестором стал Tiger Global Management. Предыдущий заметный раунд был в далеком 2015-ом, спустя четыре года после основания. Тогда в проект инвестировали iTech Capital и TechStars. «Самая яркая сделка октября. Все, кто знают, что такое биржа и торговые терминалы, вне всякого сомнения в курсе, насколько удобен TradingView. Популярности платформы способствовала пандемия: в периоды локдауна и снижения доходов огромное число людей во всем мире стали активнее заниматься трейдингом онлайн», — говорит Илья Аникин, сооснователь инвестиционной компании SH-Capital, партнер Huawei по привлечению инвестиций в России. Стартапу понадобилось десять лет, чтобы стать единорогом. Компания оценена в $3 млрд, это значительный результат для единорога с российскими корнями. Не последнюю роль в оценке компании сыграла аудитория платформы: ежемесячно ею пользуются 29 млн человек. Число посетителей платформы TradingView за последние 18 месяцев выросло на 237%. Шах и мат тем, кто считает, что делать новую соцсеть бесперспективно. «TradingView привлек очередной космический раунд, команда — супермолодцы, нам напоминание, что из России можно запускать единороги на мировом рынке. Говорить о завышенности или несправедливости оценки - нелепо, она результат полугода переговоров и тщательных дьюдилов от глобальных игроков первого уровня», — подчеркивает Александр Горный, сооснователь United Investors. «В 2011 году ростовчане Константин Иванов и Денис Глоба запустили в США сервис, в котором позволяли пользователям строить графики, делиться ими, а также отслеживать новости. Сейчас, во время бума частных инвестиций и расцвета таких приложений, как Robinhood, TradingView является одним из популярных инструментов», — говорит Елена Волотовская, вице-президент по инвестициям ГК Softline, глава фонда Softline Venture Partners.

Дорогие данные

Основанная «Яндексом» ClickHouse стала единорогом и привлекла деньги от когорты инвесторов. В проект $250 млн вложили Redpoint, Lightspeed Venture Partners, Lead Edge Capital, Index Ventures, FirstMark, Coatue Management, Benchmark Capital, Altimeter Capital, Almaz Capital Partners.

ClickHouse разрабатывает собственную систему управления данными Компания оценивается в $2 млрд. Среди ее клиентов Alibaba и Uber, Bloomberg и Spotify.

Деньги на отдых

Столько же, сколько привлек ClickHouse — $250 млн, — получил российский стартап Treeps из Рязани. Оценка сервисов также совпадает и составляет $2 млрд. Команда разрабатывает приложение, которое советует, как провести свободное время, и помогает запланировать разнообразный отдых. В роли инвесторов выступили Ричард Стевенс и группа европейских бизнес-ангелов.

«Изначально сервис создавался для обработки данных с “Яндекс.Метрики”, но теперь компания сфокусирована на B2B-продажах и на перспективах выхода за рубеж.

Сделка подтверждает рыночный запрос на качественную обработку данных больших объемов. Российские специалисты в этой сфере — одни из лучших в мире благодаря сильной математической базе»‎, — говорит Елена Волотовская.

Песочница ClickHouse

Алгоритм, на базе которого команда проекта разрабатывает свое мобильное приложение, постоянно обучается, поэтому с каждым днем предлагает все более подходящие активности и задания для расширения опыта пользователя. Аудитория приложения на платформах iOS и Android составляет полмиллиона человек, при этом релиз продукта состоялся в 2021 году.

«С одной стороны, это не уникальный сервис. В мире есть проекты, помогающие выбрать наилучший досуг из возможных. Однако подобных проектов не так много, поэтому каждая компания неминуемо сыграет важную роль в формировании целой рыночной ниши, так как находится у ее истоков.

С начала пандемии разные развлекательные и ecommerce-платформы накопили достаточно данных о пользователях, и теперь пришло время их монетизировать через такие сервисы. У Treeps есть все шансы стать заметными на новом рынке»‎, — говорит Елена Волотовская.

Инвестиции в здоровье

В первые же дни месяца $219 млн привлек американский стартап Юрия Якубчика Elemy, который помогает быстро диагностировать и лечить аутизм у детей. Проект ведет свою историю с 2019 года, спустя два года после запуска он стал единорогом.

Компания оценивается в $1,15 млрд. Инвестиционными партнерами в этом раунде выступили Goodwater Capital, Metrodora Ventures, General Catalyst, Founders Fund, а возглавил его SoftBank Vision Fund 2.

Доставка лидирует

Однако все эти раунды уступают самой дорогой глобальной сделке месяца: немецкий стартап по быстрой доставке продуктов Gorillas привлек $1 млрд. Кстати, стартап с московскими корнями Tiggy, который тоже развивает сервис доставки еды, в этом месяце также получил признание инвесторов. Он привлёк $6,1 млн.

«Tiggy в Канаде организует доставку продуктов и бытовой химии. Такие проекты переносят привычные нам сырьевые истории на аналогичную юрисдикцию, в другую страну. Стартап обрабатывает большой массив данных для решения логической задачи по доставке товара»‎, — рассказывает про проект Михаил Раяк, советник по инновациям АО «ИТМО Хайпарк».

Среди инвесторов Tiggy — Оскар Хартманн и Андерс Холх Повлсен, мажоритарный акционер ASOS. Основатели проекта — Евгений Бисовка и Размик Сукясов.

«Компании, которые занимаются быстрой доставкой товаров — дарксторы — вызывают большой интерес инвесторов, — подчеркивает Игорь Калошин, CEO и фаундер клуба венчурных инвесторов Angelsdeck. — Стоит учитывать, что первая бизнес-модель дарксторов появилась в России и распространяется сейчас по всему миру. В рамках клуба Angelsdeсk мы уже проинвестировали в несколько таких компаний»‎.

Раунды поменьше

Карты для иммигрантов

Финтех-стартап В9, основанный россиянами, вновь получил инвестиции от сооснователя Angelsdeck Сергея Дашкова. Проект привлек $5 млн, кроме Дашкова в посевном раунде участвовала группа частных инвесторов из России и США и синдикат The Garage (США) Игоря Шойфота, Владимира Гидирима и Сергея Мосунова. Сергей Дашков до этого вкладывался в стартап в июне, раунд составил $1,7 млн, в сделке со стороны инвесторов снова было несколько участников.

«Это американский финтех-проект с интереснейшей бизнес-моделью. Русские основатели и проекты остаются востребованными и успешными на международных площадках, в них готовы вкладываться крупнейшие международные фонды; таких успешных проектов и больших сделок на чисто российском рынке в октябре не наблюдается»‎, — отмечает Максим Ермилов, основатель Mach49 Vostok, лектор практического интенсива школы управления Сколково «Венчурный капитал. Практика Кремниевой долины»‎.

Интерфейс B9

B9 предлагает клиентам в США финансовые услуги, в том числе денежные переводы по стране и за рубежом, виртуальные дебетовые карты и так далее. Приложение ориентировано на пользователей, которым не всегда доступно банковское обслуживание. Среди целевой аудитории стартапа, например, есть, иммигранты первого поколения.

Елизавета Уросова, директор бизнес-инкубатора «Ингрия», отмечает, что большинство сделок в октябре были связаны с финтех-стартапами. «Это можно связать со спросом на цифровые услуги банков — бесконтактную оплату и другие.

В приоритете остаются проекты в ритейле и логистике. Также особое внимание инвесторы уделяют проектам HRtech и EdTech: востребовано все, что связано с отбором персонала, выявлением талантов, обучением и адаптацией в компаниях», — перечисляет тренды эксперт.

«Рынок онлайн-образования, к которому в доковидную эпоху отношение было даже скептическим, доказал свою эффективность, — соглашается с экспертом Игорь Калошин. — Проекты на рынке росли на несколько процентов в год, а сейчас получили огромный скачок интереса как со стороны клиентов, так и со стороны инвесторов, Мы видим, как быстро растет одна из портфельных компаний клуба — компания Educate Online». Проект дает детям возможность получить зарубежное образование.

Миллион долларов на крипту

Под конец месяца стартап Superdao, основанный Юрием Лифшицем, привлек $1 млн. Проект разрабатывает операционную систему для крипто-организаций. На английском они называются Decentralized Autonomous Organizations, то есть DAO, что и обыгрывается в названии компании.

Это preseed-раунд, проект был запущен в текущем году. В октябре в стартап вложились Fundamental Labs и Shimla Capital, Fifty Years и Magic Fund, Lemniscape, а также три бизнес-ангела. Распределение долей неизвестно: в соглашении указана модель SAFE (simple agreement for future equity), соответственно, речь идет про получение доли в будущем.

«Наиболее интересные сделки в октябре русскоязычные основатели проводили в области блокчейна»

«Например, компания Aurora Алекса Шевченко, работающая над EVM-решением на основе протокола Near, привлекла $12 млн от ведущих фондов Pantera, Electric и Dragonfly.

Еще $2 млн привлек проект Chimeras — блокчейн-игра по модели play-to-earn, другой play-to-earn-проект — Demole Дениса Знаменского — привлек $650 тыс.»‎, — перечисляет Максим Ермилов.

Раунд под стельку

Примерно в тех же числах инвестиции в $1 млн привлек Neatsy. Вложились в него фонды Cabra VC, Flyer One VC, участвовали бизнес-ангелы из United Investors и Around Capital. Проект помогает подобрать идеальную модель кроссовок в процессе онлайн-покупок: ИИ определяет точный размер ноги с помощью 3D-сканера.

Интерфейс Neatsy

Основатель, Артем Семьянов, экс-руководитель подразделения по машинному обучению в Prisma Labs, первые инвестиции привлек в прошлом году. Тогда $400 тысяч в проект вложила группа русскоязычных бизнес-ангелов, живущих в Штатах.

Интересные сделки

Свадебный капитал

Раунд в $3,8 млн получил финтех-стартап с российскими корнями Maroo. Он помогает молодоженам сыграть свадьбу и при этом воспользоваться двухгодичной беспроцентной рассрочкой на праздничные расходы.

Забавно, что каждая транзакция Maroo покрывается страховкой на случай отмены свадьбы. В сделке участвовали американские частные инвесторы, Y Combinator Acrobator Ventures, Pioneer Fund, I2BF Global Ventures Ильи Голубовича.

Весной этого года стартап уже получал $825 тыс. инвестиций от двух венчурных фондов, в сделке также участвовали 14 бизнес-ангелов.

Старта-скорострел

Два месяца после запуска понадобилось стартапу Hints, чтобы привлечь $835 тыс. инвестиций. Среди основателей проекта — Георгий Левин и его партнеры по GetIntent.

Команда Hints занимается разработкой приложений для автоматизации управления знаниями и планирует составить конкуренцию Notion и Evernote

В основе продукта лежат алгоритмы Natural Language Processing.

В раунде приняли участие два венчурных фонда (AltaIR Capital и Flashpoint), венчурный клуб AltaClub и пул частных инвесторов из США, Великобритании и России. В том числе Наталья Шагарина, известная по проекту «Едадил», и член совета директоров Dentsu Russia Андрей Чернышов.

Вклад в искусство

В середине месяца Екатерина Коэн (Дорожкина) поверила в ArtTech-акселератор Fuelarts (один из основателей — Денис Белькевич) и вместе с другими инвесторами вложила в проект $500 тыс. На фоне общих инвестиций в сферу в этом и прошлом году сделка теряется ($380 млн). Но если все пойдет по плану, акселератор в будущем обзаведется собственным венчурным фондом, а значит, послужит мощным драйвером для развития индустрии.

Fuelarts нацелен на стартапы на стыке искусства и технологий, в том числе на NFT-проекты. Он основан в 2019 году. Эксперты отмечают, что последние два года инвесторы так активно поддерживают деньгами ArtTech-стартапы, что инвестировали за столь короткий промежуток половину всех средств, влитых в индустрию за 20 лет.

Подробнее изучить направление можно на карте российского рынка ArtTech

«В мире наблюдается всплеск активности инвесторов в сфере криптовалютных приложений; особенно эта активность заметна на рынке NFT. Day One Ventures отметился двумя вложениями, первое из которых — в криптовалютный стартап WorldCoin в раунде на $25 млн. Сооснователь проекта — Сэм Альтман, экс-глава Y Combinator. WorldCoin занимается сбором биометрии, чтобы с ее помощью организовать процесс получения персональных выплат и базового дохода.

Вторая инвестиция была в компанию Superplastic — платформу по производству цифровых персонажей звезд и популярных людей, которых будут продавать в виде NFT», — говорит Елена Волотовская.

Портфель Fuelarts

С ней соглашается Максим Ермилов: «Главный тренд — это продолжающийся мировой бум в области блокчейн, особенно в сегментах DeFI, CEFI и NFT.

Отрадно видеть, что русскоязычные основатели широко представлены в этих сегментах, но основные деньги и максимальную капитализацию получают международные предприниматели. Хотел бы отметить привлечение $400 млн FTX, $150 млн — Republic, $400 млн MoonPay и многие другие сделки».

Лицо для инвестиций

Столько же, сколько привлек Fuelarts — $500 тыс. — получил проект XIX от Эдуарда Тиктинского и Виктора Христенко. Флагманский продукт проекта, сервис Entry, упрощает авторизацию на сайтах и в приложениях: вводить пароль не нужно, достаточно включить веб-камеру. Несмотря на то, что штаб-квартира проекта находится в Сан-Франциско, костяк команды, как и сами основатели, Эмиль Михайлов и Роман Трусов, родом из России. Проект был запущен в 2017 году, это облачный сервис.

Интересно, что до этого президент RBI Эдуард Тиктинский сам вложился в стартап Виктора Христенко Muzlab, а сейчас их партнерство заиграло новыми красками.

Плата за подписку

Сервис аренды девайсов по подписке «Мой девайс» получил $400 тыс. от клуба венчурных инвесторов AngelsDeck. Деньги должны помочь стартапу масштабироваться на родине и выйти на рынки вне России. С помощью проекта можно арендовать не только велосипеды и электросамокаты, но и, например, игровые приставки и тренажеры для дома.

Сервис запущен в 2020 году, прошел акселератор «Физтех.Старт», удостоился гранта от Moscow Seed Fund. В 2021 году, весной, «Мой девайс» уже получал почти такие же инвестиции от Angelsdeck. Тогда раунд составил $300 тыс. Кроме того, в этом году стартап привлек $475 тыс. от частных инвесторов и компании Kontinuum Group.

Аванс для бота

Платформа для запуска чат-ботов Lia получила $300 тыс. от «ТилТех Капитал». Благодаря инвестициям стартап будет выходить на новые рынки: Азии, Латинской Америки и, конечно, СНГ.

Официально оценка Lia неизвестна, эксперты предполагали, что стоимость компании перед привлечением инвестиций может составлять 140 млн рублей. Инвестор получил долю 20% в компании. Среди клиентов стартапа — «Ситимобил» и «Сбермегамаркет». Чат-боты на основе ИИ помогают бизнесу автоматизировать службу поддержки.

До этого «ТилТех Капитал» вложил ту же сумму в российский маркетплейс товаров повседневного спроса B2Btrade из Ульяновска.

Без кода

Венчурные инвесторы Николай и Марина Давыдовы, бывшие топ-менеджеры Snap братья Даниил и Давид Либерманы, генеральный партнер фонда CapitalX Синди Би и клуб Angelsdeck вложили $1 млн на seed-раунде в стартап WeLoveNoCode.

WeLoveNoCode — это автоматизированная платформа, которая подбирает исполнителей для компаний малого бизнеса по месячной подписке. Сервис позволяет тестировать гипотезы и быстро создавать новые продукты при помощи nocode-разработки.

Проект уже привлекал инвестиции в мае на раунде pre-seed от Николая Давыдова, Даниила и Давида Либерманов. Тогда стороны не раскрыли условия сделки, сейчас стало известно, что в мае сумма раунда составила $100 тыс.

Шевченко сообщил, что средства нового раунда пойдут на расширение команды проекта, наем восьми сотрудников, в числе которых директор по продукту (head of product), рекрутеры, маркетологи. Весь проект теперь оценивается в $12,5 млн.

Интерфейс WeLoveNoCode

Илья Аникин, сооснователь и генеральный директор инвестиционной компании SH-Capital: «Такая технология, как LowCode, продолжает генерировать самые интересные сделки, как в мире, так и в России. Интересно также, как находятся новые ниши и новые решения для использования этого подхода.

Это напоминает ситуацию 20-ти летней давности, когда e-commerce приходил во все отрасли и полностью менял все принципы ритейла. Сейчас то же происходит с ИТ-сервисами. Все, что было создано во всем мире за последние 20 лет активного развития интернета, теперь благодаря LowCode переходит на новый уровень.

20 лет назад многие ритейлеры поняли, что им не нужны ни офлайн-магазины, ни такое количество продавцов, сейчас все больше компаний в мире понимают, что для создания ИТ-сервисов также больше не нужно то же число программистов, как раньше. Сервисы можно создавать быстро и просто, как бы "играя в кубики" при помощи LowCode. И в октябре мы также видим, что в дополнение к довольно грузному и местами архаичному Salesforce появляются новые решения, которые позволяют большое количество настроек проводить в режиме Lowcode».

Корпоративные инвестиции

«Лаборатория Касперского» купила у венчурных фондов LETA Capital и Typhoon Digital Development долю в Brain4Net. Теперь корпорации принадлежит около 80% стартапа. Основатели разработчика решений для операторов связи Brain4Net остаются в проекте, на троих фаундеров приходится 20% компании.

Команда Brain4Net разрабатывает решения для операторов связи, создания распределенных корпоративных сетей и управления ИТ-инфраструктурой. Предыдущая оценка компании — 1,8 млрд рублей.

«РБК купил Reg.ru — еще одно напоминание, что в России за последние пару лет появились выходы, это стало просто редкостью, а не невиданным зверем», — напоминает Александр Горный, кофаундер United Investors.

«Интересна и не столь заметная сделка между NeboDigital и Russ Outdoor. Те, кто следит за рынком рекламы, помнят, как нелегко проходила смена в московском метро компании “АвтоСейл”, аффилированной с “ГемаМоторс”, на нового оператора рекламы — NeboDigital. RussOutdoor тоже пытался выиграть этот конкурс, но не смог добиться контракта с Московским метрополитеном.

И вот сейчас, спустя столько времени, RussOutdoor через покупку NeboDigital возвращает себе право на размещение рекламы в метро в дополнение к своим рекламным щитам и рекламе на общественном транспорте», — говорит Илья Аникин, сооснователь и генеральный директор инвестиционной компании SH-Capital.

VK через My Games Venture Capital купила три игровые студии, в том числе VOX и Tworogue Games из России. Обе студии основаны в Москве. Кроме того, VK вложилась в резидента «Сколково», онлайн-школу подготовки к ЕГЭ и ОГЭ «Умскул». Суммы сделок не раскрываются.

«Яндекс» тоже совершил сделку и купил Wind, израильский бизнес китайской компании, которой принадлежит 10 тыс. электросамокатов.

Оператор интернет-сервисов для управления предприятиями индустрии красоты, стоматологических клиник и клиник различного профиля «Альянс АйТи Технолоджи» был куплен Yclients, разрабатывающей инструменты для автоматизации бизнеса.

Skillbox купил 90% Mentorama, сделка поможет компании выйти на рынок Бразилии. Сумма сделки не раскрывается, но, по оценкам экспертов, может составить до $20 млн.

AliExpress Россия cнова купила долю в KazanExpress, быстро растущим на российском рынке маркетплейсе. Компания работает в 21 городе, в месяц обрабатывает почти 2 млн заказов. Теперь компании принадлежит 50,1% маркетплейса.

Резюме

В сделках в этом месяце активно принимали участие LETA Capital, Cabra VC, Angelsdeck. Активнее всего инвесторы вкладывались в стартапы в области финансов онлайн и удаленного образования. Количество сделок по сравнению с прошлым месяцем удвоилось.

«Инвестиции на венчурном рынке — это стратегия, которая позволит качественно капитализировать через 5-10 лет то, что сейчас кажется чем-то необычным, а в будущем станет естественным элементом для повседневной жизни», — говорит Игорь Калошин, CEO и файндер клуба венчурных инвесторов Angelsdeck.

Михаил Раяк, советник по инновациям АО «ИТМО Хайпарк», отмечает, что все технологии, которые будут наиболее перспективны в ближайшее время, можно объединить под общим смыслом цифровизации.

«Наиболее интересны LifeScience, работа с данными и метаданными, гиперавтоматизация и распределенные вычисления»

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