Курс биткоина взлетел и рухнул после фейковой новости об одобрении ETF, партнер Романа Абрамовича и бывший вице-губернатор Чукотки Андрей Еськин стал владельцем 21% агрегатора автобусных билетов Unitiki и другие новости 10 января.

Курс биткоина рухнул после фейковой новости об одобрении ETF, у Unitiki новые инвесторы: главное 10 января