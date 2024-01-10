Курс биткоина рухнул после фейковой новости об одобрении ETF, у Unitiki новые инвесторы: главное 10 января

Карина Пардаева
Курс биткоина взлетел и рухнул после фейковой новости об одобрении ETF, партнер Романа Абрамовича и бывший вице-губернатор Чукотки Андрей Еськин стал владельцем 21% агрегатора автобусных билетов Unitiki и другие новости 10 января.
Курс биткоина рухнул после фейковой новости об одобрении ETF, у Unitiki новые инвесторы: главное 10 январяКарина Пардаева
Финансы
- Курс биткоина взлетел и рухнул после фейковой новости об одобрении ETF. Глава SEC Гэри Генслер сообщил, что аккаунт ведомства был скомпрометирован, и регулятор на самом деле не давал одобрения на запуск ETF. После его сообщения цена биткоина рухнула более чем на 6%.
Бизнес
- Партнер Романа Абрамовича и бывший вице-губернатор Чукотки Андрей Еськин стал владельцем 21% агрегатора автобусных билетов Unitiki.
Сервисы и технологии
- Хакеры 1-9 января выложили в открытый доступ 11,6 млн записей с данными россиян общим объемом 5 терабайт. Показатель по утекшей информации на 10% больше того же январского периода в 2023 году.
- Российский аналог «Википедии» — «Рувики» — протестировали и готовят к запуску полную версию с 15 января. Пользователям будут доступны персонализация контента, тематические подборки, аудиопересказ статьи, видео и подкаст.
Транспорт
- Доля российских салонов, продающих китайские автомобили, выросла в 2023 году на 34%, до 65%. За год открылись порядка 2,3 тысячи дилерских центров китайских брендов, пишет «ТАСС».
Фото на обложке: Rawpixel.com /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Российский аналог «Википедии» протестировали и готовят к запуску в середине января 2024 года
- 2 Казахстан отменяет bed tax, банки ограничат выдачу льготной ипотеки
- 3 Заменить Confluence? Просто!
- 4 Партнер Романа Абрамовича Андрей Еськин стал совладельцем агрегатора автобусных билетов Unitiki
- 5 Нейросеть для оценки качества звонков SalesAI привлекла 8 млн рублей от стартап-студии МФТИ
ВОЗМОЖНОСТИ
12 января 2024
14 января 2024
15 января 2024
Популярное
Архив rb.ru