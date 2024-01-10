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Курс биткоина рухнул после фейковой новости об одобрении ETF, у Unitiki новые инвесторы: главное 10 января

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Курс биткоина взлетел и рухнул после фейковой новости об одобрении ETF, партнер Романа Абрамовича и бывший вице-губернатор Чукотки Андрей Еськин стал владельцем 21% агрегатора автобусных билетов Unitiki и другие новости 10 января.

Курс биткоина рухнул после фейковой новости об одобрении ETF, у Unitiki новые инвесторы: главное 10 января

Финансы

  • Курс биткоина взлетел и рухнул после фейковой новости об одобрении ETF. Глава SEC Гэри Генслер сообщил, что аккаунт ведомства был скомпрометирован, и регулятор на самом деле не давал одобрения на запуск ETF. После его сообщения цена биткоина рухнула более чем на 6%.

Бизнес

  • Партнер Романа Абрамовича и бывший вице-губернатор Чукотки Андрей Еськин стал владельцем 21% агрегатора автобусных билетов Unitiki.

Сервисы и технологии

  • Хакеры 1-9 января выложили в открытый доступ 11,6 млн записей с данными россиян общим объемом 5 терабайт. Показатель по утекшей информации на 10% больше того же январского периода в 2023 году.
  • Российский аналог «Википедии» — «Рувики» — протестировали и готовят к запуску полную версию с 15 января. Пользователям будут доступны персонализация контента, тематические подборки, аудиопересказ статьи, видео и подкаст.

Транспорт

  • Доля российских салонов, продающих китайские автомобили, выросла в 2023 году на 34%, до 65%. За год открылись порядка 2,3 тысячи дилерских центров китайских брендов, пишет «ТАСС».

Фото на обложке: Rawpixel.com / Shutterstock

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