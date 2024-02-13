«Календарь инвестора» удален из App Store, «Связной» задолжал сотрудникам 476,7 млн рублей: главное 13 февраля

Карина Пардаева
«Связной» задолжал сотрудникам 476,7 млн рублей, Минтрас предложил штрафовать авиакомпании за размещение неверной информации о бронировании билетов и другие события 13 февраля.
«Календарь инвестора» удален из App Store, «Связной» задолжал сотрудникам 476,7 млн рублей: главное 13 февраляКарина Пардаева
Бизнес
- Сеть магазинов электроники «Связной» задолжала 4999 сотрудникам 476,7 млн рублей. А общий долг достиг почти 10 млрд рублей.
- Приложение «Календарь Инвестора» сервиса «Тинькофф инвестиций» удалено из App Store менее чем за сутки.
- Спрос на ремонт компонентов для иностранных серверов и систем хранения данных за год вырос в пять раз, из-за чего компании расширяют профильные центры, рассказали «Ъ» участники рынка. По их данным, наиболее востребован ремонт техники Nvidia, HPE, Supermicro.
Транспорт
- Минтрас предложил штрафовать авиакомпании за размещение неверной информации о бронировании билетов в АИС ОВП. Проект закона планирует внести в Госдуму в осеннюю сессию.
Фото на обложке: Unsplash
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