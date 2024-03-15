Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

СДЭК запустил доставку день в день, «Аквариус» подал иск к компании группы Fplus: главное 15 марта

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

У X5 Group появился сервис выкупа и доставки товаров из зарубежных интернет-магазинов, «Аквариус» подал два иска к дистрибьютору МКТ (входит в холдинг Fplus) и другие новости 15 марта.

СДЭК запустил доставку день в день, «Аквариус» подал иск к компании группы Fplus: главное 15 марта

Бизнес

  • ООО «Проектный офис» (принадлежит «Вкусвилл») стало собственником 80% в компании «Вместе», остальные 20% — у совладельца сети кофеен Do.bro Coffee Егора Матвеева.
  • Разработчик и производитель электроники «Аквариус» подал два иска в Арбитражный суд Москвы к дистрибьютору МКТ (входит в холдинг Fplus). Общая сумма требований составила 108,1 млн рублей.

Сервисы и технологии

  • У X5 Group появился сервис выкупа и доставки товаров из зарубежных интернет-магазинов — 5post.market. Товары привозят из Германии, Турции, Чехии и США. 
  • СДЭК запустил доставку день в день в пределах одного города. Пользователи смогут получить посылку в течение четырех часов после оформления заказа в мобильном приложении. 

Транспорт

  • Некогда крупнейшая грузовая авиакомпания России AirBridgeCargo начала возвращать парк иностранным лизингодателям, пишет «Ъ».

Фото на обложке: 3rdtimeluckystudio / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 X5 Group запустила сервис доставки товаров из-за рубежа
  2. 2 Сервис по управлению проектами Asana прекратит работу с российскими компаниями 20 марта
  3. 3 «Автоваз» вернул подушки безопасности на Lada Granta
  4. 4 Lamoda запустит собственные марки одежды, «Элемент» намерен выйти на IPO: главное 14 марта
  5. 5 Unilever в России получила права на «Чистую линию» и «Черный жемчуг»

ВОЗМОЖНОСТИ

18 марта 2024

Экспортер года

18 марта 2024

Контур Стартап-бюро

18 марта 2024

Квантовые вычисления

Все ВОЗМОЖНОСТИ