У X5 Group появился сервис выкупа и доставки товаров из зарубежных интернет-магазинов, «Аквариус» подал два иска к дистрибьютору МКТ (входит в холдинг Fplus) и другие новости 15 марта.

СДЭК запустил доставку день в день, «Аквариус» подал иск к компании группы Fplus: главное 15 марта