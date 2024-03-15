СДЭК запустил доставку день в день, «Аквариус» подал иск к компании группы Fplus: главное 15 марта

Карина Пардаева
У X5 Group появился сервис выкупа и доставки товаров из зарубежных интернет-магазинов, «Аквариус» подал два иска к дистрибьютору МКТ (входит в холдинг Fplus) и другие новости 15 марта.
СДЭК запустил доставку день в день, «Аквариус» подал иск к компании группы Fplus: главное 15 мартаПрисоединиться Карина Пардаева
Бизнес
- ООО «Проектный офис» (принадлежит «Вкусвилл») стало собственником 80% в компании «Вместе», остальные 20% — у совладельца сети кофеен Do.bro Coffee Егора Матвеева.
- Разработчик и производитель электроники «Аквариус» подал два иска в Арбитражный суд Москвы к дистрибьютору МКТ (входит в холдинг Fplus). Общая сумма требований составила 108,1 млн рублей.
Сервисы и технологии
- У X5 Group появился сервис выкупа и доставки товаров из зарубежных интернет-магазинов — 5post.market. Товары привозят из Германии, Турции, Чехии и США.
- СДЭК запустил доставку день в день в пределах одного города. Пользователи смогут получить посылку в течение четырех часов после оформления заказа в мобильном приложении.
Транспорт
- Некогда крупнейшая грузовая авиакомпания России AirBridgeCargo начала возвращать парк иностранным лизингодателям, пишет «Ъ».
Фото на обложке: 3rdtimeluckystudio /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 X5 Group запустила сервис доставки товаров из-за рубежа
- 2 Сервис по управлению проектами Asana прекратит работу с российскими компаниями 20 марта
- 3 «Автоваз» вернул подушки безопасности на Lada Granta
- 4 Lamoda запустит собственные марки одежды, «Элемент» намерен выйти на IPO: главное 14 марта
- 5 Unilever в России получила права на «Чистую линию» и «Черный жемчуг»
ВОЗМОЖНОСТИ
18 марта 2024
18 марта 2024
18 марта 2024
Популярное
Архив rb.ru