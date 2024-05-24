Япония и Южная Корея ввели новые санкции против России, смартфоны и планшеты с российской ОС «Аврора» и RuStore скоро поступят в продажу и другие новости 24 мая.

Санкции Японии и Южной Кореи против РФ, у Wildberries новый исполнительный директор: главное 24 мая