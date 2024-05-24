Санкции Японии и Южной Кореи против РФ, у Wildberries новый исполнительный директор: главное 24 мая

Карина Пардаева
Япония и Южная Корея ввели новые санкции против России, смартфоны и планшеты с российской ОС «Аврора» и RuStore скоро поступят в продажу и другие новости 24 мая.
Санкции Японии и Южной Кореи против РФ, у Wildberries новый исполнительный директор: главное 24 маяАвтор: Карина Пардаева
Мир
- Япония и Южная Корея ввели новые санкции против России. Власти двух стран обвиняют РФ в военном сотрудничестве с КНДР, сообщили МИДы этих государств.
Инвестиции
- Intently Вячеслава Солоницына и Дмитрия Стародубцева привлекла $3 млн на запуск нового ИИ-сервиса для нетворкинга Founder AI. Среди инвесторов — AltaIR Capital, Y Combinator и другие.
Бизнес
- Бывший топ-менеджер «Магнита» и X5 Group Ольга Наумова в июне займет должность одного из исполнительных директоров в составе правления Wildberries.
Сервисы и технологии
- 92% руководителей компаний положительно оценивают применение технологий ИИ в работе. В топ-3 помощников для бизнеса вошли ChatGPT, Capcut и Midjourney.
- Смартфоны и планшеты с российской ОС «Аврора» и RuStore поступят в продажу 27 мая. Предзаказ можно уже сделать сейчас, сообщила компания «Открытая мобильная платформа».
Фото на обложке: Unsplash
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